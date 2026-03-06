İBB davası öncesi kritik gelişme: İmamoğlu dahil 105 kişinin tutukluluğuna devam kararı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 kişi hakkında yapılan tutukluluk incelemesinde mahkeme, tutukluluğun devamına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve kabul edilen iddianamede İmamoğlu ile birlikte toplam 402 şüpheli yer alıyor. İddianamede İmamoğlu hakkında “örgütün kurucusu ve lideri” olduğu iddiasıyla 142 ayrı suçtan 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Mart’tan bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu ve diğer 104 sanık hakkında dördüncü tutukluluk değerlendirmesinde de tutukluluğun sürmesine hükmetti. Mahkeme daha önceki üç incelemede de aynı yönde karar vermişti.

Bir sonraki tutukluluk değerlendirmesinin, duruşmada yapılacak savunmaların ardından gerçekleştirileceği bildirildi.