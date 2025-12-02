"İBB davası TRT'de yayımlansın" talebi: Teklif Meclis'e sunulacak

CHP, seçimle gelinen kamu görevlerinde yargılananların davalarının TRT’den canlı yayınlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine alınması için bugün önerge verecek.

Önerge kabul edilirse, "duruşmalar TRT’de yayınlansın" teklifi Genel Kurul’da görüşülebilecek.

MAYIS AYINDA TEKLİF VERİLMİŞTİ

19 Mart operasyonlarında İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve sonrasında birçok belediye başkanının tutuklanmasının ardından CHP Lideri Özgür Özel duruşmaların TRT'de yayımlanmasını teklif etmişti. Bunun üzerine CHP mayıs ayında üç grup başkanvekilinin imzasıyla bir kanun teklifi vermişti. Teklif, seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunanlar hakkında yürütülen ceza davalarında, kovuşturma evresindeki açık duruşmaların TRT’den ve isteyen diğer televizyon kanallarından canlı yayınlanabilmesinin önünü açmayı öngörüyor.

CHP kaynakları, teklifin 9 aydır komisyonda bekletildiğini, bugünkü önergeyle ilk kez açık biçimde Genel Kurul gündemine indirilmesinin talep edileceğini belirtiyor.

Teklife göre; sanığın, mağdurun ve suçtan zarar görenin rıza vermesi, ilgili mahkemenin de 'yayın yapılsın' yönünde karar alması halinde duruşmalar TRT üzerinden ve belirlenecek internet ortamlarından canlı yayımlanabilecek.

Bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun duruşmaların aleniyetini düzenleyen 182 ve görüntü alınmasına ilişkin 183. maddelerine istisna getiriliyor; ayrıca 2954 sayılı TRT Kanunu’na da özel bir hüküm eklenmesi öngörülüyor.

CHP’nin önergesi, bugün Genel Kurul’da oylanacak. Önergenin kabul edilmesi halinde, "Seçimle Gelinen Bir Kamu Görevinde Bulunanlar Hakkında Yürütülen Davalarda Kovuşturma Evresindeki Açık Duruşmaların TRT’de Canlı Yayınlanması" başlıklı teklif, Genel Kurul gündemine alınarak görüşülebilecek.

BAHÇELİ DESTEK VERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı grup konuşmalarında, İstanbul’daki yargılamalara atıfla, "Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır" çağrısında bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuyla ilgili bir soruya, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki aleniyet ve görüntü yasağı hükümlerini hatırlatarak, "183. maddede görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis’imizin takdiridir" karşılığını vermişti.