İBB davasında 26'ncı celse: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın savunması başladı

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 26'ncı celsesi görülüyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 31 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun avukatı Kaan Karcılıoğlu’nun 25'inci günde yarım kalan savunması devam ediyor. Ardından Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın savunmasına geçildi.

PEHLİVAN’A DESTEK İÇİN AVUKATLAR SİLİVRİ’DE

Pehlivan’a destek olmak için çok sayıda avukat Silivri’ye geldi. Jandarma, duruşma salonu girişinde vekalet kontrolü yaptı.

İBB davasında tutuklular alkışlarla salona geldi. Buğra Gökce, 23 Nisan için üzerinde "Ulusa egemenlik, çocuğa bayram" yazan kağıdı kaldırdı.

CANLI BLOG

14.15 | "AVUKATLIĞIN SANIK SANDALYESİNE OTURTULMASINI KABUL EDEMİYORUM"

"Burada bir yargılama yapıldığını da sanık savunması gerektiğini de kabul etmiyorum. Avukatlığın sanık sandalyesine oturtulmasını kabul edemiyorum" diyen Pehlivan, "Kapatılmamızın gerçek sebebinin ne olduğunu milyonlar biliyor" ifadelerini kullandı. İtirafçı Adem Soytekin'in ifadesi nedeniyle tutuklandığını söyleyen Pehlivan, "Savcı Cahit Cihat Sarı Adem'in ifadesinin yalan olduğunu biliyordu. Benim ayarladığımın iddia edildiği avukat Onur Büyükhatipoğlu Adem'in 10 yıldır avukatı" dedi.

13.50 | MEHMET PEHLİVAN'IN SAVUNMASI BAŞLADI

Ara sona erdi. Ekrem İmamoğlu, savunma sırası gelen avukatı Mehmet Pehlivan ile birlikte salona geldi. Kürsüye alkışlarla gelen Mehmet Pehlivan'ın savunması başladı.

Savunmasının 6 bölümden oluştuğunu, yer yer eleştirileri olacağını söyleyen Pehlivan, "10 aydır yüksek güvenlikli bir hapishanede kapatılmış durumdayım" diyerek sözlerine başladı.

KOZAĞAÇLI VE ATALAY'A SELAM GÖNDERDİ

"Tutuklanana kadar hapishaneyi yalnızca avukat olarak ziyaret ettim. Bu ziyaretleri insanı kapatılma duygusuna alıştırmıyor" diyen Pehlivan, "Tarihin doğru yerinde durduğum için başına iş alan ilk kişi değilim. Kimse beni zorlamadı, bilinçle tercih ettim. Evet buradayım çünkü Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını üstlendim. Reddedebilir, vazgeçebilirdim ama öyle yapmadım" ifadelerini kullandı. Pehlivan, tutuklu avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay'a selam gönderdi.

13.00 | İMAMOĞLU'NDAN 23 NİSAN MESJI

Tutuklu sanıklar duruşma salonundan çıkartılırken konuşan Ekrem İmamoğlu, herkesin 23 Nisan’ını kutladı. İmamoğlu'nun tutuklu koruması Çağlar Türkmen’in 11 yaşındaki oğlu Ediz’in duruşma salonunda olduğuna değinen İmamoğlu, “Cumhuriyet’i bertaraf etmeye çalışan, çocukları okulda aç bırakan akla karşı, o zihniyete karşı mücadelenin yeri, şu an burasıdır” dedi.

İmamoğlu'nun 23 Nisan için verdiği mesajın tamamı şu şekilde: "Çocuğumuz burada ve o çocuğumuz, bugün aslında anlamlı bir günde burada. Yarın 23 Nisan. Aslında arkadaşlarımla paylaşmıştım ama ben bu memleketin çocuklarına çok güveniyorum, çok inanıyorum. Yürekleri başka. Ama çocukların feryadı var. Çocuklar üzgün. Çocuklar feryat ediyorlar, çünkü canları yanıyor. Eşit değiller. Özgür değiller. Gelecekten en fazla onlar hissederek, şüphe duyarak hareket ediyorlar. Bakın az önce not verdim. 11 yaşında, 1913’te Nazım ne demiş biliyor musunuz? Bu çok bilinmez bir şiiri. Feryad-ı Vatan: Sisli bir sabahtı henüz / etrafı bürümüş bir duman / uzaktan geldi bir ses / ah aman aman / sen bu feryad-ı vatanı dinle / işit / dinle de vicdanına öyle hükmet / vatanın parçalanmış baharı / bekliyor senden ümit. Bunu, 11 yaşında Nazım söylemiş, 11 yaşında. Balkan Savaşı'ndan hemen sonra. Darmadağınık. İnsanlar kopmuş. Üzgün. Başları öne eğik. Çocuklar bunu hissediyor. Ben de çocukları hissediyorum. Çocuklardan çok şey öğreniyorum. Çocukların vicdanına güveniyorum. Çocukların başını öne eğdiren, geleceğe umutla bakmasını engelleyen, çocukların geleceğe hayalleriyle, hayal kurarak koşmasını engelleyen zihniyete karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. 'Burası, çocuklarımızın geleceği için mücadelenin mahkemesidir' Cumhuriyet, onun için kuruldu. Ben, öksüz ve yetim çocuklarla ilkokulu okudum. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kimsesiz çocuklarıyla aynı sıralarda hayata başladım. Beş yıl okudum. Hala o sıralarda edindiğim terbiyeyle yaşıyorum. Allah da beni o terbiyeden ayırmasın. Herkes onun için, eşit bakan Cumhuriyet’i bertaraf etmeye çalışan, çocukları okulda aç bırakan akla karşı, o zihniyete karşı mücadelenin yeri, şu an burasıdır. Burası öylesine bir mahkeme değildir. Çocuklarımızın geleceği için mücadelenin mahkemesidir. Onun için burayı ve buradaki çocuklarımız için mücadeleyi takip edin. İşte Ediz, onun için bugün burada. Babasının hasretiyle burada. O çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum. Onlara çok güveniyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ımız kutlu olsun."

12.45 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Müvekkilinin 26 yıllık bürokrat olduğunu belirten Karcılıoğlu, sağlık sorunlarına değindi ve cezaevi koşullarının Elçin Karaoğlu'na uygun olmadığını ifade etti. "Hayatı boyunca kamu görevi yürüttü, kaçması mümkün değil." diyen Karcılıoğlu, tahliye talep etti. Mahkeme başkanı Karcılıoğlu'nun savunmasının ardından duruşmaya ara verdi. Ara sona erince Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın savunması başlayacak.

11.30 | KARAOĞLU'NUN İFADESİ SÜRÜYOR

İBB davasında tutuklu İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun avukatı Kaan Karcılıoğlu, 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade veren Muhittin Palazoğlu'nun ifadesinde Boğaziçi’nde bir yerden bahsetmediğini ve Tuzla’daki inşaattan bahsettiğini belirtti. Karcılıoğlu, "Boğaziçi İmar alanını ilgilendiren bir mesele yok. Nasıl oluyorsa konu, eylem değerlendirme aşamasında Yakup Öner’in beyanıyla Palazoğlu soyadlı bir hanımın boğazdaki gayrimenkulüne bağlanıyor" dedi.

11.00 | DURUŞMA BAŞLADI

Sanıklar, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler salondaki yerini aldı, mahkeme heyeti geldi ve duruşma başladı. Avukat Kaan Karcılıoğlu, yarım kalan savunmasına devam ediyor. Müvekkilinin hakkındaki suçlamaları iddianame çıkınca öğrendiklerini ifade eden Karcılıoğlu, Karaoğlu'nun memur olduğunu ve görevini yaptığını belirtti.