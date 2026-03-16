İBB Davası'nda 5'inci gün: Duruşma başlamadan ara verildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB Davası, bugün devam ediyor.

İBB Davası'nın ikinci haftasında güvenlik önlemleri artırıldı.

Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, duruşma salonuna sadece turkuaz basın kartı olan gazeteciler alınacağı kaydedildi. Basın kartı olmayan gazetecilerin basın odasında duruşmayı takip edeceği belirtildi.

Gazeteciler, davanın 5. gününde duruşma salonunun en uzak köşesindeki yerinden İBB Davası’nı takip edecek.

10.30 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, duruşma salonuna avukat cübbesiyle geldi ve hukukçu olduğunu hatırlattı.

Jandarma, Özer'in izleyici bölümüne geçmesini istedi. Çıkan tartışmanın ardından duruşma salonuna gelen mahkeme heyeti, milletvekillerinin izleyici bölümüne geçmesini söyledi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Keyfi hareket ediyorsun. Anayasa'ya uymak zorundasın" tepkisini gösterdi.

Yaşanan tarışmaların ardından duruşmaya ara verildi.

10.20 | İMAMOĞLU SLOGANLARLA KARŞILANDI

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, duruşma salonuna getirildi. İmamoğlu salona geldiğinde izleyiciler "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı.

10.00 | SANIKLAR DURUŞMA SALONUNA GETİRİLDİ

İBB Davası'nın ikinci hafta başlıyor. Sanıklar, jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi.