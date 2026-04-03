İBB Davası'nda 18 kişi hakkında tahliye kararı: Dilek Kaya İmamoğlu'ndan açıklama

Silivri’de İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı davanın 15. gününde ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, aralarında İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun da bulunduğu 18 kişinin oy birliğiyle tahliyesine karar verdi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İBB Davası'nda tutuklu bulunan 18 kişinin tahliye edilmesinin ardından açıklamada bulundu.

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır verdiğimiz zorlu mücadelenin ve her bir ailenin sevdikleriyle kavuşması için kararlılıkla sürdürdüğümüz adalet arayışının ardından, bugün 18 kişinin tahliyesiyle nihayet umutlarımızı yeşerten bir ana şahitlik ediyoruz. Ancak ne yazık ki sevincimiz, beraberinde getirdiği o derin eksiklik hissiyle birlikte oldukça buruk.

Silivri kapılarında gerçekleşen her kucaklaşmada, kalbimizin bir yarısı hala haksız yere içeride tutulan, özgürlüğünden mahrum bırakılan sevdiklerimizde kalıyor. Bir saat bile tutuklu kalmaması gereken, hatta bir ceza verilmiş olsa dahi şu an çoktan aramızda olması gereken insanların 'tedbir' adı altında cezalandırılması, hukuk tarihimize silinmesi güç bir gölge olarak düşmektedir.

Bizler çok iyi biliyoruz ki bugün yaşatılan bu hukuksuzluklar tarihe kara bir leke olarak geçecek, ancak adaletin sarsılmaz gücü karşısında elbet son bulacaktır. Ekrem İmamoğlu ve haksızlığa uğrayan tüm arkadaşlarımız tamamen özgür kalana kadar, ülkemizi bu adaletsizlik pençesinden kurtarmak için verdiğimiz mücadeleden bir adım bile geri atmayacağız."