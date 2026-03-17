İBB Davası'nda 6'ncı gün: İtirafçıdan İstanbul Valisi Gül hakkında yeni açıklama

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB Davası, bugün görülmeye devam ediyor.

Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma salonu çevresinde ve içerisinde, jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Tutuklu sanıkların sadece birinci dereceden birer yakını izleyici olarak alınırken, tutuksuz sanıkların yakınlarının salona girişine izin verilmedi.

Duruşmada, İBB iştirak şirketi Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Ümit Polat'ın sorgusu yapıldı, Fatih Yağcı'nın savunması alındı.

12.35 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Fatih Yağcı'nın avukatı Cengiz Ertekin'in, müvekkilinin tahliyesinin talep ettiği duruşmaya öğle arası verildi.

Ara bittikten sonra İBB Davası tutuklu sanık Ali Üner'in savunmasıyla devam edecek.

12.10 | FATİH YAĞCI: GİZLİ TANIĞIN İFADELERİ YALAN

Duruşma, Fatih Yağcı'nın savunmasıyla devam etti.

Fatih Yağcı savunmasında gizli tanık Gürgen’in ifadesini yalanlayarak başladı.

"Gürgen isimli gizli tanığın ifadeleri tamamen yalan. Bana para teslim edilmedi. Beyan da yok” diyen Yağcı, “HTS kayıtları tamamen fiziki koşullardan. Binaya gelen herkesle ortak baz veriyorum bu çok normal" ifadelerini kullandı.

12.00 | POLAT'IN AVUKATI: İMAMOĞLU'NA SAYGI DUYUYORUM

İtirafçı olan Ümit Polat'ın avukatı Sevgi Dağdeviren'in savunması sona erdi. Polat'ın avukatı, savunmasında, "Bizim ne siyasi partilerle ne de Ekrem İmamoğlu ile bir sorunumuz yok. Kendisini seviyorum, çok da saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma Fatih Yağcı'nın savunmasıyla devam edecek.

11.50 | NURİ ASLAN DURUŞMA SALONUNA ALINMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, duruşmanın yapıldığı salona alınmadığını açıkladı.

Aslan, "İstanbul Büyükşehir'i ilgilendiren, İstanbul'u ilgilendiren bir yargılamayı izlemek istiyorum ve salona alınmıyorum. Halkımızın kendi vicdanında bunu değerlendireceğine eminim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Silivri'deki İBB Davası'nın görüldüğü mahkeme salonuna alınmıyor.



11.30 | ÜMİT POLAT'TAN VALİ GÜL AÇIKLAMASI

İtirafçı Ümit Polat'ın, İstanbul Valisi Davut Gül'ün kuzeni olan Ağaç AŞ personeli aracılığıyla kendisine, 19 Mart operasyonundan önce "Ses çıkarmasın, beklesin, zaten bir şeyler olacak yakında" dediği aktarılmıştı.

İddiayı yalanlayan Vali Gül, "İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur" demişti.

Ümit Polat, bugünkü duruşmada Vali Gül ile ilgili bir açıklamada daha bulundu.

"Düzeltme yapmak istiyorum" diyen Polat, "‘Vali yalanladı’ denildi. Ben, Vali'ye saygısızlık yapmak istemem, yanlış bir şey olduysa özür dilerim. Akrabası değil, akrabasının arkadaşı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

10.17 | DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar duruşma salonuna girdi. Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna girerken alkışlarla karşılandı.

Mahkeme heyetinin gelmesiyle duruşma başladı.

10.14 | NURİ ASLAN TEPKİ GÖSTERDİ

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, duruşma salonuna alınmadı, bir süre kapıda bekletildi. Aslan duruşma salonunun önünde yaptığı açıklamada, “Yolunu asfaltladığımız yere bizi almıyorlar” dedi. Yapılan görüşmelerin ardından Aslan’a çıkartılan engel kaldırıldı.

10.10 | CHP HEYETİ 10 KİŞİYLE DURUŞMAYI TAKİP EDECEK

CHP heyeti 10 kişilik bir ekiple duruşmayı takip edecek. Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Gül Çiftçi, Özgür Çelik, Murat Emir, Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Taşkın, Engin Altay, Suat Özçağdaş ve Mühip Kanko heyette yer alıyor. DEM Parti heyetinde ise Ali Can Önlü, Sezai Temelli ve Celal Fırat yer alıyor.