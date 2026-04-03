İBB Davası'nda 18 kişi hakkında tahliye kararı: CHP'li isimlerden peş peşe açıklamalar

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 408 sanıklı İBB Davası'nın 15. gününde ara kararını açıkladı.

Mahkeme, Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şirolu, Altan Ertürk, Ebubekir Akın, Hüseyin Yurttaş, Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Mahir Gün, Kadriye Kasapoğlu, Başak Tatlı, Nazan Başelli, Davut Bildik, Sabri Caner Kırcı, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Baran Gönül, Esra Huri Bulduk hakkında tahliye kararı verdi.

Kararın ardından CHP'li isimlerden peş peşe açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yaptığı açıklamada, "Çökmüş bir iddianameye karşı insanlar gece yarılarına kadar ADALET derdinde! Hakikat öyle ya da böyle mutlaka yerini bulacak. Tahliye edilenlere yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çalınan her gün, her saat bu ülkenin hukuk hanesine yazılmış büyük bir kayıp ve ayıptır. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımız özgür kalana kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

"SEVİNCİMİZ BURUK, UMUDUMUZ DİRİ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sevincimiz buruk, umudumuz diri. Bir gün bile tutuklu kalmaması gereken insanların çok azı özgürlüğüne kavuşacak. Tutuklu yargılama tedbirini cezalandırmaya dönüştüren alışkanlık yine hukuku ayaklar altına aldı. Bir yıldır haksız yere tutuklu bulunan 18 yol arkadaşımız hakkında tahliye kararı verildi. Birazdan ailelerine ve sevenlerine kavuşacaklar. Bizler de onları Silivri'de, dayanışma merkezimizde karşılayacak, kucaklaşacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm arkadaşlarımız özgür olana kadar adalet ve hürriyet mücadelemize tüm kararlılığımızla devam edeceğiz. Her bir yol arkadaşımızı zindanlardan kurtaracağız, hep birlikte ülkemizi adaletsizliğin pençesinden kurtaracağız. Adalet er ya da geç yerini bulacak, güzel Türkiye'miz kazanacak."

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bitmeyen devir, dönmeyen devran yoktur... Ne demiş şair? Korku kar eylemez bir kez yola düşene / Sen bir aşkın içindesin yaşayacaksın / Dört yanını börtü böcek sarsa ne çıkar / Toprağa sıkı sarıl boy vereceksin" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise, "Tahliye kararı verilen arkadaşlarımız ve sevdiklerine kavuşacak ailelerimiz için sevinçliyiz. Hep söyledik ve bıkmadan usanmadan söyleyeceğiz: Ekrem başkanımız, başkanlarımız, yol arkadaşlarımız masumdur. Bu dava siyasidir. İddianamenin içi boştur. Bizler son yol arkadaşımız özgür kalıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Asla teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, "İBB davasında verilen ara karar, sorunun birkaç tahliye meselesi olmadığını açıkça göstermektedir. Asıl sorun, yargının siyasetin gölgesinden çıkarılamaması; tutukluluğun bir tedbir değil, cezalandırma yöntemine dönüştürülmesidir. Adalet, keyfiliğe değil evrensel hukuk ilkelerine dayanmalıdır. Bu ülke, siyasi müdahalelerle şekillenen bir yargı düzenini hak etmiyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "İBB davasında 18 tahliye kararı geldi. Bu sayı savcılığın talebi olan 7'nin üzerinde. Şimdi güncel sorular şunlar: 1-Bu kişilerin bunca zaman cezaevinde kalmaları gerekli miydi? 2-Bu gece cezaevine dönenlerin tutuksuz yargılanmalarına karar verilseydi kamu düzeni bozulur muydu?" şeklinde konuştu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "İBB davasında; 107 tutuklu, 18 tahliye. 89 kişi hâlâ cezaevinde. Bu adalet değil, sınırlı bir düzeltmedir. Tutuklama istisnadır. 89 kişi içerideyse sorun devam ediyor demektir. Adalet parça parça olmaz. Bu tabloya adalet denemez" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer ise, "Neredeyse bir yıldan fazla süredir 18 arkadaşımız haklarında hiçbir somut delil bulunmadığı halde tutsak edilmişti. Az önce haklarında tahliye kararı verildi. Özgürlük, yalnızca cezaevi kapısından çıkabilmekten ibaret değildir. Gerçek özgürlük, kimsenin düşüncelerinden, kimliğinden ya da siyasi duruşundan dolayı cezalandırılma korkusu taşımadığı bir düzendir. Tutukluluğun istisna, özgürlüğün esas olduğu unutulduğunda; hukuk, adalet üretme vasfını kaybeder ve bir araca dönüşür. O noktada mesele birkaç insanın özgürlüğü olmaktan çıkar, bir toplumun vicdanı meselesi haline gelir. Adliyeler, iktidarın beklentilerine göre çalışmaya başladığında hukukun üstünlüğü yerini üstünlerin hukukuna bırakır. İşte o zaman yapılması gereken şey korkuya teslim olmak değildir; hakikati savunmaktır. Bir kişi için adalet yoksa, hiç kimse için adalet yoktur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İBB davasında 18 arkadaşımızın tahliyesine karar verildi. Tutuksuz yargılama ceza muhakemesinin temel ilkesidir. Bu ilkenin hatırlanması açısından verilen tahliye kararları önem taşıyor. Ancak başından itibaren tutukluluğa dayandırılan bu sürecin yarattığı ağır hak kayıpları ve mağduriyetler ortadadır. Aylar süren tutukluluk, fiilen bir cezaya dönüşmüş; masumiyet karinesi açık biçimde zedelenmiştir.

Ortada kaçma şüphesi yok, delil karartma ihtimali yok. Buna rağmen uygulanan tutuklama tedbirleri, hukuki gerekliliklerle açıklanamaz bir tablo ortaya koymuştur. Bu dava başından itibaren hukuki bir zeminde ilerlememiştir. Süreç, yargı eliyle siyasi sonuç üretme arayışının bir parçası olarak şekillenmiştir. Amaç bir sonraki seçimi kazanacak kadroları yargı yoluyla etkisiz hale getirmektir. Tahliye kararları, bu yanlışlığın görünür hale gelmesidir. Tüm yol arkadaşlarımız bir an önce tahliye edilmelidir."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ise, "Silivri'deyiz. Tahliye edilen arkadaşlarımızın çıkışını bekliyoruz. 18 kardeşimizin özgürlüğü için mutluyuz, tutukluluğu devam edenlerin ise bir an önce özgürlüğüne kavuşacağına inanıyorum. Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve tüm kardeşlerimiz özgür kalana kadar adalet mücadelemiz sürecek." ifadesini kullandı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır verdiğimiz zorlu mücadelenin ve her bir ailenin sevdikleriyle kavuşması için kararlılıkla sürdürdüğümüz adalet arayışının ardından, bugün 18 kişinin tahliyesiyle nihayet umutlarımızı yeşerten bir ana şahitlik ediyoruz. Ancak ne yazık ki sevincimiz, beraberinde getirdiği o derin eksiklik hissiyle birlikte oldukça buruk.

Silivri kapılarında gerçekleşen her kucaklaşmada, kalbimizin bir yarısı hala haksız yere içeride tutulan, özgürlüğünden mahrum bırakılan sevdiklerimizde kalıyor. Bir saat bile tutuklu kalmaması gereken, hatta bir ceza verilmiş olsa dahi şu an çoktan aramızda olması gereken insanların 'tedbir' adı altında cezalandırılması, hukuk tarihimize silinmesi güç bir gölge olarak düşmektedir.

Bizler çok iyi biliyoruz ki bugün yaşatılan bu hukuksuzluklar tarihe kara bir leke olarak geçecek, ancak adaletin sarsılmaz gücü karşısında elbet son bulacaktır. Ekrem İmamoğlu ve haksızlığa uğrayan tüm arkadaşlarımız tamamen özgür kalana kadar, ülkemizi bu adaletsizlik pençesinden kurtarmak için verdiğimiz mücadeleden bir adım bile geri atmayacağız."