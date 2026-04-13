İBB davasında 20. Gün: İmamoğlu, savcının ‘haddinizi bildiririz’ sözlerini mahkeme başkanına sordu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 92’si tutuklu 414 sanıklı İBB davası, görülmeye devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salondaki duruşma öncesi çevrede jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında Başkan İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıktı.

Mahkeme 18 kişinin tahliyesine karar verdi.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü görülen son duruşmada Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü ve danışmanı Necati Özkan'ın savunma yaptı. İBB davası 6. haftasına girerken bugünkü duruşma Necati Özkan'ın savunmasıyla devam edecek.

• CANLI BLOG

11.40 | NECATİ ÖZKAN SAVUNMASINA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan, savunmasında, itirafçı iş insanı Adem Kameroğlu'nun ifadesindeki çelişkilere dikkati çekti. Özkan, "Kameroğlu'nun etkin pişmanlık ifadesinde 'İnşaatım da bitmek üzereydi ve iskan başvurusu aşamasındaydı. O yüzden 4 daire verdim' derken alenen bir başka yalan söylüyor. Zira inşaat 2017’de değil tam 4 yıl sonra Ekim 2021’de tamamlandı. İskan ruhsatı ise Mayıs 2023’te alındı" dedi.

11.00 | İMAMOĞLU'NDAN MAHKEME HEYETİNE: "TEHDİDİN SAHİBİ KİM?"

İmamoğlu, geçen hafta duruşmada yaşanan gerginliğin ardından duruşma savcısının kendisini tehdit etmesine de vurgu yaptı. Mahkeme heyetine bu konuda bir tedbir alıp almayacaklarını soran İmamoğlu'na heyet herhangi bir önlem alınmayacağını belirtti. Bunun üzerine İmamoğlu "Ben kendi tedbirimi alacağım. Bundan sonra da o tedbire uygun davranacağım. O tehdide karşılıklı gerekeni yapacağımdan hiç kuşkunuz olmasın" dedi.

Ekrem İmamoğlu: Ama bu çok önemli Sayın Başkan. Burada kayıta girdi. Bakın tekrar ediyorum. ‘Haddinizi aşarsanız, haddinizi bildiririz.’ Ben tehdit edildim. Bu tehdit kim ya da kimler adına, hangi örgüt adına, hangi kurum adına tehdit edildim? Kişiler kimlerdir? Tehdit neleri kapsamaktadır? Can güvenliği mi? Mal güvenliği mi? Özgürlük mü? Aile mi? Başka bir şey mi? ‘Haddinizi bildiririz’ motivasyonu ve psikolojisi, yargılandığımız bu davanın öncesindeki İBB operasyonları ve uygulamalarında da bir karşılık bulan bir motivasyon muydu? Bakınız Sayın Başkanım, sizi ilgilendiriyor. Ben, şu anda burada yargılanıyorum ve siz benden mesulsünüz. Yani ben, sanık olarak, şüpheli olarak siz benden mesulsünüz. Heyet de benden mesul. Dolayısıyla Sayın Hâkim, Sayın Heyet, bu aleni tehdit karşısında bir işlem ya da tedbir alacak mısınız? Yaptınız mı? Yapacak mısınız? Bunları ben takip edeceğim ve bu takiple beraber, bu gündemi sıcak tutacağımı bilmenizi isterim. Çünkü tavrınız ve alacağınız kararlar, benim kişisel hak ve hürriyetim açısından, tedbirlerim açısından önemlidir. Belirlememe katkı sunacaktır. ‘Hayır, hiçbir tedbir almıyoruz. Kişisel tedbirin al’ derseniz, ben kişisel tedbirimi de almak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Ancak çok net altını çiziyorum: Bu söz, ‘Haddinizi aşarsanız, haddinizi bilmezseniz, haddinizi bildiririz’ cümlesi…

Mahkeme Başkanı: Savunmalarımıza devam edelim…

Ekrem İmamoğlu: Sayın Başkan, bu konuda cevabınızı istiyorum… Cümlesi bir tehdittir.

Mahkeme Başkanı: Bir tedbir yok bu konu hakkında.

Ekrem İmamoğlu: Bu konuda tedbiriniz yok mu Sayın Hâkim? Tamam. Ben kendi tedbirimi alacağım. Bundan sonra da o tedbire uygun davranacağım. O tehdide karşılıklı gerekeni yapacağımdan hiç kuşkunuz olmasın. Teşekkür ederim…

10.55 | DURUŞMA BAŞLADI

Sanıklar, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler salondaki yerini aldı. Mahkeme heyeti geldi ve duruşma başladı. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu söz aldı, Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik hazırlanıp İBB dosyasıyla birleştirilen iddianameyi sordu. "Ne zaman katılacağı konusunda bilgi sahibi olmadığı söylendi. Bir eylem eklenmedi. Yeni bir eylem mi oluşacak mevcut eyleme mi eklenecek?" diyen İmamoğlu, 11 aydır iddianamesi bile yazılmadan hapiste tutulan isimlere de değindi, "Türk yargısı bu insanları unutabilir mi zindanda? Benim şoförüm, haklarında beyan yok hala tutuklu. Akıl almaz bir iş" dedi.