İBB davasında 21. gün sona erdi: "Mert olun, dik durun yeter"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 92’si tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 21'inci celsesi görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 29 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Davanın 21. gününde tutuklu sanıkları, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler salondaki yerini aldı. Mahkeme heyetinin gelmesiyle duruşma görülüyor. Duruşma Esma Bayrak'ın savunması ile başladı.

DURUŞMADAN

20.03 | İBB Davası'nın 21. günü de sona erdi. Ekrem İmamoğlu salondan ayrılırken "Hepinizi çok seviyorum. Mert olun, dik durun yeter. Namertlik beş para etmez" dedi. Duruşma yarın Ali Kurt'un avukatlarının savunmalarıyla devam edecek.

18.58 | Duruşmada Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’a kurumdaki işleyiş ve "talimat" iddialarına ilişkin teyit amaçlı sorular yöneltti. Öne çıkan diyaloglar şöyle oldu:

İmamoğlu: 6 yıl boyunca herhangi bir proje için "şuna özel indirim yapın" diye birini size sevk ettim mi? Ali Kurt: Kesinlikle hayır. Aksine çok fazla siyasi imtiyaz talebi geliyordu. Biz de insanları kırmamak için "Sayıştay denetimindeyiz, ayrıcalık yapamayız" diyerek bu talepleri kibarca reddediyorduk. Siz bu konuda çok hassas ve serttiniz; "kimseye alan açmayın" talimatınız vardı. İmamoğlu: Meclis çoğunluğunun (AKP) projeleri durdurmasını ve yeşil alana çevirmesini anlatırken "siyasi kısmı" ıskaladınız. Ali Bey’in 'Meclis onay vermedi' dediği durumun arkasında, CHP’nin ilk 5 yıl mecliste azınlık olması yatıyor. Önceki yönetim döneminde imarı alınmış, maketi bile hazır konut projelerini; sırf KİPTAŞ zarar etsin diye meclis çoğunluğuyla yeşil alana dönüştürdüler. Ali Kurt: Evet, Maltepe örneğindeki gibi; hem yeri yeşile çevirdiler hem de eski dönemden kalan 70 milyon TL’lik borcu bize ödettiler. İmamoğlu: Suç duyurusunda bulunduğumuz o malum yerle ilgili belgeler var. Statüsü belli değilken bir şahıs alıyor, 10 gün sonra kuruma 60 milyon dolar fazlasına satıyor. Savcılar umarım bu fahiş fiyatları da araştırır. Peki Ali Bey, size personel alımında insan kaynakları prensipleri dışında kendi adıma bir talebim ya da bir şahsi dayatmam oldu mu? Ali Kurt: Hayır. Kendi ekibimi kurmam için bana profesyonel alan açtınız. Disiplin sorunu olanlar dışında kimseyi işten çıkarmadık, eski yönetimden kalanlarla bile çalışmaya devam ettik. İmamoğlu: Size siyasi görev (Belediye Başkanlığı) teklif ettiğimde ne dediniz? Ali Kurt: "Benden siyasi olmaz, ben bürokraside kalmak istiyorum" dedim. Siz de bunu olgunlukla karşıladınız. Aynı şekilde yola devam ettik ondan sonra. İmamoğlu: Bunu sorma sebebim; iddianamede bahsedilen "suç örgütünün" ne kadar demokratik olduğunun anlaşılmasıdır.

18.13 | Mahkeme başkanı, 'örgüt üyeliği' suçlaması yöneltilen isimlere uygulanan "telefon görüşü kısıtlamasının" aynı suçlamayla yargılanmayan tutuklulara da uygulanmasıyla ilgili müzekkere yazdı.

17.00 | İBB Davası'nda savunma yapan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un savunması sona erdi. Mahkeme başkanı, duruşmaya ara verdi. Aranın ardından duruşma, Kurt'un hakim, savcı ve avukat sorgusuyla devam edecek.

16.20 | Kurt, 5. Levent projesine değinerek, "Aktif veya pasif kaç tane bakanın yeri var, eski cumhurbaşkanının yeri var orada. Parasıyla değil mi? KİPTAŞ sosyal konut yapmak zorunda değil" ifadelerini kullandı. Milletvekillerinin, dönemin çok sayıda mülki amirinin projede yeri olduğunu söyleyen Kurt, "Parasını veren herkes alabilir. Bu dava öyle bir dava ki, daire alan suçlu. Cumhurbaşkanı bile almış yahu" dedi. Kurt ayrıca, "Ben almadım, almam. Düşünün daire almadan başıma neler geliyor" diye konuştu.

16.05 | İtirafçı Adem Soytekin'in gerçekte ne olduğunu bildiği konuları çarpıtarak anlattığını da ifade eden Kurt, ayrıca Eylem - 29'dan suçlanmasına ilişkin, "Avukatlar senin bu eylemde adın geçmiyor diyorlar. Devletin yıllarca işgal edilmiş bir yerini geri almışım, hukuksuz bir eyleme son vermişim. Mahkeme kararıyla tahliye ettiğim yer nedeniyle yargılanıyorum" ifadelerini kullandı.

15.55 | Ali Kurt, CHP’lilere daire satıldığı iddialarının troller tarafından yayıldığını söyledi. İtirafçı Adem Soytekin'in serbest bırakıldıktan sonra bu iddianın ortaya çıktığını belirten Kurt, satış yetkisinin Soytekin'de olduğunu belirtti. Kurt, "CHP’lilere daire satmak suç değildir, öyle bir organizasyon da olmadı" dedi.

15.45 | Kurt, itirafçı Adem Soytekin'in tahliye olabilmek için bir şey söylemesi gerektiğini ifade etti ve "Adem'e çok kızgınım. Çocuklarımın gözyaşlarının sebebidir. Ama öyle bir iddianame yazmışsınız ki, Adem'i savunmak zorunda kalıyorum" dedi. Kurt ayrıca, Adem Soytekin'in hem kendi ismini hem de tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun ismini kullanarak, kendi çapında işler yapmaya çalıştığını da ifade etti.

15.30 | Ali Kurt, şunları söyledi:

"Kiptaş'ı 1.2 Milyar TL borç ile devraldım. Genel müdürlük görevini bıraktığımda kasada 3 milyar TL keş para vardı ama beni Kiptaş'ı zarara uğratmakla suçluyorlar. Kanal İstanbul rezerv alanını devletin üst yöneticileri haricinde bilen 4 kişiden biri bendim. Baktığınız zaman hiçbir yakınımın buralardan arazi almadığını görürsünüz. Ben KİPTAŞ harici etkinliklere gitmem. Herkes daire ister parti farketmeksizin. Ben ilk göreve geldiğimde beni eski sağlık bakanı aradı daire için. Kanal İstanbul rezerv alanını devletin üst yöneticileri haricinde bilen 4 kişiden biri bendim. Baktığınız zaman hiçbir yakınımın buralardan arazi almadığını görürsünüz. Ben KİPTAŞ'ı devraldığımda 1.2 milyar TL piyasaya borcu vardı. 1,5 yıl sonra tüm borçları sıfırladık. Kiptaş sosyal konut yapmak zorunda değil. Aktif, pasif kaç tane eski bakanın dairesi var biliyor musunuz? Eski Cumhurbaşkanı'nın yeri var. Burada da daire alanlar suçlu. Parasını veren alır. Bakın Cumhurbaşkanı almış."

15.20 | Ali Kurt, iddianamedeki çelişkiye dikkati çekti. İBB personeline daire satılmasına ilişkin SPK’nin belirlediği fiyata bedeli çıkarttıklarını belirten Kurt, İddia makamının 'SPK’nin belirlediği bedelin altında' diye kayıtlara geçirdiğini belirtti.

15.05 | Ali Kurt, kolluktaki ifadesinin 13 saat sürdüğünü söyledi. Kolluktakilerin 'Ali Kurt’u piyon yapalım. Ali’ye bastıralım, bu işi çözdürürüz' dediklerini anlatan Kurt, "Bana diyor ki kolluktaki arkadaş: 'Bundan ne anlıyorsun?' Bana kumpas kuruyorlar, bunu anlıyorum" dediğini belirtti.

14.45 | Ali Kurt, hakkında bir tane olumsuz MASAK raporu bulunmadığını söyledi. Dijital bilgilerini verdiğini belirten Kurt, suç unsuru bulunmadığını vurguladı. Kurt, Ciddi hataları olan bilirkişi raporları var. Benimle ilgili olumsuz bir tane rapor yok. Olumlu rapor var, dosyaya konulmamış. Olumsuz bir tane delil yok" dedi.

14.40 | Ali Kurt, genel müdürün tek başına imza yetkisi olmadığını söyledi. Göreve geldiğinden bu yana Sayıştay denetimlerine başlandığını belirten Kurt, "İddianamedekilerin hiçbiri bana sorulmadı. Çünkü belgeleri hemen sunardım ve kimse tutuklayamazdı" dedi.

14.30 | Ali Kurt, çalıştığı yerlerde mülk edinmediğini belirtti. Kurt, "Genel müdür olduğum dönemde İBB Meclisi’nden bir tane karar geçiremedik. Müzayedeye çıktık olay oldu. Genel müdürlüğümden önce Başakşehir’de arsa alınmış, borcunu da biz ödedik. Yeşil alana çevirdi İBB Meclisi" dedi.

14.10 | İBB Davası'nda ara sona erdi. Duruşma, Ali Kurt'un savunmasıyla devam ediyor.

12.35 | İBB Davası'nda ağustos ayından bu yanan tutuklu olan dijital reklamcı Esma Bayrak'ın avukatı Mert Er Karagülle, müvekkilinin 8 ihaleye katıldığını ve 7 tanesini kazanamadığı belirtti.

Kazandığı tek ihalenin dava konusu olduğunu belirten Karagülle, "39.700'ü Esma veriyor, Ponte veriyor. 6.700'ü yine bir belediye iştiraki olan Kültür A.Ş.'de kalıyor, 33'ü İBB'ye gidiyor. Nerede kamu zararı? Niye 6.700'ü kamu zararı olarak değerlendiriyor" dedi. Karagülle'nin savunması devam ederken mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

12.08 | Esma Bayrak'ın avukatı Mert Er Karagülle, müvekkilinin savunmasına başladı. Karagülle, iddianamedeki maillerin itirafçı Naim Özgüner tarafından forwardlandığını belirtti. Maiilerin Özgüner tarafından bozulmuş olduğunu söyleyen Karagülle, delil olmadığını vurguladı. Karagülle, "Maillerde Esma Bayrak var 'gmail' değil 'qmail' var. Mail gösteriyor ekranda" dedi.

12.00 | Esma Bayrak'ın sorgusu sırasında İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun söz aldı. Mahkeme heyetine yönelik Ongun, İstanbul Senin ve İBB Hanem iddialara ilişkin sanıklara soru sorulmadığını belirtti. Bayrak'a soran Ongun, ses kaydında konuşulan İstanbul Senin'le ilgili bir konu mudur?" dedi. Bayrak ise "Ses kaydında İstanbul Senin'den hiç bahsetmiyor. Konu tamamen reklamcılık teknolojisi. Yani oradaki Adform'u çıkarın oraya Google koyun benim de herhangi bir müşteriye yapacağım bir sunumdur" dedi.

11.20 | Mahkeme başkanının, Bayrak'ın sahibi olduğu Ponte'yle ilgili sorularının ardından İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun söz aldı. Ongun, "Eylem 13 kapsamında herkesi dinledik. Bana sıra bir hayli sonra gelecek. Tutuklu sanıkların ifadeleri birbirini destekledi, savcı itirafçı Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu eylemden sorumlu tutulan 14 kişi burada boşuna yatıyoruz" ifadelerini kullandı.

11.00 | İstanbul Senin uygulumasında Google Tag Manager kullanılmadığını dolayısıyla veri paylaşılmasının mümkün olmadığını ifade eden Esma Bayrak, dijital reklam alanında yetkin bir isim olduğunu, İBB'den bir kez ihale aldığını belirtti. "Hala ödememi lamadım, savcılığın iddia ettiği gibi bir ilişkim olsa ödememi alamaz mıydım?" ifadelerini kullandı. Bayrak, "Bu iddianame psikolojimi bozdu, çok basit şeylere yanlış anlamlar yüklenmiş" dedi ve tahliyesini talep etti.

10.35 | Esma Bayrak, itirafçı olan eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in verdiği ve diğer sanıkların iftira dediği ifadeye atıf yaptı. Bayrak, "Eylem - 13'e Erol Bey'in bir sözü üzerine dahil edilmişim. İstanbul Senin uygulamasının hiçbir teknik aşamasında yer almadım" dedi.

SAAT 22.00'YE KADAR DEVAM EDECEK

Öte yandan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 21’inci duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Diğer yandan mahkeme başkanı duruşmaların saat 22.00’ye kadar devam edebileceğini belirtti.