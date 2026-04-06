İBB Davası'nda Ekrem İmamoğlu ve Aykut Erdoğdu'dan tutukluluk ve yargılama koşulları tepkisi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB Davası'nın 16'ncı gününde tutukluluk ve yargılama koşulları gündeme geldi.

Tutuklu yargılanan Aykut Erdoğdu, duruşma salonunda, "Aşağıda işkence başladı. Ekmeğin arasında incecik kaşar peyniri koyuyorlardı, onu da artık vermiyorlar. Aşağıda yemek yok, su yok, etrafımız pislik içinde! Bu kadar olur mu? Ben milletvekiliyim. Benden kimseye zarar gelmez" tepkisini gösterdi.

İMAMOĞLU: ARKADAŞLARIMIZIN YOĞUN ŞİKAYETİ VAR

Aykut Erdoğdu'nun ardından Ekrem İmamoğlu duruşmada söz aldı, tutukluluk ve yargılama koşullarına değindi.

"Arkadaşlarımızın da yoğun şikayeti var bu konuda" diyen İmamoğlu, "Bazı hazır paket ürünlerini alıp buraya getirenler, bu sabah cezaevinden çıkışta getirememişler, alamamışlar. Bu hususta mahkemenin mi bir iradesi ya da bu uygulama hapishanelerde ise oraya sizin bir etkiniz olabilir mi gibi bir hususu… Sonuçta bu tabii eğer sadece cezaeviyse, belki cezaevlerine biz de kendi yazılarımızla dile getirebiliriz. Ama sizin de katkınız olabilir mi diye bu notu iletmek istedim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Bir başka husus; öğle vakti yemek arzumuz vardı. Bu hafta çözülebileceği konusunda katkı talep etmiştik. Komutanlarımız da takip ediyor süreci. Konuştuğumuz hususlar… Yine sizin de katkınız olursa… Çünkü anladığım kadarıyla orada da Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı ve buradaki yürütme bu işte yetkili olabiliyor."

MAHKEME BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu'nun ardından mahkeme başkanı, "Bu kumanya konusunu biz daha önce ilettik. Bunun bir tek akşam yemeği için buraya bir servis imkanı sunulabildiğini söylediler. Mevzuat olarak aslında onun uygun olmadığını ama bu yönde bir inisiyatif kullanıldığını, çünkü duruşmaların uzun sürmesi nedeniyle bu yönde bir uygulama yapabildiklerini belirttiler. Yiyecek konusunu bilmiyorum, o cezaevinden getirilen hususu. Normalde bizim o anlamda bir müdahale şansımız yok. Ancak ben, şifahi olarak görüşürüm. Gerekirse yapılabilecek bir şeyler varsa, bir çözüm yolu bulmaya çalışırız ona da" açıklamasını yaptı.