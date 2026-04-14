İBB davasında 21. gün: Duruşma başladı, savunmalar sürüyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 92’si tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 20'inci celsesi görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 29 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Tutuklu sanıkları, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler salondaki yerini aldı. Mahkeme heyetinin gelmesiyle duruşma görülüyor. Davanın 21. günü Esra Bayrak'ın savunması ile başladı.

DURUŞMADAN

10.35 | Ağustos ayından bu yanan tutuklu olan Esma Bayrak, itirafçı olan eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in verdiği ve diğer sanıkların iftira dediği ifadeye atıf yaptı.Bayrak, "Eylem - 13'e Erol Bey'in bir sözü üzerine dahil edilmişim. İstanbul Senin uygulamasının hiçbir teknik aşamasında yer almadım" dedi.

SAAT 22.00’YE KADAR DEVAM EDECEK

Öte yandan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 21’inci duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Diğer yandan mahkeme başkanı duruşmaların saat 22.00’ye kadar devam edebileceğini belirtti.