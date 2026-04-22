İBB davasında 26'ncı celse: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan savunma yapıyor

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 26'ncı celsesi görülüyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 31 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun avukatı Kaan Karcılıoğlu’nun 25'inci günde yarım kalan savunması devam ediyor. Ardından Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın savunmasına geçildi.

PEHLİVAN’A DESTEK İÇİN AVUKATLAR SİLİVRİ’DE

Pehlivan’a destek olmak için çok sayıda avukat Silivri’ye geldi. Jandarma, duruşma salonu girişinde vekalet kontrolü yaptı.

İBB davasında tutuklular alkışlarla salona geldi. Buğra Gökce, 23 Nisan için üzerinde "Ulusa egemenlik, çocuğa bayram" yazan kağıdı kaldırdı.

CANLI BLOG

16.00 | "ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMANIN TEK YOLU, SAVCILIĞIN SENARYOSUNA BOYUN EĞMEK"

İtirafçılardan Ümit Polat'ın kendi aleyhinde olan beyanlara ilişkin, "Serbest kalmaya çalıştıkları için yalan söylüyorlar" dediğini, itirafçı Murat Kapki'nin mahkemeye dilekçe sunarak iftira attığını söylediğini ifade eden Pehlivan, "Şu yargılama sürecine bir bakın... İtirafçı olmayan, yani iddia makamının önüne koyduğu bu kurguyu imzalamayan hiç kimse serbest kalmadı. Özgürlüğüne kavuşmanın tek yolu, savcılığın senaryosuna boyun eğmek" diye konuştu.

Tutuklu şoförlere de değinen Pehlivan, haklarında en ufak bir somut delil olmadığının altını çizdi ve "Savcılığın dedikodu peşine düşmesi yeterince utanç verici değilmiş gibi bunu bile insanları tutuklamadan yapamaması ne kadar aciz durumda olduklarını göstermiyor mu?" diye sordu. İBB dosyasında toplam 160 kişinin tutuklandığını, 60 kişinin tahliye olduğunu da söyleyen Pehlivan, "Keşke savcılık hatasını anladı da tahliyelerini istedi diyebilseydik. Bu 60 kişinin neredeyse tamamının ortak özelliği, ifadelerini savcılığın beklentisi doğrultusunda değiştirmeleri" dedi.

Dosyanın evrakla doldurulduğunu ancak ne baz kaydının anlamlı bir sonuç verdiğini ne de MASAK raporlarında herhangi bir bulguya rastlandığını ifade eden Pehlivan, "Çalınan bir kuruş gösteremediler" dedi. İtirafçılardan Servet Yıldırım'ın beyanlarına da değinen Pehlivan, "Alt tarafı dosyada adı geçen Hüseyin Köksal'ın şoförlerinden biri. Yani direksiyon başında bekleyen bir çalışan. Ancak savcılığın kurgusuna ve adamın anlattıklarına bakarsanız; şoför koltuğunda değil, adeta bu hayali örgütün kozmik odasında oturuyor" diye konuştu.

İtirafçı Servet Yıldırım'ın Cebeci'deki maden sahasından Medya A.Ş.'ye ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne kadar bir çok konuda detaylı anlatımları olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Boğaziçi İmar'ın en derin sırlarına vakıf olduğunu iddia eden, bu kadar kendinden emin konuşan bu adam; röportaj verirken adını zikrettiği Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nu kadın sanıyor" dedi. Pehlivan, dosyada aleyhteki beyanların hepsinin tahliye menfaati üzerine kurulu olduğunu da belirtti.

15.30 | "MEŞE 28 KİŞİYİ SUÇLADI, İDDİANAMEDE BUHARLAŞTI"

Gizli tanık İlke'nin ifadesinin daha sonra noktasından virgülüne kadar aynı olacak şekilde gizli tanık Meşe adıyla kullanıldığını söyleyen Pehlivan, "Bu ifadeyle 28 farklı kişi suçlandı ama iddianamede Meşe buharlaştı. Onlarca kişi haksız yere gözaltına alınıp tutuklandı" dedi.

Pehlivan, İlke'nin gizli tanıklıktan vazgeçmiş olmasına rağmen iddianamede 61 kez atıf yapıldığını da belirtti ve "Bu anlattığım salt bir hukuka aykırılık zinciri değil, düpedüz sahtecilik ve inkar zinciridir" ifadelerini kullandı.

15.00 | "TEŞEKKÜL EDİLMİŞ BİR HEYETSİNİZ"

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalarda 12 kez hakim değişikliği yapıldığını ifade eden Pehlivan, mahkeme heyetine seslenerek, "Siz de öylesiniz. Değiştirilmiş değil ancak teşekkül edilmiş bir heyetsiniz" dedi. "Bu iddianameyi nasıl kabul ettiniz?" diye soran Pehlivan, "İddianame kabul kararını savcılık açıkladı, tutukluluğun devam edip etmediğini savcılık açıkladı, duruşma tarihini savcılık açıkladı. Savcılığın sözcü ve amir gibi davranmasına ses etmediniz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetine, "Yaptığınız hukuk ve teamül dışı işlemlere baktığımda hangi amaçla teşekkül edildiğinizi anlıyorum" diyen Pehlivan, yargılamanın yapıldığı yerin cezaevi kampüsü içinde olduğuna dikkati çekti ve "Mahkeme koğuşunda yaptığınız her işle ve kararla ilgili şüpheyle karşılanmayı peşinen kabul ediyor olmalısınız" ifadelerini kullandı.

14.30 | LULA DA SİLVA ÖRNEĞİ

Pehlivan, İmamoğlu'nun başına gelenleri zamanında Brezilya'da Lula Da Silva'nın yaşadıklarına benzetti. Cezaevindeyken kaleme aldığı 'Yargı Silahı' kitabında anlattığı Brezilya'daki 'lawfare' sürecine değinen Pehlivan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın tıpkı İmamoğlu gibi üç villayla, partisini yolsuzluk gelirleriyle ele geçirmekle suçlandığını ifade eden Pehlivan, "Merak edenler için hemen söyleyeyim bu suçlamaların siyasi bir komplo olduğu ispatlandı" dedi. Pehlivan ayrıca, Lula da Silva'nın oğlunun da tıpkı Selim İmamoğlu gibi suçlandığını ifade etti ve avukatının da itirafçının birine baskı yaptığı iddiasıyla tutuklandığını belirtti. Pehlivan, "Yaşadığımız süreçle tıpatıp aynı olduğunu inkar etmek mümkün mü?" diye sordu.

"Nihayetinde yolsuzlukla, rüşvetle, kara parayla suçlanan, hapsedilen, mahkum edilen Lula da Silva, 2022 yılında Brezilya halkının yarısından fazlasının oyunu alarak Brezilya Devlet Başkanı seçilmiştir. Halen görevinin başındadır" diyen Pehlivan, Türkiye'de Adalet Bakanlığı koltuğuna atanan ismin "Türkiye bir hukuk devletidir" demeyi bile tercih etmediğini, masumiyet karinesinin en temel anlamından dahi bihaber olduğunu ifade etti.

'AYNILIK HİÇ ŞAŞMIYOR'

Lula da Silva'nın maddi delillerle değil itirafçı beyanlarıyla tutuklandığını belirten Pehlivan, yargıç Sergio Moro'nun Lula'yı mahkum ettiğini ve 2018 seçimlerine girmesinin engellediğini ifade etti. "Seçimleri Trump’ın desteklediği aşırı sağcı Bolsonaro kazandı. Bolsonaro ilk iş olarak, Lula’ya yönelik yargı taarruzunu yöneten Yargıç Sergio Moro’yu Adalet Bakanı olarak atadı. Herkes merak ediyor Lula'nın diploması iptal edildi mi diye. Hayır çünkü Lula üniversite mezunu değildi. Lula'ya ahtapot da dediler. Bu soruşturmaya da 'Yüzyılın yolsuzluk soruştırması' denildi. Lula'ya yönlendirilen suçlamaların tamamı da itirafçı beyanlarıydı. Aynılık hiç şaşmıyor" diyen Pehlivan, "Brezilya’da enseyi karartmayanlar çok zaman geçmeden bir avuç azınlığın yargıyı ele geçiremediğini gördüler" ifadelerini de kullandı.

14.15 | "AVUKATLIĞIN SANIK SANDALYESİNE OTURTULMASINI KABUL EDEMİYORUM"

"Burada bir yargılama yapıldığını da sanık savunması gerektiğini de kabul etmiyorum. Avukatlığın sanık sandalyesine oturtulmasını kabul edemiyorum" diyen Pehlivan, "Kapatılmamızın gerçek sebebinin ne olduğunu milyonlar biliyor" ifadelerini kullandı. İtirafçı Adem Soytekin'in ifadesi nedeniyle tutuklandığını söyleyen Pehlivan, "Savcı Cahit Cihat Sarı Adem'in ifadesinin yalan olduğunu biliyordu. Benim ayarladığımın iddia edildiği avukat Onur Büyükhatipoğlu Adem'in 10 yıldır avukatı" dedi.

13.50 | MEHMET PEHLİVAN'IN SAVUNMASI BAŞLADI

Ara sona erdi. Ekrem İmamoğlu, savunma sırası gelen avukatı Mehmet Pehlivan ile birlikte salona geldi. Kürsüye alkışlarla gelen Mehmet Pehlivan'ın savunması başladı.

Savunmasının 6 bölümden oluştuğunu, yer yer eleştirileri olacağını söyleyen Pehlivan, "10 aydır yüksek güvenlikli bir hapishanede kapatılmış durumdayım" diyerek sözlerine başladı.

KOZAĞAÇLI VE ATALAY'A SELAM GÖNDERDİ

"Tutuklanana kadar hapishaneyi yalnızca avukat olarak ziyaret ettim. Bu ziyaretleri insanı kapatılma duygusuna alıştırmıyor" diyen Pehlivan, "Tarihin doğru yerinde durduğum için başına iş alan ilk kişi değilim. Kimse beni zorlamadı, bilinçle tercih ettim. Evet buradayım çünkü Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını üstlendim. Reddedebilir, vazgeçebilirdim ama öyle yapmadım" ifadelerini kullandı. Pehlivan, tutuklu avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay'a selam gönderdi.

13.00 | İMAMOĞLU'NDAN 23 NİSAN MESJI

Tutuklu sanıklar duruşma salonundan çıkartılırken konuşan Ekrem İmamoğlu, herkesin 23 Nisan’ını kutladı. İmamoğlu'nun tutuklu koruması Çağlar Türkmen’in 11 yaşındaki oğlu Ediz’in duruşma salonunda olduğuna değinen İmamoğlu, “Cumhuriyet’i bertaraf etmeye çalışan, çocukları okulda aç bırakan akla karşı, o zihniyete karşı mücadelenin yeri, şu an burasıdır” dedi.

İmamoğlu'nun 23 Nisan için verdiği mesajın tamamı şu şekilde: "Çocuğumuz burada ve o çocuğumuz, bugün aslında anlamlı bir günde burada. Yarın 23 Nisan. Aslında arkadaşlarımla paylaşmıştım ama ben bu memleketin çocuklarına çok güveniyorum, çok inanıyorum. Yürekleri başka. Ama çocukların feryadı var. Çocuklar üzgün. Çocuklar feryat ediyorlar, çünkü canları yanıyor. Eşit değiller. Özgür değiller. Gelecekten en fazla onlar hissederek, şüphe duyarak hareket ediyorlar. Bakın az önce not verdim. 11 yaşında, 1913’te Nazım ne demiş biliyor musunuz? Bu çok bilinmez bir şiiri. Feryad-ı Vatan: Sisli bir sabahtı henüz / etrafı bürümüş bir duman / uzaktan geldi bir ses / ah aman aman / sen bu feryad-ı vatanı dinle / işit / dinle de vicdanına öyle hükmet / vatanın parçalanmış baharı / bekliyor senden ümit. Bunu, 11 yaşında Nazım söylemiş, 11 yaşında. Balkan Savaşı'ndan hemen sonra. Darmadağınık. İnsanlar kopmuş. Üzgün. Başları öne eğik. Çocuklar bunu hissediyor. Ben de çocukları hissediyorum. Çocuklardan çok şey öğreniyorum. Çocukların vicdanına güveniyorum. Çocukların başını öne eğdiren, geleceğe umutla bakmasını engelleyen, çocukların geleceğe hayalleriyle, hayal kurarak koşmasını engelleyen zihniyete karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. 'Burası, çocuklarımızın geleceği için mücadelenin mahkemesidir' Cumhuriyet, onun için kuruldu. Ben, öksüz ve yetim çocuklarla ilkokulu okudum. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kimsesiz çocuklarıyla aynı sıralarda hayata başladım. Beş yıl okudum. Hala o sıralarda edindiğim terbiyeyle yaşıyorum. Allah da beni o terbiyeden ayırmasın. Herkes onun için, eşit bakan Cumhuriyet’i bertaraf etmeye çalışan, çocukları okulda aç bırakan akla karşı, o zihniyete karşı mücadelenin yeri, şu an burasıdır. Burası öylesine bir mahkeme değildir. Çocuklarımızın geleceği için mücadelenin mahkemesidir. Onun için burayı ve buradaki çocuklarımız için mücadeleyi takip edin. İşte Ediz, onun için bugün burada. Babasının hasretiyle burada. O çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum. Onlara çok güveniyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ımız kutlu olsun."

12.45 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Müvekkilinin 26 yıllık bürokrat olduğunu belirten Karcılıoğlu, sağlık sorunlarına değindi ve cezaevi koşullarının Elçin Karaoğlu'na uygun olmadığını ifade etti. "Hayatı boyunca kamu görevi yürüttü, kaçması mümkün değil." diyen Karcılıoğlu, tahliye talep etti. Mahkeme başkanı Karcılıoğlu'nun savunmasının ardından duruşmaya ara verdi. Ara sona erince Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın savunması başlayacak.

11.30 | KARAOĞLU'NUN İFADESİ SÜRÜYOR

İBB davasında tutuklu İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun avukatı Kaan Karcılıoğlu, 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade veren Muhittin Palazoğlu'nun ifadesinde Boğaziçi’nde bir yerden bahsetmediğini ve Tuzla’daki inşaattan bahsettiğini belirtti. Karcılıoğlu, "Boğaziçi İmar alanını ilgilendiren bir mesele yok. Nasıl oluyorsa konu, eylem değerlendirme aşamasında Yakup Öner’in beyanıyla Palazoğlu soyadlı bir hanımın boğazdaki gayrimenkulüne bağlanıyor" dedi.

11.00 | DURUŞMA BAŞLADI

Sanıklar, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler salondaki yerini aldı, mahkeme heyeti geldi ve duruşma başladı. Avukat Kaan Karcılıoğlu, yarım kalan savunmasına devam ediyor. Müvekkilinin hakkındaki suçlamaları iddianame çıkınca öğrendiklerini ifade eden Karcılıoğlu, Karaoğlu'nun memur olduğunu ve görevini yaptığını belirtti.