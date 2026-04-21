İBB davasında 25'inci celse başladı

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 25'inci celsesi bugün görülüyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 31 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Hakkındaki dosya İBB davasıyla birleştirilen ve dün ilk kez duruşma salonuna gelen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de salondaki yerini aldı.

CANLI BLOG

11.00 | DURUŞMA BAŞLADI

Mahkeme heyetinin gelmesiyle duruşma başladı. İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu yarım kalan savunmasına devam ediyor. Mehtabiye Köşkü'yle ilgili suçlamada Murat Özyeğin'i itirafçı Yakup Öner'e yönlendirdiği iddia edilen Karaoğlu, "Murat Özyeğin'in yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Mevzuata göre ilerlenmiş, iddianamenin aksine ruhsata ilişkin hiçbir yavaşlama söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

10.45 | TUTUKLULAR ALKIŞLARLA SALONA GİRDİ

Tutuklular alkışlarla salona girdi. İnan Güney için 'İnan Güney onurumuzdur' sloganı atıldı ve 'Çocuklar inanın' şarkısı söylendi. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu salona girince “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları atıldı.

10.30 | DURUŞMA BAŞLIYOR

İBB Davası’nda 25'inci gün başlıyor. 24'üncü günde savunmasına başlayan İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nın savunması bugün de devam edecek. Karaoğlu savunmasını bitirince sorgusu yapılacak. Daha sonra da avukatlarının beyanları alınacak.