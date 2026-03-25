İBB Davası'ndan görüntü paylaşan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Davası'nda görüntü alarak sosyal medyada yayımlayan bir kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada "sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T. hakkında gözaltı, arama ve elkoyma talimatı verilmiştir" denildi.

Başsavcılığın açıklamasında şöyle denildi:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmalarına, sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T. hakkında gözaltı, arama ve elkoyma talimatı verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmalarına, sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı… — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) March 25, 2026

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri’de görülen İBB Davası'nda duruşmalar sırasında görüntüleri kayda alan ve sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı anlaşılan hesaplar hakkında TCK’nin 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.