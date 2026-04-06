İBB Davası'nda 16'ncı gün | İmamoğlu: Birçok insan masum ve tutuksuz yargılanmalı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB Davası, görülmeye devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanıkların savunmaları alınmaya devam edecek.

Duruşmada ilk olarak Ekrem İmamoğlu söz aldı.

18 tahliyenin sevindirici olduğunu, mahkeme heyetinin yaklaşımını önemli bulduğunu belirten İmamoğlu, "Burada babalarından dolayı tutuklu evlatlar var. Büyük ızdırap içinde olan kadınlar var. Bana göre birçok insan masum ve tutuksuz yargılanmalı" dedi.

İmamoğlu ayrıca, "Merkez Bankası'nı dolandıranlar serbest geziyor ama burada hayatını devlete adamış insanlar tutuklu yargılanıyor" ifadelerini kullandı.

Tutukluların sabah ve öğlen yemek ihtiyaçlarının giderilmesini talep eden İmamoğlu, "Attığınız her adımda yanınızda olacağımızı ama aksi durumda tepki göstereceğimizi söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

AYKUT ERDOĞDU'DAN TEPKİ

Tutuklu sanıklardan Aykut Erdoğdu, nezarethanede yaşananlara tepki gösterdi.

Erdoğdu, "İşkence bu. Aşağıda yemek yok. Bu kadar kötü muamele olur mu! Ben milletvekiliyim, benden kimseye zarar gelmez" dedi.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İBB Davası'nda geçtiğimiz hafta perşembe günü gerçekleştirilen duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıklamıştı. Davada, 18 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Tahliye edilen isimler şöyle:

• İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu

• Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca

• Ağaç AŞ Satın Alma Şefi Fatih Yağcı

• İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli

• Ebubekir Akın

• CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük

• İSPER AŞ personeli Davut Bildik

• Eski İstanbul Planlama Ajansı çalışanı Esra Huri Bulduk

• Mahir Gün

• Kadir Öztürk

• Başak Tatlı

• İmamoğlu İnşaat AŞ çalışanı Baran Gönül

• İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş

• Mustafa Bostancı

• Şehide Zehra Keleş

• Altan Ertürk

• Ali Üner

• Evren Şirolu