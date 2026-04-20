İBB davasında 24'üncü celse | İmamoğlu'ndan iddia makamına: İnsanları tehdit etti

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 24'üncü celsesi ve 7'nci haftası başladı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 31 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

24'üncü oturum, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün avukatlarının savunması ile başladı. Ardından Akyüz’ün avukatları söz aldı. Daha sonra İBB Boğaziçi Müdürü Elçin Karaoğlu’nun savunmasına geçilecek.

İNAN GÜNEY DE SAVUNMA YAPACAK

Hakkındaki dosya İBB davasıyla birleştirilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de salondaki yerini aldı. Güney, İBB davası kapsamında ilk kez bugün hakim karşısına çıkacak. Güney hakkındaki iddianame, yargılama devam ederken tamamlanmış mahkemece İBB “yolsuzluk” davasının ek iddianamesi olarak kabul edilmişti. İBB davası bu iddianamenin kabul edilmesiyle bir çatı davaya dönüşmüştü.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI DA VAR

Öte yandan bugün Silivri'de 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası da görülecek. Duruşma, 3'üncü salonda görülecek. Aktaş davasında da 'gizli tanık yaprak' dinlenecek.

13.20 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Ara sona erince Şahingöz'ün savunması devam edecek.

12.00 | İMAMOĞLU SÖZ ALDI

Mahkeme başkanı ve savcının sorgusunun ardından tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu söz aldı. İmamoğlu, perşembe gününün 23 Nisan olduğunu ve duruşma yapılmayacağını hatırlattı. "Bir telafi olacak mı, yoksa 3 gün mü yapmayı düşünüyorsunuz?" diyen İmamoğlu, Akyüz'e "Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak size gayri ahlaki, dolaylı ya da direkt bir talimatım oldu mu?" sorusunu yöneltti. Akyüz, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

İmamoğlu, "Gerçekten iddianamenin özünde de ruhunda da iftiracılar var. O yüzden adı iftiraname" dedi. İtirafçı Seyfi Beyaz'a değinen İmamoğlu, "Bu şahsı tanırım, zamanı gelince nasıl tanıştığımı da anlatırım. Onun ciğerini tanırım. İş adamları nezaretteyken 'Söylesinler çıksınlar' denildi ve çıktılar" ifadelerini kullandı. İmamoğlu Akyüz'e "Bu adamlara geleceğin cumhurbaşkanını destekleyin dediniz mi?" diye sordu. Akyüz, "Kesinlikle siyasi bir diyaloğum yok" dedi. İmamoğlu bunun üzerine, "Ama ben bu insanların mevcut iktidar hakkında neler söylediklerini iyi biliyorum" dedi.

'İDDİA MAKAMI İNSANLARI TEHDİT ETTİ'

İmamoğlu, "İddia makamı görevini yapmamış, insanları tehdit etmiş, ifadeleri değiştirerek tüm eylemleri Ekrem'e bağlamıştır" dedi. İmamoğlu'nun sözlerinin ardından Ali Rıza Akyüz'ün avukatı Fatih Rüştü Şahingöz savunmasına başladı. Şahingöz, "Söz konusu iddialar ve isnatlar 2002 yılından beri belediyeyle ithalafta bulunan müştekilerin, etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin, köknar isimli gizli tanığın beyanlarına dayandırılmıştır" dedi.

11.15 | "MAHKEMEYE SAHTE FATURA SUNULDU"

Ali Rıza Akyüz, Capacity AVM'yle ilgili mahkemeye gerçek olmayan fatura sunulduğunu belirtti. Mahkemenin sahte belgeyi anladığını vurgulayan Akyüz, "Bu zaptı tutmasaydım bugün burada yoktum" dedi. Akyüz'ün savunmasının ardından sorgusuna geçildi.

10.50 | DURUŞMA BAŞLADI

Sanıklar, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler salondaki yerlerini aldı. Mahkeme heyeti duruşma salonuna geldi ve İBB Davası’nın 24'üncü günü başladı. Duruşmada, Murat Ongun’un doğum günü için 'iyi ki doğdun' pankartı açıldı. Ayrıca iddianamesi İBB dosyasıyla birleştirilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de salondaki yerini aldı. Duruşma, Ali Rıza Akyüz savunmasına ek yapmasıyla başladı.