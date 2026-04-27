İBB davasında 27. celse | İmamoğlu: Tutsak edilen benim savunma hakkımdır

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 27'nci celsesi görülüyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günleri duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın 26'ncı günde yarım kalan savunmasına bugün devam edildi. Sorgusu yapılan Pehlivan’ın avukatlarının savunmasıyla duruşma sürüyor.

17.48 | DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Duruşma, Mehmet Pehlivan'ın avukatı Hasan Fehmi Demir'in savunmasıyla başladı.

Avukat Demir, Cebeci Döküm Sahası tutuklularının mağdur olmaması için itirafçı Adem Soytekin'in pazartesi günü dinlenmesi talebinde bulundu.

16.29 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Tutuklu Mehmet Pehlivan'ın savunması için söz alan avukat Tora Pekin, iddianameyi imzalayan 7 savcının ödüllendirildiğini söyledi. "Onlarla birlikte başsavcı da Adalet Bakanı yapıldı" diyen Pekin, "Duruşma savcısı, Ekrem İmamoğlu’na 'haddini bildiririz' dedi. Bunu tehdit olarak aldık. Hatta Yargıtay kararlarına baktık 'tehdit' diyor. Bize göre tehdit, Yargıtay’a göre tehdit ama Adalet Bakanlığı’na göre gerekli uyarı. Asla kabul etmiyoruz. Bu salonda kimse kimseye haddini bildiremez" dedi.

Avukat Pekin, mahkeme heyeti tarafından itirafçı Adem Soytekin'in savunmasının öne alınması kararının iptalini istedi. Adem Soytekin'in öne alınması ile birlikte listede sıra gelen Cebeci Döküm Sahası tutuklularının savunma yapamayacağını ve bu nedenle tahliyelerinin gecikebileceğine dikkat çekti:

"İtirafçıların, bizce yasak usulle alınmış beyanlarını çıkarın, geriye iddianame diye hiçbir şey kalmıyor. Şimdi heyetiniz, itirafçı temelli iddianameye bir ek yapıyor; itirafçı temelli bir yargılama usulüne yöneliyor. Daha açık söyleyeyim: Bu salonda bir talebin ciddiye alınması için mutlaka itirafçı mı olmak gerekiyor? Dahası bizim izlenimimiz bu; yani savuna bu izlenimi aldı.

Şimdi hakikaten demin de dile getirildi, yine objektif bir algı bizim önümüzden; son uyanan şüphe, acaba tahliye edeceksiniz ve sorgunun alınması bir engel de o eksikliği mi tamamlıyorsunuz? Ama eğer öyleyse başka birisinin yerini almış olacak Adem Soytekin ve başka bir sorgusunu verip, bir an önce tahliye olmak isteyen bir sanığın önüne geçmiş olacak. Bu da ayrıca bir haksızlık.

Bu nedenlerle kararınızı geri almanızı talep ediyoruz. Biraz önce meslektaşımız beyanda bulundu; dedi ki: "Cebeci'yi bari alın önden." Eğer bu talebimizi geri almazsanız, en azından hakikaten öncelikle Cebeci meselesindeki sorgular bölünmeden onları alırsanız bir imkan olur ama daha doğru olur diye düşünüyoruz. Bu konudaki kararınıza göre, ben, sevgili meslektaşım hakkındaki iddianameye dair beyanlarıma başlayacağım."

Mahkeme başkanı, duruşmaya üçüncü kez ara verdi.

14.45 | "TUTSAK EDİLEN BENİM SAVUNMA HAKKIMDIR"

Mehmet Pehlivan'ın sorgusu sırasında söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün burada avukatımı tutsak bir şekilde izlemenin derin üzüntüsünü yaşamaktayım. Bugün tutsak edilen benim savunma hakkımdır" dedi.

Bu davanın kendisinin üzerine kurulu olduğunu söyleyen İmamoğlu, duruşma savcısına yönelik "Az önce bu duygularımı ispat edercesine avukatıma sorduğu 6 sorudan 4’ü İmamoğlu'yla ilgiliydi. Hem de iğneli bir şekilde ilgiliydi" dedi.

13.07 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mehmet Pehlivan, geçen hafta yarım kalan savunmasına devam etti:

"Yandaş medya her türlü karalamayı yaparken mağdurların suç duyuruları bile kabul görmüyor. Savcılığın keyfi ve yasadışı uygulamalarını eleştiren gazetecilerin hedef alındığını, kanallara ağır cezalar kesildiğini, haberlere erişim engelleri getirildiğini gördük. Sayın İmamoğlu’nun, Murat Ongun’un sosyal medya hesapları sırayla kapatıldı. İktidar medyasının yaklaşık 2 yıllık süreçteki en büyük mesaisi yüzlerce sahte haber üretmek oldu.

Israrla şu soruları sorduk, sormaya da devam edeceğiz: Hani nerede Florya’da gömülü paralar? Nerede cenaze aracıyla kaçırılan rüşvetler? Hani nerede 560 milyar kamu zararı? Nerede para dolu bavullar? Hani nerede dağıtılan iPhone 16 telefonlar, tabletler? Tüm bu haberlerin sahte, yalan olduğu artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Gazeteci görünümlü suç ortakları bile süreç boyunca yalan söylediklerini itiraf ettiler.

Amaçları toplumda muhalif siyasetçilerin yozlaşmış olduğuna dair bir fikir yerleştirmektir. Bu mekanizma tüm otokrasilerde bu şekilde işlemektedir. 24 yıldır yaptıklarıyla toplumun zihninde yozlaşma ve yolsuzluk kelimelerinin karşılığı haline gelenler için bu saatten sonra aklanma imkansızdı. Bu nedenle ellerinde olan tek şey muhalif siyasetçilerin de onlardan farkı olmadığını iddia edecek yalanlar uydurmaktı."

Mehmet Pehlivan'ın savunması bitti. Duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından çapraz sorguya geçilecek.

12.12 | REDDİ HAKİM TALEBİNE RET

Mahkeme, reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Duruşma devam ediyor.

Mahkeme heyeti, Mehmet Pehlivan'ın ardından itirafçı Adem Soytekin'in savunmasının alınmasına karar verdi. Soytekin bir daha duruşmalara getirilmeyecek. Soytekin geçtiğimiz hafta verdiği dilekçede savunmasının öne alınmasını istemişti.

11.24 | REDDİ HAKİM TALEBİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE ARA VERİLDİ

Sanık avukatları, perşembe günü yapılacak tutukluluk incelemesi için söz talep etti. Mahkeme başkanı bu talepleri reddetti.

Avukatların taleplerini devam ettirmesi üzerine mahkeme başkanı, sadece İBB Davası'yla birleştirilen Beyoğlu dosyasının avukatlarına söz vereceğini belirtti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun da takip ettiği duruşmada Aykut Erdoğdu'nun avukatlarından Uğur Poyraz reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme, bu talebi incelemek için duruşmaya ara verdi.

11.17 | DURUŞMA BAŞLADI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

İnan Güney salona getirildiğinde, “İnan Güney onurumuzdur” sesleri yükseldi. Resul Emrah Şahan ise “Başkanım, seni çok özledik. Şişli burada” sözleriyle karşılandı.

İmamoğlu, salona getirildiği sırada, tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler yine alkışlarla “Ekrem başkan onurumuzdur” şeklinde seslendi.

Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatların da geldiği duruşmada, bazı CHP milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Son duruşmada savunma sırasının öne alınmasını isteyen ve mahkemeye dilekçe sunan itirafçı Adem Soytekin, duruşma salonunda jandarmaların arasında oturuyor.

10.10 | "EKREM BAŞKAN ÇIKANA KADAR BURADAYIM"

Aziz İhsan Aktaş davasında tahliye olan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Silivri'de davayı takip ediyor.

Aydar, "Ekrem başkanım ve diğer arkadaşlarım çıkana kadar buradayız. Ben bu saatten sonra Adana'ya gidip, park açıp, asfalt döküp normal hayatıma devam edemem" dedi.