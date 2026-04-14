İBB davasında 21. gün: Duruşmaya ara verildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 92’si tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 20'inci celsesi görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 29 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Davanın 21. gününde tutuklu sanıkları, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler salondaki yerini aldı. Mahkeme heyetinin gelmesiyle duruşma görülüyor. Duruşma Esma Bayrak'ın savunması ile başladı.

DURUŞMADAN

12.35 | Esma Bayrak'ın avukatı Mert Er Karagülle, müvekkilinin 8 ihaleye katıldığını ve 7 tanesini kazanamadığı belirtti. Kazandığı tek ihalenin dava konusu olduğunu belirten Karagülle, "39.700'ü Esma veriyor, Ponte veriyor. 6.700'ü yine bir belediye iştiraki olan Kültür A.Ş.'de kalıyor, 33'ü İBB'ye gidiyor. Nerede kamu zararı? Niye 6.700'ü kamu zararı olarak değerlendiriyor" dedi. Karagülle'nin savunması devam ederken mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

12.08 | İBB Davası'nda ağustos ayından bu yanan tutuklu olan dijital reklamcı Esma Bayrak'ın avukatı Mert Er Karagülle, müvekkilinin savunmasına başladı. Karagülle, iddianamedeki maillerin itirafçı Naim Özgüner tarafından forwardlandığını belirtti. Maiilerin Özgüner tarafından bozulmuş olduğunu söyleyen Karagülle, delil olmadığını vurguladı. Karagülle, "Maillerde Esma Bayrak var 'gmail' değil 'qmail' var. Mail gösteriyor ekranda" dedi.

12.00 | Esma Bayrak'ın sorgusu sırasında İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun söz aldı. Mahkeme heyetine yönelik Ongun, İstanbul Senin ve İBB Hanem iddialara ilişkin sanıklara soru sorulmadığını belirtti. Bayrak'a soran Ongun, ses kaydında konuşulan İstanbul Senin'le ilgili bir konu mudur?" dedi. Bayrak ise "Ses kaydında İstanbul Senin'den hiç bahsetmiyor. Konu tamamen reklamcılık teknolojisi. Yani oradaki Adform'u çıkarın oraya Google koyun benim de herhangi bir müşteriye yapacağım bir sunumdur" dedi.

11.20 | Mahkeme başkanının, Bayrak'ın sahibi olduğu Ponte'yle ilgili sorularının ardından İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun söz aldı. Ongun, "Eylem 13 kapsamında herkesi dinledik. Bana sıra bir hayli sonra gelecek. Tutuklu sanıkların ifadeleri birbirini destekledi, savcı itirafçı Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu eylemden sorumlu tutulan 14 kişi burada boşuna yatıyoruz" ifadelerini kullandı.

11.00 | İstanbul Senin uygulumasında Google Tag Manager kullanılmadığını dolayısıyla veri paylaşılmasının mümkün olmadığını ifade eden Esma Bayrak, dijital reklam alanında yetkin bir isim olduğunu, İBB'den bir kez ihale aldığını belirtti. "Hala ödememi lamadım, savcılığın iddia ettiği gibi bir ilişkim olsa ödememi alamaz mıydım?" ifadelerini kullandı. Bayrak, "Bu iddianame psikolojimi bozdu, çok basit şeylere yanlış anlamlar yüklenmiş" dedi ve tahliyesini talep etti.

10.35 | Esma Bayrak, itirafçı olan eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in verdiği ve diğer sanıkların iftira dediği ifadeye atıf yaptı. Bayrak, "Eylem - 13'e Erol Bey'in bir sözü üzerine dahil edilmişim. İstanbul Senin uygulamasının hiçbir teknik aşamasında yer almadım" dedi.

SAAT 22.00’YE KADAR DEVAM EDECEK

Öte yandan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 21’inci duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Diğer yandan mahkeme başkanı duruşmaların saat 22.00’ye kadar devam edebileceğini belirtti.