İBB Davası'nda bir isim daha itirafçılıktan vazgeçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası'nda tutuklu Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven itirafçılıktan vazgeçti.

İBB Davası'nda tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talebi alınmaya devam ediyor.

Bugünkü duruşmada, tutuklu Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in avukatı Ruşen Gültekin, "İfade vermeyi dahi bilmeyen birine kafasına göre bir şeyler yazdırılıyor ve buna 'etkin pişmanlık' deniliyor. Müvekkilim etkin pişmanlığın ne olduğunu bile bilmiyor" açıklamasını yaptı.

Avukat Gültekin, şunları söyledi:

"Müvekkilim 10 Nisan'da savcılığa nasıl çağrıldı? Savcı çağırıp "Etkin pişmanlıktan yararlanmak ister misin?" demiyor, zaten müvekkilin böyle bir dilekçesi de yok. Cezaevindeki infaz koruma memuru geliyor, "Seni ambulansla hastaneye götüreceğiz Elif" diyor. Elif hayatı boyunca emniyete gitmemiş, safiyane bir şekilde hastaneye gittiğini sanarak araca biniyor; ancak hastaneye değil, Çağlayan Adliyesi’ne götürülüyor. Avukatı aranıyor, o da geliyor. Bu ayrıntıları dilekçelerimizde sunduk. Orada, gerçeğe aykırı şekilde ve ifade vermeyi dahi bilmeyen birine kafasına göre bir şeyler yazdırılıyor ve buna "etkin pişmanlık" deniliyor. Müvekkilim etkin pişmanlığın ne olduğunu bile bilmiyor. O ifadesi iddianamenin her yerine parçalanarak serpiştirilmiş. Kafasına göre bir şeyler yazdırılıyor ve buna 'etkin pişmanlık' deniliyor. Etkin pişmanlık ne, bilmiyor müvekkilim.

Bir de o ifadesi çok ilginç; iddianamenin her yerine serpiştiriliyor. Efendim biz biliriz, "ifadenin bölünmezliği" ilkesi var. Buna rağmen her tarafına gezilip parçaları var; hay eylemin altına yerleştiriyor. Çıldırmak istersin, 'böyle iddianame mi olur?' diyeceğiz, diyemiyoruz; onunla yargılanıyoruz çünkü. Ama parçalanıyor, bölünüyor; 'aha burada itiraf etti' diye insanları da birbirlerine düşürmek için bu oyunların peşinde koşulmuş. Belli ki öyle olmuş. Yazık."