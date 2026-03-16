İBB Davası'nda 5'inci gün: Duruşma başlamadan bitti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB Davası, bugün devam etti.

İBB Davası'nın ikinci haftasında güvenlik önlemleri artırıldı.

Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, duruşma salonuna sadece turkuaz basın kartı olan gazeteciler alınacağı kaydedildi. Basın kartı olmayan gazetecilerin basın odasında duruşmayı takip edeceği belirtildi. Gazeteciler, davanın 5. gününde duruşma salonunun en uzak köşesindeki yerinden İBB Davası’nı takip etti.

İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, diğer sanıklar ile duruşma salonuna getirildi. İmamoğlu salona geldiğinde izleyiciler "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı.

DURUŞMA ÖNCESİ TARTIŞMA

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, duruşma salonuna avukat cübbesiyle geldi ve hukukçu olduğunu hatırlattı. Jandarma, Özer'in izleyici bölümüne geçmesini istedi.

Mahkeme başkanı, "Bir milletvekili avukat bölümüne oturmuş, lütfen izleyici bölümüne geçilsin" dedi. Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer avukat olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı ise şunları söyledi: "İzleyici bölümünden takip edip notlarınızı oradan alabilirsiniz. Her gün sabah bir sorunla başlıyoruz. Bir sürü tutuklumuz var. Savunma almaya çalışıyoruz, her gün bir krizle devam edemeyiz. İzleyici bölümüne geçelim."

Avukatlar da duruma itiraz etti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Keyfi hareket ediyorsun. Anayasa'ya uymak zorundasın" tepkisini gösterdi.

Yaşanan tarışmaların ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara verildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, düzen sağlanamadığı gerekçesiyle duruşmayı yarına ertelendi.