İBB davasında 25'inci celse görülüyor

Tutuklu İBB BEkrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 25'inci celsesi bugün görülüyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 31 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Hakkındaki dosya İBB davasıyla birleştirilen ve dün ilk kez duruşma salonuna gelen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de salondaki yerini aldı.

Duruşmada savunma yapan Elçin Karaoğlu’nun annesi, "Oğlum 1 senedir suçsuz yere içeride. Onu çok seviyorum bir an önce çıkmasını istiyorum" dedi.

İBB davasında bugün savunma yapan Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun annesi Fatma Melahat Karaoğlu:



"Çok üzgünüm. Oğlum 1 senedir suçsuz yere içeride. Onu çok seviyorum, bir an önce çıkmasını istiyorum"https://t.co/WN8eFf9VUn pic.twitter.com/Lq67G9EGCQ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 21, 2026

CANLI BLOG

12.45 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Karaoğlu, güçlendirme ruhsatı talebiyle ilgili suçlandığı Galataport'un sahibi Doğuş Holding'in merkezinin Maslak'ta olduğunu ifade etti İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün de aynı güzergahta olduğuna değinerek, "Aynı bölge olduğu için aynı baz mı olur bilmiyorum, irdelesem de işin içinden çıkamam. Bu nedenle baz vermiş olabilirim" dedi. Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Öğle arası sona erince Karaoğlu'nun savunması devam edecek.

11.10 | ÖZYEĞİN AÇIKLAMASI

İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu yarım kalan savunmasına devam ediyor. Mehtabiye Köşkü'yle ilgili suçlamada Murat Özyeğin'i itirafçı Yakup Öner'e yönlendirdiği iddia edilen Karaoğlu, "Murat Özyeğin'in yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Mevzuata göre ilerlenmiş, iddianamenin aksine ruhsata ilişkin hiçbir yavaşlama söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Köşkle ilgili mayıs ayında İBB'nin izin verdiğini ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın haziran ayında yapılan başvuruyu eylül ayında onayladığını ifade eden Karaoğlu, itirafçı Yakup Öner'in sözlerinin tutarsız olduğunu belirtti. Karaoğlu, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun da mayıs ayında izin verdiğini ancak bakanlık izni nedeniyle sürecin uzadığını söyledi.

11.00 | DURUŞMA BAŞLADI

Mahkeme heyetinin gelmesiyle duruşma başladı. İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu yarım kalan savunmasına devam ediyor.

10.45 | TUTUKLULAR ALKIŞLARLA SALONA GİRDİ

Tutuklular alkışlarla salona girdi. İnan Güney için 'İnan Güney onurumuzdur' sloganı atıldı ve 'Çocuklar inanın' şarkısı söylendi. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu salona girince “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları atıldı.

10.30 | DURUŞMA BAŞLIYOR

İBB Davası’nda 25'inci gün başlıyor. 24'üncü günde savunmasına başlayan İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nın savunması bugün de devam edecek. Karaoğlu savunmasını bitirince sorgusu yapılacak. Daha sonra da avukatlarının beyanları alınacak.