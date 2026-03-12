İBB Davası'nda 4'üncü gün: Ekrem İmamoğlu'ndan duruşma savcısına tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı 407 sanıklı İBB Davası, dördüncü gününde devam ediyor.

Güvenlik önlemlerinin devam ettiği duruşmanın dördüncü gününde, jandarma yoğunluğunun artırıldığı görüldü.

Duruşma, itirafçı olan Ümit Polat'ın savunmasıyla başladı.

Savcının, Ümit Polat'a soruları üzerine Ekrem İmamoğlu ayağa kalkarak itiraz etti.

Ekrem İmamoğlu söz isteyerek, "İddia makamı yalan bir tabloyu soramaz. İftira makamı" ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, mahkeme başkanına seslenerek, "Hakaret ediyor, gerekeni yapın" dedi.

Mahkeme başkanı ise duruşma savcısına "Savcım karşılıklı tartışmaya girmeyelim" yanıtını verdi.

CANLI BLOG

13.30 | İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Duruşmaya verilen aranın ardından İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Bunlar sadece bir kişiye hizmet eder. Hizmet ettikleri kişiye de zarar veriyorlar" dedi.

Duruşmada gösterilen tablo ile ilgili İmamoğlu, "Bomboş. 20 milyar ödemeye gitti diye tablo yapmışlar, bu kurumun bütçesi 5 milyar" ifadelerini kullandı.

13.20 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Duruşmaya 1 saat ara verildi.

Aradan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümit Polat'a soru yöneltecek.

12.10 | EKREM İMAMOĞLU'NDAN SAVCIYA TEPKİ

Hakim, sanık Ümit Polat'a etkin pişmanlık ifadelerini sordu. Polat, "Ben para istendiğini görmedim" dedi. Bunun üzerine mahkeme maşkanı, "Bunlar senin beyanın" dedi. Polat, "Para istenmedi, ben görmedim" cevabını verdi.

Savcının, Ümit Polat'a soruları üzerine Ekrem İmamoğlu ayağa kalkarak itiraz etti.

Ekrem İmamoğlu söz isteyerek, "İddia makamı yalan bir tabloyu soramaz. İftira makamı" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun "İftira makamı" demesinin ardından duruşma savcısı, mahkeme başkanına seslenerek, "Hakaret ediyor, gerekeni yapın" dedi.

Mahkeme başkanı, duruşma savcısına yanıt verdi: "Savcım karşılıklı tartışmaya girmeyelim."

11.40 | İTİRAFÇI ÜMİT POLAT'IN SAVUNMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

İtirafçı olan ancak tahliye edilmeyen Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü sanık Ümit Polat, İstanbul Valisi Davut Gül'ün kuzeni olan Ağaç AŞ personeli aracılığıyla kendisine, 19 Mart operasyonundan önce "Ses çıkarmasın, beklesin, zaten bir şeyler olacak yakında" dediğini söyledi.

Polat, Ağaç AŞ’nin Boyner kart talep etmesine ilişkin, “Biz zaten Genel Müdür Ali Sukas’la kavgalıydık. Başka müdürlüğe geçmiştim. O dönem bizimle konuyla ilgili konuşmamız mümkün değil. Bizim şirkette Boyner kart diye bir şey olmadı” dedi.

Ağaç A.Ş.’nin tutuklu Genel Müdürü Ali Sukas, Ümit Polat’a soru sordu. Sukas’ın “Az önce gösterdiğin tabloda Ağaç A.Ş.’nin bütçesi 5 milyardan 20 milyara çıktı. Ağaç A.Ş.’nin 20 milyar bütçesi var mıydı? 20 milyarlık ödeme var mı?” sorusuna Polat, “Hayır yok” diyerek yanıt verdi.

10.45 | FATİH KELEŞ'İN AVUKATINDAN MAHKEMEYE: İHBARDA BULUNUN

Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya, avukat Recep Seyhan’ın, tutuklu İBB Spor Başkanı Fatih Keleş’i cezaevinde ziyaret ederek “Adın Aziz İhsan Aktaş’ı öldürmeye azmettirme dosyasında geçiyor” dediğini ve kendisini itirafçı olmaya zorladığını açıklamıştı. Aynı avukatın, Özgür Karabat’ın tutuklu şoförü Sırrı Küçük’ü de ziyaret ettiği, dün mahkemede Küçük’ün avukatının yaptığı savunmayla ortaya çıktı.

Avukat Kaya, duruşma başlamadan önce söz alarak, “Seyhan hakkında biz daha önce suç duyurusunda bulunduk ancak ismi bir kez daha farklı bir sanıkla gündeme geldi. Mahkemenizin ihbarda bulunmasını talep ediyoruz” dedi.

10.35 | DURUŞMA BAŞLADI

İBB davasında 4'üncü celse başladı. İtirafçı olan Ümit Polat'ın savunması alınacak.

10.30 | İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklar duruşma salonuna getirildi. İmamoğlu'nun getirildiği sırada izleyiciler, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" diye slogan attı.

10.23 | MAYA, BABASI GÜLTEN'E SESLENDİ

İBB’nin tutuklu İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten’in kızı Maya, babası cezaevindeyken dünyaya gelmişti.

Kızının baba demesini ise mahkemede eşinin bağırışıyla öğrendi.

Pınar Çalışkan Gülten, "Maya 'Baba' dedi Ramazan, Maya 'baba dedi" diyerek Ramazan Gülten'e seslendi.

10.03 | DİLEK İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, duruşma başlamadan önce izleyici sıralarına müdahale edilmesine tepki göstererek, "Her sabah gerginlik çıkartıyorsunuz. Derdiniz ne sizin. Bu insanlar bir yıldır suçsuz yere içeride. Bugünler geçer. Gidin bakın bakalım orada haksız yere bir gece yatabilecek misiniz?" dedi.