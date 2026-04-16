İBB davasında 23. gün | Ekrem İmamoğlu'ndan Maraş'taki okul katliamıyla ilgili açıklama: İçim yanıyor
İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 23. celsesi başladı. Duruşmanın başında dün Maraş'ta 9 kişinin katledildiği silahlı saldırıya ilişkin mesaj paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Bunların her birisi fetret döneminin izleridir. Böyle 'Bu siyasi değildir' falan olmaz. Bu mücadelenin zaten bir zemini de budur" dedi. Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun yakın koruması Mustafa Akın'ın avukatlarının savunmasıyla devam edecek.
İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 31 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.
Davanın 22. gününde tutuklu sanıkları, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler salondaki yerini aldı. Mahkeme heyetinin gelmesiyle duruşma başladı.
İmamoğlu: içim yanıyor
Duruşmanın başında dün Maraş'taki okul katliamına ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:
"Evlatlarımıza canımız yanıyor. İnanın çok acımız var. Öğretmenimize de… Başımız sağ olsun. Büyük acı yani. Büyük acı. Bunların her birisi fetret döneminin izleridir. Böyle 'Bu siyasi değildir' falan olmaz. Bu mücadelenin zaten bir zemini de budur. Adı eğitim alanıdır, adı adalettir, adı ekonomidir. Gerçekten başımız sağ olsun, içim yanıyor. Dünden beri içim yanıyor. Akşam detayları öğrenebildim. Hepimizin başı sağ olsun."
11.00 | İMAMOĞLU'NDAN MARAŞ'TAKİ OKUL KATLİAMI İÇİN MESAJ
10.30 | DURUŞMA BAŞLADI
Davanın 23. günü başladı. Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun yakın koruması Mustafa Akın’ın avukatlarının savunmasıyla devam edecek. Akın'ın avukatlarının savunmasının ardından İBB güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen'in savunmasının alınması bekleniyor.