İBB davasında 18. gün: Orhan Gazi Erdoğdu ve Ulaş Yılmaz savunma yaptı

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB davasının 18. celsesi görülüyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmalarda bugüne kadar toplam 24 isim savunma yaptı, mahkeme 18 kişinin tahliyesine karar verdi.

Diğer yandan halen tutuklu bulunan, görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 7 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İBB dosyasıyla birleştirildi. Güney, iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından İBB dosyasında sanık olarak yer aldı.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

DURUŞMADAN |

12.50 | Yılmaz'ın savunması bittikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan söz aldı. Yılmaz'a "Herhangi bir geliştirme sürecinde bir dahlimin olduğunu gördünüz mü?" diye sordu. Yılmaz, "Görmedim" dedi. Özkan'ın "Hüseyin Gün'ü tanır mısınız?" sorusuna ise Yılmaz, "Sunumu için siz davet etmiştiniz. Projesi tırttı. Türkiye'de aynı şekilde daha ucuza yapabileceğimizi söyledik" yanıtını verdi. Bunun üzerine Özkan, "Sepetledik adamı" dedi.

12.15 | İBB Dijital Yayınlar Koordinatörü Ulaş Yılmaz'ın savunmasına başlandı.

Yılmaz savunmasına, "Kamuya verilen zararı kendi varlığına verilmiş bir zarar olarak düşünen biriyim" diyerek başladı.

"Ben herhangi bir kişisel verinin usulsüz bir şekilde elde edilmesine, kaydedilmesine, işlenmesine ve yayılmasına neden olmadım. Hiçbir örgütün üyesi değilim" ifadelerini kullanan Yılmaz, haklılığını ispatlaması gerekenin savcılık makamı olduğunu ancak bu külfeti de kendisinin yüklenmek zorunda kaldığını söyledi.

CEZAEVİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yılmaz cezaevinde yaşadıklarını da şöyle anlattı:

"Bizim bölümden iki kişi öldü. İyi ki ben geldiğimde götürülmüştü, soğuk algınlığından. Sonra da bir gün geldiler, 'Eşyasını teslim edin' dediler. Koğuşun kapısına çöp poşetiyle eşyaları konuluyor. Diğer kişi benim elimde öldü; kalp krizi geçirdi, dilini yuttu, morardı, damarları şişti. Şimdi yapabileceğimiz şey dilini çıkarmak, çıkarmaya çalışmak. Butona hızla basıp kapıyı yumruklayarak bu demir kapının ardından birilerinin gelmesini istemek. Önümüzde öldü adam. Götürdüler. Çok cazip şunlar bunlar... Bir süre sonra çöp poşetiyle eşyaları kapıya koyduk. Biz bunları niye yaşıyoruz? Bu bana ne öğretecek? Sayın Savcım, bu bize neyi öğretiyor? Ben niye gittim bu kadar kamuyla ilgili şeyi öğrendim? Ben niye bu kadar konuyla ilgili şeyler çalıştım, ettim? Ne öğretecek bize bu? İBB çalışanlarına ne öğretecek? Allah kimseyi düşürmesin. İki ay sonra şey oldu. Bu çok rencide edici, çok kırıcı bir şey. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin bu muameleyi hak ettiğini düşünmüyorum. 10 kişi şurada yatar mı? Ve çoğu hasta. Yaşlıları biz koruyoruz cezaevinde. Duşlarını yapamıyorlar, ilaçlarını alamıyorlar."

12.05 | Erdoğan'ın avukatı Egemen İnaltay savunmasına başladı. Müvekkilinin 68 yaşında olduğunu ifade eden avukat İnaltay, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin adli bir birim olmadığını, danışmanlık yaptığını, USOM'la neden çalışıldığının soru işareti yarattığını belirtti. Etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerini dikkate alınmaması gerektiğini de vurgulayan avukat İnaltay, "Baskı altında ifade verildiğini düşünmekteyiz" dedi.

10.45 | Tutuklu sanıklar alkışlarla salona girdi. Duruşma, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğdu ve avukatlarının savunmasının alınmasıyla devam ediyor. Erdoğdu’nun ardından İBB Dijital Yayınlar Koordinatörü Ulaş Yılmaz’ın savunmasına geçilecek.

11 yıldır CHP’de bilgi işlem sorumlusu olarak görev yaptığını söyleyen Erdoğdu, savcılıkta eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'e veri gönderip göndermediğinin sorulduğunu ifade etti. "Veri göndermedim, gönderemem zaten çünkü öyle bir veri yok" diyen Erdoğdu, "İddianame geldiğinde şoke oldum. Olmayan şeyi nasıl göndermişim de ikrar etmişim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, savcılıkta 35 saatlik açlık ve susuzluğun sonunda ifade verdiğini, 2,5 yıl önceki bir hadiseyi hatırlamasının beklendiğini söyledi. Cezaevinde olduğu için oğlunun nikahını ertelediklerini de ifade eden Erdoğan, "Sizin kararınızla bunu gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. İBB Başkan Danışmanı Necati Özkan, Erdoğan’a "Sizinle ne zaman tanıştık? 10 kampanyada bilgi işlem sorumlusuydunuz, sizden veri talep ettim mi?" diye sordu. Erdoğan’ın yanıtı "Hayır" oldu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta tahliye edilen isimler arasında yer alan İBB Zabıta Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli de İBB davasını takip etmek üzere duruşma salonuna geldi.