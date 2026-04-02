İBB Davası'nda 5 itirafçının avukatı aynı kişiymiş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası'nda dikkati çeken bir detay ortaya çıktı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren 5 kişinin avukatının aynı olduğu öğrenildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla ifade veren, ancak tutukluluğu devam eden Vedat Şahin’in avukatı Muhittin Arık, dün müvekkilinin tek samimi ifadesinin 22 Mart’ta verildiğini, sonraki ifadelerin geçersiz olduğunu bildirdi.

Avukat Muhittin Arık, “Müvekkilimin emniyette ve savcılıkta olmak üzere toplam 4 ifadesi bulunuyor. Bugün özellikle vurgulamak istediğimiz, en samimi ifade 22 Mart tarihli ifadesidir. Daha sonraki ifadeler ise cezaevindeyken kendisini ziyarete gelen bazı avukatların baskısıyla verilmiştir. ‘Şöyle ifade verirsen çıkarsın, senin hakkında şöyle suçlamalar var, buradan çıkamazsın’ gibi yönlendirmeler yapılmıştır” demişti.

Arık, müvekkilinin soruşturma aşamasında bazı avukatlar tarafından “iradesinin fesada uğratıldığı” gerekçesiyle etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini, ancak bu ifadeleri geri çektiklerini açıklamıştı.

Söz konusu süreçte Vedat Şahin’in avukatlığını İsmail Mirsad Albayrak’ın yürüttüğü ortaya çıktı.

Avukat Albayrak'ın, dosyada halen 5 kişinin avukatlığını sürdürdüğü, bu kişilerin tamamının da soruşturma aşamasında etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.