İBB davası yarın başlıyor: İlk duruşma öncesi bilinmesi gerekenler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve aralarında CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 402 sanıklı davanın ilk duruşması pazartesi günü Silivri’de başlayacak.

Yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianame106’sı tutuklu, 170’i adli kontrollü, 7’si yakalama emriyle aranan olmak üzere toplam 402 sanık yer alıyor.

143 FARKLI EYLEME, 17 SUÇLAMA

İddianamede, sanıklar hakkında 143 farklı eylemle ilgili olarak "suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme, rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, çevrenin kasten kirletilmesi, Orman Kanunu’na muhalefet, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kamu malına zarar verme ve Maden Kanunu’na muhalefet ve orman kanunu’na muhalefe" olmak üzere 17 ayrı suçlama bulunuyor.

"99 KİŞİ ÖRGÜT MENSUBU" İDDİASI

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan 99’unun "örgüt mensubu" olduğu (1’i örgütün kurucusu ve lideri olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92’si ise örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanının ise "örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen" konumunda olduğu iddia ediliyor.

İMAMOĞLU HAKKINDA 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, örgütün kurucusu ve lideri olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu hakkında; doğrudan işlediği öne sürülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)" suçlarıyla birlikte, iddianameye konu toplam 143 eylem kapsamında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DURUŞMA ÖNCESİ NOTLAR

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti tarafından Silivri'deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında 9 Mart'ta başlanacak yargılamada, nisan sonuna kadar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın 4 günü duruşma görülmesi planlanıyor.

Duruşmada, öncelikle sanıkların kimlik tespitlerinin yapılması ve suçlamaları içeren iddianame özetinin okunması, ardından savunmaların alınması bekleniyor.

Belirlenen günlerde saat 10.00 itibarıyla başlaması planlanan duruşmaya girecek sanık, tanık, müşteki, avukat, basın mensubu ve izleyicilere görevlilerce giriş kartı verilecek. Salona sanıklar, avukatlar ve müştekiler alındıktan sonra basın mensupları ve izleyiciler girebilecek.

EYLEM YASAĞI GETİRİLDİ

Pazartesi günü başlayacak İBB davası öncesi, Silivri Kaymakamlığı tarafından Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde bir ay süreyle eylem yasağı kararı getirildi.