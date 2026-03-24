İBB Davası'nda 9'uncu gün: Resul Emrah Şahan'ın savunması alınacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB Davası, bugün görülmeye devam ediyor.

Duruşmayı sanık yakınları, aileleri ve CHP’li isimler takip etti.

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer'in duruşma salonuna alınmadığı görüldü.

CHP'li vekiller Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat ve Bahadır Erdem'in duruşma salonuna girişinin yasaklandığı belirtildi.

Avukatlar, 5 milletvekilinin duruşma salonuna alınmamasını mahkeme başkanına sordu. Mahkeme başkanı, "Başsavcılığın takdiri" şeklinde yanıt verdi.

11.35 | ALTAN ERTÜRK'ÜN SAVUNMASINA GEÇİLDİ

Sukas'ın avukatının savunmasının ardından bir diğer tutuklu sanık Altan Ertürk'ün savunması başladı.

11.30 | AVUKATLARDAN TABLO TEPKİSİ

Ekrem İmamoğlu'nun dünkü duruşmada "Bunlar çöp" dediği MASAK'tan gelen tabloları avukatlar hakime sordu. Hakim, "Bizim bu tabloların getirilmesi ile ilgili bir talebimiz olmadı" dedi. Avukatlar, "Bu yalan yanlış belgelerin burada gösterilmesi doğru değil" dedi.

10.43 | DURUŞMA BAŞLADI

İBB Davası'nın 9'uncu celsesi, Ali Sukas’ın avukatlarının savunmasıyla başladı.

10.35 | İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma salonuna getirildi.

Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla karşılandı.

10.20 | RESUL EMRAH ŞAHAN'A DESTEK

İBB Davası'nın 9'uncu gününde tutuklu sanıklar salona getirilmeye başlandı. Bugün savunma yapması beklenen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için Şişli'den gelenler "Şişli burada, başkanının yanında" sloganları atıldı.