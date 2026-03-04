İBB Davası öncesi mahkemeden talimat: Basına kota, savunmaya sınırlama

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı İBB davasının 9 Mart’taki ilk duruşmasından önce ilgili kurumlara talimat gönderdi. Marmara (Silivri) Cezaevi Yerleşkesi’nde görülecek dava için hazırlanan protokolde, savunma hakkından basın özgürlüğüne kadar pek çok alanda kısıtlamalar dikkat çekti.

Mahkemenin 1'inci heyetince hazırlanan yazı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi.

Yazıda, duruşmanın ‘davada yargılananların sayısı, dosya kapsamı, tutuklu sayısının çokluğu’ ve ‘güvenlik’ gerekçeleriyle Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi duruşma salonları binasında bulunan 1 no'lu salonda yapılmasına karar verildiği belirtildi.

BASINA 'KOTA' VE DIŞARDAN TAKİP FORMULÜ

Mahkeme heyeti, duruşmayı takip edecek basın mensupları için kota sistemi de belirledi. ‘Güvenlik risk değerlendirmesi şartıyla’ salona sadece 5 yabancı ve 20 ulusal basın mensubunun alınmasına karar verildi. Aynı medya grubundan yalnızca bir kişinin kabul edileceği duruşmada, herhangi bir mazeret ve ihtiyaç nedeniyle bu kişilerin yine kendi birimlerinde başka birisiyle değişim yapabileceği belirtildi. Salonda yer bulamayan gazeteciler için ise "ekrandan izleme" formülü sunuldu.

AVUKAT SAYISINA SINIRLAMA

Savunma makamı da ‘mekansal yetersizlik’ gerekçesiyle sınırlandırıldı. Mahkeme yazısında, “her sanığın en fazla 3 müdafi ile temsil edilmesine karar verildiği” belirtildi. Avukatlara ayrılan bölümün yetersiz kalması durumunda, izleyici sıralarının bir kısmının avukatlara tahsis edileceği ifade edildi.

TELEFON VE KAYIT CİHAZI YASAK

Duruşma salonuna her türlü sesli ve görüntülü kayıt cihazının sokulması da kesin bir dille yasaklandı. CMK’nin 183. maddesini hatırlatan mahkeme, kurala uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını vurguladı. Öte yandan, duruşma yerleşkesinde olası bir sağlık sorunu için doktor ve sağlık personelinin hazır bulundurulması istenirken, tutuklu yargılananların nakli ve güvenlik önlemleri için jandarmaya tam yetki verildi.

GİRİŞTE ÖNCELİK LİSTESİ

Mahkemenin belirlediği giriş protokolünde ise öncelik sıralamasının "tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, sanık müdafileri, müştekiler, müşteki vekilleri, tutuklu sanık yakınları, basın mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri" şeklinde uygulanması istendi.

407 kişinin yargılandığı dava, 9 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da yoğun güvenlik önlemleri ve tartışmalı kısıtlamaların gölgesinde başlayacak.