İBB Davası'nda ara karar verildi: 18 kişiye tahliye kararı

Silivri’de İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı davanın 15. günü geride kaldı.

Bugünkü duruşma, saat 10.30'da başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar salondaki yerini aldı. Duruşmada, tahliye talepleri alındı. Mahkeme heyeti savunmaların ardından mahkemeye ara verdi. Verilen aranın ardından heyet 18 kişinin tahliye edilmesine karar verdi. 18 kişi tahliye edilirken 89 sanığın tutukluluğu sürecek. Davaya 6 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da devam edilecek.

İBB Davası'nda 31 Mart Salı ve 1 Nisan Çarşamba günü tahliye talepleri alındı.

Savcılık, salı günkü duruşmada mütalaasını açıkladı ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Fatih Yağcı, Ebubekir Akın, Davut Birlik, Evren Şirolu, Ali Üner ve Sırrı Küçük'ün tahliyesini talep etti.

Ayrıca diğer tutuklu sanıkların, tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Mahkemenin bugünkü duruşmada tutukluluk değerlendirmesi yapıp ara kararını açıkladı.

Savunmaların ardından verilen aradan dönen mahkeme heyeti 18 kişi için tahliye kararı verdi. Tahliye kararı verilen isimler şöyle:

Sırrı Küçük

Fatih Yağcı

Ali Üner

Evren Şiroğlu

Altan Ertürk

Ebubekir Akın

Hüseyin Yurttaş

Kadir Öztürk

Mustafa Bostancı

Sabri Caner Kırca

Baran Gönül

Mahir Gün

Kadriye Kasapoğlu

Davut Bildik

Esra Huri Bulduk

Şehide Zehra Keleş Yüksel

Başak Tatlı

Nazan Başelli

"BU DURUŞMA CANLI YAYINLANSAYDI REZİL RÜSVA OLURLARDI"

Ekrem İmamoğlu son olarak söz aldı ve savunmasını yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ekrem İmamoğlu: "Allah aşkına, nasıl 4.000 sayfa uydurulabilir? Nasıl insanların canına, malına, sağlığına, namusuna ve iffetine kastedilebilir? Yahu bunlar insan değil mi yahu? Bunlar insan evladı yahu. Yani kadını, erkeği… Çocuk var burada, genç var burada. Bunlar insan evladı. Peki bunu yapanlar insan evladı değil mi yahu? Bu insanların kız kardeşi, annesi, eşi, babası, evladı yok mu? Sana bakmıyorum sevgili Savcı Bey! İddia makamına bakıyorum. Sakın kişisel algılamayın.

Bu yaşanan 1,5 yıllık tasarlanmış sürecin bedeli 250 milyar dolar. Şimdi de etrafımızdaki savaş ateşinin dibindeyiz. Kimse “suç iddianamede” deyip, bu işten sıyrılamaz, sıyrılamayacak. Çünkü bu Yüce Türk milleti ve Yüce Türk devleti kadimdir. Kadimdir. Günü geldiğinde, yine adil mahkemeler huzurunda, her zaman, mutlaka gereği yapılmıştır. İşte tam da bu yüzden sayın. Bilir misiniz? Milletimizin dayanıklılığı, savunma gücü, direnci, huzuru, barışı birlik, beraberliği, toplumsal olarak bereketi, yaratıcılığı, neşesi, umudu tam da buradan başlar, buradan… Başka hiçbir yerde aramayın, buradan başlar. Milletimizin adaleti, inancı yüzde 20’nin altına indir. Onun için siz kıymetli yargıçların sorumluluğu çok büyük. Adaleti dibe vurduk. Çöküşte miyiz? Evet, siz yargıçlar ya bir çöküşü derinleştirmeye devam edecek ya da bir çıkışı başlatacaksınız.

Savcılığın Türk milletini nasıl aldattığını tek tek yaşadık. Bugün de dinlediklerimde ara pasajlarda yaşadıklarımla benim kanım dondu nefesim kesildi gerçekten kalbim sıkıştı. Yani bu insanların gördükleri ıstırap, işkence. Bu duruşma canlı yayınlansaydı ne olurdu onu düşündüm ne olurdu biliyor musunuz kötülükler tek tek ifşa olurdu iddia makamı rezil rüsva olurdu.

Kes kopyala yapıştır ile bu insanlar 1 yıldır tutuklu. Bir buçuk yıldır didik didik edildi Sayın Hakim, değerli üyeler. Akla gelmeyecek yöntemlerle delil aradılar. İnsanları aile boyu kapattılar, tutukladılar. Aile boyu! Akraba olmak suç mu ya? Akraba olmak suç mu? Hangi kanunda bu var? Nerede bu yazıyor? Birisi bunu göstersin. Ayıp değil mi? Devlet kumpas kurar mı? Yüce Türk Devleti, kadim yargıyı alet ederek rehin alınır mı? Bize yakışır mı bu? Baba için evlat rehin alınır mı ya? Eş üzerinden devlet bir kişiyi tehdit eder mi? Eş üzerinden eş. İddianame değil ki bu 4 bin sayfa iftiraname ya da terfiname! Sayın başkan tarihin çok önemli bir konumundasınız. Bunu bitirecek misiniz?"

Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında Mahkeme Başkanı'nın pür dikkat Ekrem İmamoğlu'nu dinlemesi dikkat çekici.

Ekrem İmamoğlu savunmasını büyük bir alkışla tamamladı. Ve gazetecilere dönüp "Bu bir siyasi davadır, çökecek. Adalet bizi kurtaracak" dedi.

Ekrem İmamoğlu: "Bugün itibariyle hukukun ve adaletin namusunu korumakla ilgili büyük bir sorumluluk sürecinin adımını Sayın Başkan, siz ve değerli üyeler atacaksınız. Yüce milletimiz de bizler de bunun takipçisi olacağız. Buradaki yol arkadaşlarım serbest bırakılmalıdır. Burada bulunan herkes serbest bırakılmalıdır. Çünkü tutuksuz yargılama haktır, özgürlük haktır, hürriyet haktır, masumiyet esastır. Adalet gecikirse adalet olmaktan çıkar; ülkeyi de batırır, devleti de batırır, milleti de batırır. Adalet gecikirse adalet olmaktan çıkar; ülkeyi de batırır, devleti de batırır, milleti de batırır. Sakın, öyle beylik laflar eden insanlar bizi kurtarır diye düşünmeyin; adalet herkesi kurtarır. Yüce Türk milletinin de tek kurtuluşu budur. Tutuksuz yargılanma haktır.

Bakın size söylüyorum Sayın Başkan ve değerli heyet üyeleri; Türk milletinin hukuk devletinde yaşama arzusu vardır. Lütfen onu onarın ve koruyun. Bütün tutuklu arkadaşları serbest bırakın. Ben buradayım. Lütfen arkadaşlarımızı serbest bırakın. Teşekkür ederim."

DURUŞMADAN ÖNE ÇIKANLAR

Duruşmada, tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talebi alındı. Avukatların tahliye talebiyle yaptığı konuşmalardan öne çıkanlar şöyle:

• Tutuklu Murat Kapki'nin muhasebecisi Sinan Sepetçi'nin avukatı İbrahim Burak Eskici: "Savcılık ile itirafçı arasında husumet oluşmuş. 'Söylemezsen tutuklarım' demiş. Sormuş olduğunuz sorunun hukuki bir geçerliliği yok, aleyhte katkısı da yok."

• Tutuklu Harun Cengiz Beğenmez'in avukatı Selim Yaman: "Bizim sulh cezadaki tutukluluk kararımızda sadece Ahmet Taşçı’nın ifadesiyle tutuklandığımızı belirtiriz. Ancak Ahmet Taşçı ifadesini geri çekmiştir."

• Tutuklu Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı'nın avukatı Yeliz Karademir: "Yılda 10 binin üzerinde etkinlik gerçekleştiren Kültür A.Ş. için bir zorunluluktur. Kaldı ki Kamu İhale Kurumunun 11.06.2012 tarihli kararında; organizasyon kapsamındaki her türlü hizmet alımının '3G istisna usulüyle' yapılabileceği açıkça kabul edilmiştir. Bu kararı size takdim etmek istiyoruz. Yani aslında iddianamede bir suçmuş gibi yansıtılan yöntem mevzuata aykırı değil; bilakis Kamu İhale Kurumu tarafından uygun görülmüş yerleşik bir uygulamadır."

• Tutuklu iş insanı Hüseyin Köksal'ın avukatı Baver Kaya: "Şirketin 2024 yılındaki net kârı 326 milyon, net satışı 826 milyon. Net kârı net satışa bölelim, kaç çıkar? Yüzde 39. Şirketin 2024 yılı kârlılığı görevlilerinin formülüne göre yüzde 39'dur. Peki nasıl oldu da yüzde 39 çıkması gereken oran yüzde 253 olarak, olağanüstü bir oran olarak yazıldı? Biz bunu bir süre düşündük ve sonunda bulduk. Raporda önceden yapılan işlem 2024 yılında tersine çevrilmiş. Yani net satışı net kâra bölmüşler. Bir örnekle; 100 liralık satış yaptınız ve 10 lira kâr ettiniz, 100'ü 10'a bölüp "yüzde bin kârlılık var" demişler. Bizce bu basit bir matematik hatası değil."

• İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın avukatı Hasan Şahin: "HTS kayıtlarından bahsediliyor. HTS kayıtları somut delil değildir. Beylikdüzü’ndeyken sizi aynı anda Büyükçekmece’de gösterebilir. HTS somut kayıt diyen bir tane Yargıtay kararı çıksın ben mesleği bırakırım."

• Tutuklu iş insanı Serkan Öztürk'ün avukatı İsmail Fidancı: "Savcıların bir kısmının sanıkları korkutma, isteklerine ve beklentilerine uygun düşen cümleler kurdurarak müvekkilimin de yer aldığı pek çok insana yönelik olumsuz beyanlardan yararlanarak onları tahliye ettiğine tanık olmuş bulunuyoruz. Maalesef savcıların beklentileri yönünde ifade vermeyenler ise hukuka aykırı olarak hala tutuklu."

• Tutuklu iş insanı Ömür Yılmaz'ın avukatı Coşkun Atılğan: "Sanıklar arasında müvekkilime 'bunları söylersen çıkarsın' diyen olduğunu biliyorum. Avukatlardan da müvekkilimi ziyaret ederek yine aynı hususta konuşmalar olduğunu biliyorum."

• Eski Medya Elif Atayman'ın avukatı Mehmet Ümit Erdem: "Edindiği mal varlığının her kaynağı açıklanabilir durumdadır. İtirafçılar da müvekkil hakkında olumsuz bir ifadede bulunmamıştı."

• Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in avukatı Ruşen Gültekin: "Müvekkilim 10 Nisan'da savcılığa nasıl çağrıldı? Savcı çağırıp "Etkin pişmanlıktan yararlanmak ister misin?" demiyor, zaten müvekkilin böyle bir dilekçesi de yok. Cezaevindeki infaz koruma memuru geliyor, "Seni ambulansla hastaneye götüreceğiz Elif" diyor. Elif hayatı boyunca emniyete gitmemiş, safiyane bir şekilde hastaneye gittiğini sanarak araca biniyor; ancak hastaneye değil, Çağlayan Adliyesi’ne götürülüyor. Avukatı aranıyor, o da geliyor. Bu ayrıntıları dilekçelerimizde sunduk. Orada, gerçeğe aykırı şekilde ve ifade vermeyi dahi bilmeyen birine kafasına göre bir şeyler yazdırılıyor ve buna "etkin pişmanlık" deniliyor. Müvekkilim etkin pişmanlığın ne olduğunu bile bilmiyor. O ifadesi iddianamenin her yerine parçalanarak serpiştirilmiş. Kafasına göre bir şeyler yazdırılıyor ve buna 'etkin pişmanlık' deniliyor. Etkin pişmanlık ne, bilmiyor müvekkilim."

• Fatoş Ayık'ın avukatı Uğur Güner: "Müvekkilim örgüt üyesiyse, örgütle ne yaptı, hangi eylemlerde bulundu. Bunların hiçbiri dosyada ve iddianamede yok ama 1 yılı aşkın tutukluluk var."

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın avukatı Tekin Özdemir: "Yargıtay Onursal Başkanı Profesör Sami Selçuk'un bir ifadesi var: 'Ceza hukuku evrensel hukuktur.' Devletler sanığı değil, iddiayı yargılar. Ama biz bunu uzun zamandır tersine işletiyoruz. 'Sen ihaleye fesat karıştırdın, sen örgüt üyesisin; olmadığını ispatla.' Böyle bir yanlış mantık olmaz, böyle bir iddianame olmaz. Eğer siz bir iddia ortaya koyuyorsanız, bunu somut delillerle ispat etmek zorundasınız. Biz olmayan bir şeyi nasıl ispatlayacağız? 'Kuvvetli suç şüphesi' denilerek dört ayrı suçtan tutuklamaya sevk ediyorsunuz, ancak iddianamede sadece birinden bahsediliyor, diğerleri ortada yok. Yirmi yıldır memuriyet yapan bir kişi söz konusudur; dolayısıyla tutuklama şartları oluşmamıştır. İnsanların tutuksuz yargılanma imkânı varken, tutukluluğun devam etmesinin gerekmediği kanaatindeyiz. Mahkemenizin uygun göreceği şekilde, tabii ki öncelikle beraatını talep ediyoruz. Mahkemeniz derhal tahliye talebimizi yeterli görmezse, adli kontrol hükümlerini birlikte değerlendirerek müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum.

• İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan: "Rüşvet iddiası insanları töhmet altında bırakmak için, etkin pişmanlıktan yararlandırmak için, morallerini bozmak için, ne olduklarını anlamasınlar, kendilerini savunmasınlar diye kullanılmış bir suç tipidir. Bu dosyada rüşvet olmadığı, aynı suç örgütü üyesi olunmadığı gibi ortaya çıkacaktır. Biz bugün için bizim müvekkilimize yüklenen ihaleye fesat suçu ve örgüte üye olma suçunun, sadece Devlet İhale Kanunu'nun 10. maddesindeki 'İhale amirine verilen şartname var mı?', 'Kıymet takdiri var mı?' gibi rutin, kişisel değil, ayrıntı değil, şekli olarak yaptığı bir inceleme sonunda 'Evet bunlar vardır' diyerek, tık tık tık tık diyerek yaptığı bir havale işleminden dolayı benim müvekkilim tutuklu."

Avukat Yazgan savunmasını yaparken Mahkeme Başkanı tarafından süreyi aşmaması konusunda uyarıldı ve savunmasını bitiremeden mikrofonu kapatılıp duruşmaya ara verildi.

• İBB Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in avukatı Ege Yılmaz: "Vicdanınızın sesini dinleyerek değerlendirmenizi istirham ediyorum. Sayın Başkan, herhangi bir soruşturma baskısı altında bulunmadığı dönemde verdiği resmi beyanlar ortadadır. Özellikle vurgulamak isterim ki; ceza mahkemesi huzurunda somut bir suç şüphesinden söz edilmesi mümkün değildir ve kaçma şüphesinin var olduğu da kabul edilemez. Soruşturmalar kamuoyuna açıkça yansıdığı halde müvekkilim bulunduğu yerde kalmış, hiçbir şekilde kaçma teşebbüsünde bulunmamıştır. Mayıs 2025 tarihinde gözaltına alınana kadar görevine devam etmiştir. Yurt dışına çıkma imkanı olmasına rağmen bu yolu asla tercih etmemiştir. Delilleri karartma şüphesi ise bu dosyada olayların tabiatına aykırıdır; çünkü dosyanın tamamı kamu kurumlarına ait resmi belgelerden ve ihale evraklarından oluşmaktadır. Sayın Heyet, beyanlarımı bitiriyorum. 1 Nisan’dan bu yana haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunmaktadır. Bir insana karşı yapılabilecek en büyük kötülük, bu tür suçlamalar nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılmasıdır; buna daha fazla devam edilmesine asla gerek yoktur. Gerektiği takdirde, en ağır adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesini talep ediyoruz."

• Kültür A.Ş. Çalışanı Меtin Bal'ın avukatı Faruk Emre Akı: "Müvekkilim 1 seneden beri tutukludur. Biz de birtakım sanıklar gibi İstanbul’dan gönderildik ve müvekkilimizle çok sıhhatli bir şekilde görüşemedik. Kendisini İzmir’e göndermişlerdi, son bir haftaya kadar da oradaydı. Dosya evraklarının yoğunluğu ve çokluğu malumunuz; bunları fiziken oraya götürmemiz ve orada saatlerce çalışmamız mümkün değildir. Bu noktada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ve savunma hakkımızın kısıtlandığını düşünüyoruz. Suçun nev'inin değişeceği, dolandırıcılık suçunun artık Ağır Ceza değil Asliye Ceza Mahkemesi'nin alanına girdiği ve en fazla 1 senelik tutukluluk süresi öngörüldüğü de düşünüldüğünde; müvekkillerin tahliyesini talep ediyorum. Efendim, bir de tutuksuz sanık Hasan Erkan Kabakçı müdafiyim. Kendisine yönelik bir yurt dışı çıkış yasağı bulunmaktadır; bu yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep ederim."

• İBB İmar Ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in avukatı Enes Ermaner: "Bir insan önüne gelen şartname ve önüne gelen muhammen bedelle bir ihaleyi onaylaması nedeniyle şu anda 13 tane eylemden —yani belki onlarca yıl— suçlanmış durumda. Bunun neresini kabul edebiliriz? Biz hiçbir yerini kabul edemeyiz. Çünkü Sayıştay da zaten bunu söylüyor. Sayıştay kararlarına göre de; ihale komisyonu üyelerinin kendilerine havale edilen işlem dosyasının önceki aşamalarından kaynaklanan kamu zararı ile bir illiyet bağı bulunmamaktadır.

Herkesin burada çocuğu var, anlıyorum, herkes mağduriyetinden bahsetti ama cezaevindeyken müvekkilimin çocuğu doğdu ve müvekkilim o çocuğu kendi kucağına alamadı. Müvekkilimin çocuğu 8 aylık, 8 aydır her hafta cezaevine geliyor. Benim müvekkilim çocuğu için bir şey yapmaya çalışıyor sürekli. Benim müvekkilim burada haksız yere yatmaya devam ediyor, kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Benim müvekkilimin cezaevinde yapabildiği tek şey Sayın Hakim, masal kitabı yazmak oldu. Masal kitabı yazan suç örgütü üyesi olur mu Allah aşkına? Böyle bir durum olmaz. Dolayısıyla ben müvekkilimin o kitabına da yazdırdığı bir cümleyle bitirmek istiyorum savunmamı: "Bir müjdeyi taşımak için büyük kanatlar değil, güçlü bir yürek gerekir." Ben en azından başkan olarak sizin olmasa bile diğer heyetteki kıdemli üyelerin burada bir tahliye bir tahliye kararı vereceğine inanıyorum. Son olarak; diğer iki tane tutuklu müvekkilim var; Aykut Erdoğdu ve Ulaş Yılmaz. Bugün burada ceza alsalar, hükümleri kesinleşerek bu odadan çıksalar, bu duruşma salonundan çıksalar; cezaevine gidip eşyalarını toplayıp evlerine gidecekler. Bunun da göz önüne alınarak her üç müvekkilim hakkında ve meslektaşım hakkında da tahliye kararı verilmesini sizlerden talep ediyorum."

• Etkinlik Organizatörü Ceyda Kıryak'ın avukatı Ulaş Özkan: "Bu iddianame bize tutukluluğun hukuki gerekçesini vermiyor. Bırakın tutukluluğu, müvekkil hakkında kamu davası açmaya yeter gerekçe izahını ortaya koymuyor. Ama bir sebebi olmalı. Yani bu sebep hukuki değil ama siyasi dedim; müvekkilin siyasi bir kimliği yok. Ya bunu söylüyorum bu arada ama eklemem lazım; sosyal medyada karşıma çıkıyor daha sonra. Nereden geldi? Sayın Başkan, müvekkilim etkin pişmanlık ifadesi vermemesi için milletvekilliği teklif etti diye haber yapıyorlar. Ben ciddiye alıp müvekkile iletmedim; görüşe gittiğimde, cezaevinde müvekkil bana söyledi 'gördün mü' diye. Çünkü bu saçmalığı sadece sosyal medyada değil, yayınlamışlar da. Şimdi gazeteci sıfatını kendine yakıştırıp haysiyet cellatlığı yapanların yazdıklarına sizin huzurunuzda cevap vermeyeceğim; çünkü buranın ciddiyetiyle bağdaşmaz. Ama burada usulüne uygun bir yargılama yapacaksa, usulüne uygun bir iddianame şart.

Şimdi, hakkında tutuklama tedbirinin şartlarından hiçbiri yer almayan, hakkında usulüne uygun kamu davası dahi kanaatimce açılmamış müvekkilimin bihakkın tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum. Ben adli kontrol talebinde bulunmuyorum sizden; müvekkil ailesine ve evladına kavuşsun. Son olarak, herhalde bu yargılamada avukatlık yapıp haftanın 4 günü burada, üstelik sizin huzurunuzda bulunmaktan daha etkili bir adli kontrol şartı olamaz. İzin verin Mehmet yanımıza gelsin. Meslektaşım Mehmet Pehlivan için de tahliye talep ediyorum."

• Kültür A.Ş. Plan Ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç'ın avukatı Cansu Çiftçi: "Kültür A.Ş.'nin elde etmiş olduğu her kâr, aynı zamanda İBB'ye de kâr olarak geçmektedir. Burada ihaleye fesat var mı? Yok. Kamu zararı var mı? Yok. Olmayan bir şey için neyin dolandırıcılığını yapacağız, neyin rüşvetini alacağız veya neyin mal varlığı değerlerini aklamasını yapacağız? Müvekkilimin bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi vardır ve onların manevi bütünlüğünü sağlaması gerekmektedir. İlk serbest kaldığı andan bugüne kadar dosyaya müvekkil aleyhine herhangi bir yeni delil girmemiştir. Müvekkilin kaçma veya delil karartma şüphesi de bulunmadığına göre; müvekkilim Barış Kılıç'ın bihakkın tahliyesini, aksi kanaatteyseniz uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasını talep ederim."

• Güldem Şık'ın avukatı Alper Köleoğlu: "Müvekkile birçok eylem yüklenmiş ancak bu eylemlerin somut bir delili ortaya konulmamıştır. Müvekkilim, işi gereği bu süreci yürütmüştür. Dosyada nisan ayında bir şahsın verdiği ifade ile on beş gün sonra başka bir kişinin verdiği ifade birebir aynıdır; kopyala-yapıştır yapılmış, yazım yanlışlarına kadar her şey aynı kalmıştır.Şimdi biz bu beyanlarla suçlanıyoruz. Müvekkilin mal varlığına bakıldığında herhangi bir haksız zenginleşme görülmemektedir. Boş bir dosyadan dolayı müvekkilim bir yılı aşkın süredir tutukludur. Bu süre göz önüne alındığında tahliyesinin zorunlu olduğu kanaatindeyiz."

• Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer avukatı Bürgehan Emrağ ve Serkan Günel: "Sayın Başkan, iddianame tanzim edilmiş, deliller toplanmıştır. Müvekkilin delil karartma ihtimali yoktur; kaçma ihtimali olmadığını ise zaten anlattım kendi ayağıyla gelip teslim olmasıyla da ispatlamıştır. Katalog suç kapsamında olmayan bir isnatla, somut delil yokluğunda müvekkilimizin daha fazla hürriyetinden yoksun bırakılması Anayasa'nın 13. maddesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kriterlerine de açıkça aykırıdır."

"İhalelerden şu kadar yüzde alınmış, bu kadar yüzde alınmış; nerede görüyoruz, para nerede? Bilirkişi raporlarında bu tespit var mı? Yok. Ne var? Varsa yoksa etkin pişmanlık ifadesi var. Daha ilk günden çıktı Murat Kapki'nin dilekçesi, Vedat Şahin'in avukatının beyanı, bugün Elif Güven'in beyanı. Efendim savcıyla birebir konuşarak, tabii ki de 148'e aykırı olarak gerek vaat gerekse tehdit, her ikisi de yasak sorgu, her ikisi de yasak sorgu yöntemiyle alınmış; bu kanunda açık bir şekilde yazıyor, bu ifadeler rızayla alınmış olsa bile delil olarak kabul edilemez. Dolayısıyla bu iddianame çökmüştür, bu insanlar hukuka aykırı olarak tutulmaktadır. Başta müvekkilim olmak üzere daha sonra da meslektaşım Mehmet Pehlivan olmak üzere, öncelikle bu dosyanın tek ciddi kalan yanına, tutukluluk hakkında özgürlükten yana bir karar vermenizi talep ediyorum."

• Murat Ongun'un avukatı Rahşan Sertkaya Daniş: "Sayın Heyet, Sayın Başkan; bu iddianamenin anlatı odaklı olduğu, bir kurgu hikaye üzerine inşa edildiği ve hakikate aykırı iddialar içerdiği hususunda pek çok örnek mevcut; bunların tamamını huzurunuza getireceğiz. Onlarca insan müvekkilime atıfla nasıl hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alındıysa, aynı aşırılığı Murat Ongun'a yönelik suç isnatlarında da görmek mümkündür. Az buz değil; müvekkilim hiçbir ilgi, yetki ve sorumluluk alanında olmamasına rağmen toplamda 64 eylemden suçlanmakta ve hakkında yaklaşık 1.200 yıldır, yani 12 asır hapis cezası talep edilmektedir. Bakın, 12 asır diyorum. Somutlaştırmak adına bu süreyi bugünden geriye doğru sayarsanız milattan sonra 826 yılına denk geliyoruz; Türklerin daha Anadolu'ya gelişine 145 yıl var! Bu kadar aşırı bir cezalandırma talebinden bahsediyoruz. Bu aşırılığı tarihsel gerçeklerle de ortaya koymak gerekirse; dünyanın en büyük katliamlarına, en büyük acılarına imza atan Nazi rejiminin artıkları Nürnberg mahkemelerinde adalet önüne çıktı. Bu devasa insanlık suçuna imza atan Hitler'in en yakınındaki isimler, bakanları yargılandılar. Kaç yıl hapis cezası aldılar? 10 yıl ila 20 yıl arasında. Diyebiliriz ki Hitler'in iletişimcisi, propagandacısı Goebbels intihar etmemiş olsa ve mahkemeye çıksa, belki o da ya bu kişiler kadar ya da bunlardan biraz daha fazla hapis cezası alırdı. Oysa savcılık makamı bugün hiçbir suç işlememiş bir basın danışmanı için 1.200 yıla yakın hapis cezası talep ediyor. Sanki Murat Ongun onlardan 50 kat daha kötü bir insanmış gibi! Dünya tarihinde bir basın danışmanına bu tip bir öfke ve kin duygusuyla yüklenilmesinin bir başka örneğine rastlamak mümkün değil.

Müvekkilim Murat Ongun'un tahliye olmak konusundaki esas arzusunu siz değerli heyete ve burada bulunanlara iletmek isterim. Hemen belirteyim, bu talep bir müdafi olarak beni de oldukça zorlamıştır. Müvekkilim Murat Ongun, haksız yere çocuklarından, annelerinden ve babalarından koparılan Medya A.Ş.'nin kadın çalışanları tahliye olana dek, şahsi bir tahliye talebinde bulunmak istemediğini bana açıkça beyan etmiştir. Hal böyleyken, bugün sadece müvekkilim Murat Ongun açısından bir tahliye talebinde bulunmam artık mümkün değildir."