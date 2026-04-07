İBB davasında 17. gün: Savunmalar devam ediyor

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 ismin yargılandığı İBB davasının 17. celsesi görülüyor. Davada bugüne kadar toplam 20 sanık savunma yaptı.

Güncel
  • 07.04.2026 10:34
Kayhan Ayhan
kayhanayhan@birgun.net

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB davasının 17. celsesi görülüyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmalarda bugüne kadar toplam 20 isim savunma yaptı, mahkeme 18 ismin tahliyesine karar verdi.

DURUŞMADAN | 

10.00 | Mahkeme heyetinin yerini almasıyla birlikte davanın bugünkü duruşması başladı. Duruşma, İBB Bilgi İşlem personeli Emrah Yüksel’in hakim ve savcı sorgusunun ardından avukat savunmasıyla devam edecek.

Güncellenecek...

