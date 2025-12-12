İBB Davası'nda ilk duruşmanın tarihi belli oldu

İBB iddianamesine ilişkin tensip zaptı hazırlandı ve duruşma tarihi netleşti. Buna göre davanın ilk duruşması 9 Mart 2026 tarihinde görülecek.

Yargılama, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisinde bulunan duruşma salonunda yapılacak.

Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk hâlinin devamına karar verildi.

DAVANIN 4600 GÜNDE (12,5 YIL) TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

105’i tutuklu olmak üzere, 5’i “müşteki şüpheli” sıfatıyla toplam 407 şüphelinin yer aldığı davaya bakacak olan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yazılan "Yargılama Hedef Süre Formu"nda, yargılamanın 4600 günde bitirilmesi öngörüldüğü belirtildi. Formda şu ifadelere yer verildi:

"Yargılamanın azami 4600 günde tamamlanması hedeflenmekte olup, bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerden meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak, bu hususlara hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz."