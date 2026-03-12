İBB Davası'nda 4'üncü gün: Duruşma başladı
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu İBB davası dördüncü gününde devam ediyor. Duruşma öncesi izleyici sıralarına müdahale edilmesine tepki gösteren Dilek İmamoğlu, "Her sabah gerginlik çıkarıyorsunuz, ayıptır!" dedi. Ekrem İmamoğlu salona getirildi, duruşma da başladı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı 407 sanıklı İBB Davası, dördüncü gününde devam ediyor.
Güvenlik önlemlerinin devam ettiği duruşmanın dördüncü gününde, jandarma yoğunluğunun artırıldığı görüldü.
Duruşma, itirafçı ola Ümit Polat'ın savunmasıyla başladı.
CANLI BLOG
10.45 | FATİH KELEŞ'İN AVUKATINDAN MAHKEMEYE: İHBARDA BULUNUN
Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya, avukat Recep Seyhan’ın, tutuklu İBB Spor Başkanı Fatih Keleş’i cezaevinde ziyaret ederek “Adın Aziz İhsan Aktaş’ı öldürmeye azmettirme dosyasında geçiyor” dediğini ve kendisini itirafçı olmaya zorladığını açıklamıştı. Aynı avukatın, Özgür Karabat’ın tutuklu şoförü Sırrı Küçük’ü de ziyaret ettiği, dün mahkemede Küçük’ün avukatının yaptığı savunmayla ortaya çıktı.
Avukat Kaya, duruşma başlamadan önce söz alarak, “Seyhan hakkında biz daha önce suç duyurusunda bulunduk ancak ismi bir kez daha farklı bir sanıkla gündeme geldi. Mahkemenizin ihbarda bulunmasını talep ediyoruz” dedi.
10.35 | DURUŞMA BAŞLADI
İBB davasında 4'üncü celse başladı. İtirafçı olan Ümit Polat, savunma yapacak.
10.30 | İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklar duruşma salonuna getirildi.
10.23 | MAYA, BABASI GÜLTEN'E SESLENDİ
İBB’nin tutuklu İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten’in kızı Maya, babası cezaevindeyken dünyaya gelmişti.
Seyirciler, Gülten’e seslenerek Maya’nın ilk kez 'baba' dediğini söyledi
10.03 | DİLEK İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, duruşma başlamadan önce izleyici sıralarına müdahale edilmesine tepki göstererek, "Her sabah gerginlik çıkartıyorsunuz. Derdiniz ne sizin. Bu insanlar bir yıldır suçsuz yere içeride. Bugünler geçer. Gidin bakın bakalım orada haksız yere bir gece yatabilecek misiniz?" dedi.