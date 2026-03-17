İBB Davası'nda 6'ncı gün: Duruşma başladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB Davası, bugün görülmeye devam ediyor.

Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma salonu çevresinde ve içerisinde, jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Tutuklu sanıkların sadece birinci dereceden birer yakını izleyici olarak alınırken, tutuksuz sanıkların yakınlarının salona girişine izin verilmedi.

Duruşma, İBB iştirak şirketi Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Ümit Polat'ın çapraz sorgusuyla devam ediyor.

10.17 | DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar duruşma salonuna girdi. Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna girerken alkışlarla karşılandı.

Mahkeme heyetinin gelmesiyle duruşma başladı.

10.14 | NURİ ASLAN TEPKİ GÖSTERDİ

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, duruşma salonuna alınmadı, bir süre kapıda bekletildi. Aslan duruşma salonunun önünde yaptığı açıklamada, “Yolunu asfaltladığımız yere bizi almıyorlar” dedi. Yapılan görüşmelerin ardından Aslan’a çıkartılan engel kaldırıldı.

10.10 | CHP HEYETİ 10 KİŞİYLE DURUŞMAYI TAKİP EDECEK

CHP heyeti 10 kişilik bir ekiple duruşmayı takip edecek. Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Gül Çiftçi, Özgür Çelik, Murat Emir, Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Taşkın, Engin Altay, Suat Özçağdaş ve Mühip Kanko heyette yer alıyor. DEM Parti heyetinde ise Ali Can Önlü, Sezai Temelli ve Celal Fırat yer alıyor.