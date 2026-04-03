İBB davasında 18 kişinin tahliyesi sabah saatlerine kadar sürdü

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 408 sanıklı İBB Davası'nın 15. gününde ara kararını açıkladı.

Dün Silivri'de görülen davada mahkeme, Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şirolu, Altan Ertürk, Ebubekir Akın, Hüseyin Yurttaş, Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Mahir Gün, Kadriye Kasapoğlu, Başak Tatlı, Nazan Başelli, Davut Bildik, Sabri Caner Kırcı, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Baran Gönül, Esra Huri Bulduk hakkında tahliye kararı verdi.

Böylece dava kapsamındaki tutuklu sayısı 89'a indi.

TAHLİYELER UZUN SÜRDÜ, İNSANLAR AYAZDA BEKLEDİ

2 Nisan Perşembe günü gün boyu süren duruşmanın sonunda, 3 Nisan Cuma saat 00.20'de açıklanan kararın ardından ilk tahliye saat 05.00’te gerçekleşirken diğerleri 07.00’ye kadar sürdü.

Tahliye işleminin saatlerce sürmesine tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bu bir zulümdür" dedi. Çelik “Ortalama 1-1,5 saat içerisinde gerçekleşmesi gereken bir işlem için insanlar bu Silivri’nin soğuğunda, gecenin ayazında bekletiliyor. Yazıktır, günahtır” tepkisini gösterdi.

"KALBİMİZİN YARISI HÂLÂ ORADA"

İlk tahliye edilen isim CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük oldu.

Silivri Dayanışma Merkezi'nde coşkuyla karşılanan Sırrı Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Ne bir adım ilerisi ne bir adım gerisi... Sabah saat 06.00’da polisin kapımızı çalmasıyla buraya gelene kadarki süreci anlattık. İki gözümde iki damla yaş; sağ gözüm mutluluktan ağlıyorsa sol gözüm üzüntüden ağrıyor çünkü kalbimizin yarısı hâlâ orada. Ancak bunu mücadelemizin bir başlangıcı olarak görüyorum. Umarım en kısa zamanda onlar için de adalet yerini bulacaktır."

DOĞUM GÜNÜNDE TAHLİYE: NAZAN BAŞELLİ’NİN SEVİNCİ BURUK

Kadın tutuklular ise saat 07.00 itibarıyla özgürlüğüne kavuştu.

Kızı Doğa Turap ile hasret gideren İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, doğum günü nedeniyle kendisine getirilen pastayı üfledi.