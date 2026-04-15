İBB davasında 22. gün: Ekrem İmamoğlu'nun 90 yaşındaki büyük amcası da salonda

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 22. celsesi başladı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 29 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Davanın 22. gününde tutuklu sanıkları, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler salondaki yerini aldı. Mahkeme heyetinin gelmesiyle duruşma başladı.

Duruşmaya, Ekrem İmamoğlu'nun 90 yaşındaki büyük amcası Alican İmamoğlu da salona geldi. Alican İmamoğlu gözyaşlarına hâkim olamadı.

İmamoğlu ise amcasını işaret ederek “Bak orada amcam var, 90 yaşındaki öz amcam gelmiş. Ona sarılın benim için" dedi.

11.40 | "KİPTAŞ İHALE YAPMAZ"

İddia makamının KİPTAŞ'ı bilmediğini de ifade eden Dede, "KİPTAŞ ihale yapmaz. Yasal mevzuat gereğince bir anonim şirketi. Özel hukuk kurallarına tabii" dedi. Müvekkilinin kamu zararına sebep olmanın aksine devletin malına sahip çıktığını da ifade eden avukat Dede, iddianamede ihaleye fesat karıştırma suçlamasının olmadığını ancak Ali Kurt'un tutuklamaya sevkinde bu suçlamanın olduğunu belirtti.

11.23 | "BU İDDİANAMEYİ İADE ETMENİZ GEREKİRDİ"

Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik açılan davanın İBB dosyasıyla birleştirildiğine de değinen avukat Dede, "143 eylem vardı, eklenenlerle birlikte kaç olacak bilmiyoruz. Bu dava biter mi, ömrümüz yeter mi onu da bilmiyorum. Bu davada maddi gerçeğe nasıl ulaşacaksınız? Sizin bu iddianameyi iade etmeniz gerekirdi" dedi. Dede ayrıca, hangi sanığın hangi fiille suçlandığının belli olmadığını da ifade etti. Müvekkili Ali Kurt'un hak etmediği biçimde yargılandığını da söyleyen Dede, "Bu yargılamayı da madalya olarak takar, diğer görevleri gibi" ifadelerini kullandı.

11.16 | DURUŞMA, SAVCI OLMADAN BAŞLADI

Avukat Dede, duruşmanın savcı olmadan başladığına dikkati çekti. Dede, "Bu eylemin sanıkları susma hakkını kullansaydı, beraatten başka karar veremezdiniz. Anlayamamıştınız çünkü. Demek ki savcılık da anlayamamış, anlayamadığı için de anlatamamış" ifadelerini kullandı.

10.25 | DURUŞMA BAŞLADI

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt’un savunmasıyla geçen 21. günün ardından avukatları söz aldı. Bugün de Kurt’un avukat savunması devam edecek. Ardından İBB Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın savunması başlayacak. İlk sözü Ali Kurt’un avukatı Şerif Dede aldı.