İBB davasında 25'inci celse görülüyor: İmamoğlu gazetecilere seslendi

Tutuklu İBB BEkrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 25'inci celsesi bugün görülüyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 31 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Hakkındaki dosya İBB davasıyla birleştirilen ve dün ilk kez duruşma salonuna gelen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de salondaki yerini aldı.

İBB davasında bugün savunma yapan Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun annesi Fatma Melahat Karaoğlu ise "Çok üzgünüm. Oğlum 1 senedir suçsuz yere içeride. Onu çok seviyorum, bir an önce çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

CANLI BLOG

16.30 | İMAMOĞLU'NDAN GAZETECİLERE TEŞEKKÜR

Karaoğlu'nun savunmasının ardından duruşmaya ara verildi. Bu sırada gazetecilerin yer aldığı bölüme seslenen Ekrem İmamoğlu, "Satır satır okuyorum. Çok az gazete kaldı. Çok az televizyon, medya kaldı. Varlığınız çok kıymetli" dedi.

16.00 | KAÇAK YAPI SUÇLAMASINA YANIT

Uskumru adlı yerdeki kaçak yapıya karşılık rüşvet alındığı iddiasına yönelik de savunmasını yapan Karaoğlu, "Rüşvet olduğu iddia edilen kartların fatura tarihi 22 Mart 2024. Ben ne ile suçlanıyorum, imara aykırılıklara göz yumma ile. Ama biz kurum olarak kartların alındığı iddia edilen tarihten 7 gün sonra yıkıma gitmişiz" dedi. Karaoğlu, "Rüşvet anlaşması yapmış olsak yıkıma mı gideriz?" diye sordu. Mahkeme başkanına seslenen Karaoğlu, "Haklarında yıkım kararı çıkartılan ve yıkıma gittiğimiz yerlerle ilgili ben daha ne yapabilirdim?" ifadelerini kullandı.

Karaoğlu savunmasının son kısmında, Mehmet Faruk Baştürk'ün verdiği rüşvete aracılık ettiği iddiasına yönelik konuştu. Baştürk'ün "Hatırladığım kadarıyla Elçin Karaoğlu beni Yakup Öner'e yönlendirdi" ifadesine değinen Karaoğlu, bahsi geçen kişiyle bir kez görüştüğünü söyledi ve "O görüşme dışında hiçbir ifadede ve değerlendirmede benimle ilgili bir husus yok" dedi. Kamu idarecisi olarak bir çok kişiyle görüşmek durumdan olduğunu ifade eden Karaoğlu, "Bir oteli satın alacağını problem olup olmadığını sordu. Ben de dosyayı bilmeden yorum yapmayacağımı, henüz malik olmadığı için bilgi veremeyeceğimizi söyledim" dedi.

Karaoğlu savunmasını bitirirken aile üyelerinin ve kendisinin sağlık durumlarından bahsetti, "Ben bunları hak edecek bir şey yapmadım, tutukluluk sürecimin bir an evvel son bulmasını talep ediyorum" dedi. Karaoğlu'nun savunmasının bitmesiyle birlikte mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Ara sona erince Karaoğlu'nun sorgusu başlayacak.

14.30 | DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Ara sona erdi. İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Torun Center’ın sahipleriyle ilgili suçlamaya ilişkin, “Savcılığın değerlendirmesi, içinde olmadığım, bilgimin bulunmadığı hatta gerçekleşip gerçekleşmediğini de bilmediğim bir takım görüşmelerden ibaret” dedi.

Emirgan'da bulunan bir yapıya güçlendirme ruhsatı istendiği ve talep sahibini Yakup Öner'e yönlendirdiği iddiasına yönelik savunmasını yapan Karaoğlu, "Ben de bu güçlendirme ruhsatını, bu talebi Yakup Öner’e yönlendirmekle suçlanıyorum. Fakat bakıyoruz iddianameye, Yakup Öner şüpheliler arasında yine yok." dedi. Karaoğlu, bazı taleplerde yapı sahiplerinin isim değişikliğine gidip peşi sıra başvurular yaptığını anlattı ve "Esas motivasyon inşaat alanını arttırmak ve iptal edilen yerleri satılabilir ya da kiralanabilir hale getirmek" ifadelerini kullandı.

12.45 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Karaoğlu, güçlendirme ruhsatı talebiyle ilgili suçlandığı Galataport'un sahibi Doğuş Holding'in merkezinin Maslak'ta olduğunu ifade etti İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün de aynı güzergahta olduğuna değinerek, "Aynı bölge olduğu için aynı baz mı olur bilmiyorum, irdelesem de işin içinden çıkamam. Bu nedenle baz vermiş olabilirim" dedi. Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Öğle arası sona erince Karaoğlu'nun savunması devam edecek.

11.10 | ÖZYEĞİN AÇIKLAMASI

İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu yarım kalan savunmasına devam ediyor. Mehtabiye Köşkü'yle ilgili suçlamada Murat Özyeğin'i itirafçı Yakup Öner'e yönlendirdiği iddia edilen Karaoğlu, "Murat Özyeğin'in yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Mevzuata göre ilerlenmiş, iddianamenin aksine ruhsata ilişkin hiçbir yavaşlama söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Köşkle ilgili mayıs ayında İBB'nin izin verdiğini ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın haziran ayında yapılan başvuruyu eylül ayında onayladığını ifade eden Karaoğlu, itirafçı Yakup Öner'in sözlerinin tutarsız olduğunu belirtti. Karaoğlu, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun da mayıs ayında izin verdiğini ancak bakanlık izni nedeniyle sürecin uzadığını söyledi.

11.00 | DURUŞMA BAŞLADI

10.45 | TUTUKLULAR ALKIŞLARLA SALONA GİRDİ

Tutuklular alkışlarla salona girdi. İnan Güney için 'İnan Güney onurumuzdur' sloganı atıldı ve 'Çocuklar inanın' şarkısı söylendi. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu salona girince “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları atıldı.

10.30 | DURUŞMA BAŞLIYOR

İBB Davası’nda 25'inci gün başlıyor. 24'üncü günde savunmasına başlayan İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nın savunması bugün de devam edecek. Karaoğlu savunmasını bitirince sorgusu yapılacak. Daha sonra da avukatlarının beyanları alınacak.