İBB Davası'nda duruşma tarihi belirsizliği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 kişinin yargılandığı İBB Davası'nın ilk duruşmasının tarihine ilişkin belirsizlik sürüyor.

40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada İmamoğlu'nun 18 Aralık 13.45'de hakim karşısına çıkacağı açıklandı ancak duruşma tarihinin verilmediğini açıklandı.

Açıklama UYAP'da "duruşma iptal edilmesi" başlıklı bir bildiriyle düzeltildi.

Avukat Hüseyin Ersöz de X hesabından konuya dair paylaşım yaptı.

"Henüz kesin bir bilgiye bizler de ulaşabilmiş değiliz" diyen Ersöz, konuya ilişkin mahkemenin yazı işleri müdürlüğünden bilgi edinmeye çalıştıklarını ifade etti.

"ANLIK DURUŞMA GÜNÜ BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI"

Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

"UYAP'tan kontrol ettiğimizde "İBB Davasına" ilişkin bir duruşma günü tebliği yada Tensip Zaptı düzenlenmesi gerçekleşmediğini görüyoruz. Celse uygulaması üzerinden ise anlık bir "duruşma günü iptal bilgilendirmesi" yapıldı. Bu hatalı bir işlemden de kaynaklanıyor olabilir. Henüz kesin bir bilgiye bizler de ulaşabilmiş değiliz. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü'nden öğrenmeye çalışıyoruz."