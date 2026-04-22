İBB davasında 26'ncı celse başlıyor: İmamoğlu'nun avukatı savunma yapacak

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 26'ncı celsesi görülüyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 31 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun avukatı Kaan Karcılıoğlu’nun 25'inci günde yarım kalan savunması devam edecek. Ardından Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın savunmasına geçilecek.

PEHLİVAN’A DESTEK İÇİN AVUKATŞAR SİLİVRİ’DE

Pehlivan’a destek olmak için çok sayıda avukat Silivri’ye geldi. Jandarma, duruşma salonu girişinde vekalet kontrolü yapıyor.

İBB Davası'nda tutuklular alkışlarla salona geldi. Buğra Gökce, 23 Nisan için üzerinde "Ulusa egemenlik, çocuğa bayram" yazan kağıdı kaldırdı.

CANLI BLOG

11.00 | DURUŞMA BAŞLADI

Sanıklar, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler salondaki yerini aldı, mahkeme heyeti geldi ve duruşma başladı. Avukat Kaan Karcılıoğlu, yarım kalan savunmasına devam ediyor. Müvekkilinin hakkındaki suçlamaları iddianame çıkınca öğrendiklerini ifade eden Karcılıoğlu, Karaoğlu'nun memur olduğunu ve görevini yaptığını belirtti.