İBB Davası'nda 4'üncü gün: Duruşma başladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı 407 sanıklı İBB Davası, dördüncü gününde devam ediyor.

Güvenlik önlemlerinin devam ettiği duruşmanın dördüncü gününde, jandarma yoğunluğunun artırıldığı görüldü.

Duruşma, itirafçı ola Ümit Polat'ın savunmasıyla başladı.

CANLI BLOG

10.45 | FATİH KELEŞ'İN AVUKATINDAN MAHKEMEYE: İHBARDA BULUNUN

Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya, avukat Recep Seyhan’ın, tutuklu İBB Spor Başkanı Fatih Keleş’i cezaevinde ziyaret ederek “Adın Aziz İhsan Aktaş’ı öldürmeye azmettirme dosyasında geçiyor” dediğini ve kendisini itirafçı olmaya zorladığını açıklamıştı. Aynı avukatın, Özgür Karabat’ın tutuklu şoförü Sırrı Küçük’ü de ziyaret ettiği, dün mahkemede Küçük’ün avukatının yaptığı savunmayla ortaya çıktı.

Avukat Kaya, duruşma başlamadan önce söz alarak, “Seyhan hakkında biz daha önce suç duyurusunda bulunduk ancak ismi bir kez daha farklı bir sanıkla gündeme geldi. Mahkemenizin ihbarda bulunmasını talep ediyoruz” dedi.

10.35 | DURUŞMA BAŞLADI

İBB davasında 4'üncü celse başladı. İtirafçı olan Ümit Polat, savunma yapacak.

10.30 | İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklar duruşma salonuna getirildi.

10.23 | MAYA, BABASI GÜLTEN'E SESLENDİ

İBB’nin tutuklu İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten’in kızı Maya, babası cezaevindeyken dünyaya gelmişti.

Seyirciler, Gülten’e seslenerek Maya’nın ilk kez 'baba' dediğini söyledi

10.03 | DİLEK İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, duruşma başlamadan önce izleyici sıralarına müdahale edilmesine tepki göstererek, "Her sabah gerginlik çıkartıyorsunuz. Derdiniz ne sizin. Bu insanlar bir yıldır suçsuz yere içeride. Bugünler geçer. Gidin bakın bakalım orada haksız yere bir gece yatabilecek misiniz?" dedi.