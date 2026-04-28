İBB davasında 28. celse | İtirafçı sanık Adem Soytekin: "O beyan bana ait değil, şablon olarak gördüm"

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 28'nci celsesi bugün görülüyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günleri duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın 26'ncı günde yarım kalan savunması dünkü duruşmada tamamlandı.

İBB davasında itirafçı olduktan sonra tahliye edilen ancak daha sonra tekrar tutuklanan müteahhit Adem Soytekin, savunmasını tamamladı. Aradan sonra Soytekin'in sorgusu başladı.

SAVUNMASININ ÖNE ALINMASINI İSTEMİŞTİ

Adem Soytekin, geçtiğimiz hafta verdiği dilekçede savunmasının öne alınmasını talep etmişti. İddianamede yer alan "örgüt" şemasında, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", tutuklu Murat Ongun, Fatih Keleş ile Adem Soytekin ve tutuksuz Ertan Yıldız, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ile Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu iddia ediliyor.

İddianamede, Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Gülibrahimoğlu'nun "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Soytekin, 21 farklı suçlamayla yargılanıyor.

İddianamede, yakalandıktan sonra işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili bilgi veren sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.

CANLI BLOG

17.00 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Soytekin'in cevabının ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Aradan sonra Soytekin'in sorgusu devam edecek. Sonrasında ise avukatının savunması başlayacak.

16.50 | "ŞABLON OLARAK GÖRDÜM"

Soytekin'in 17 Haziran 2025 tarihindeki savcılık ifadesini hatırlatan savcı, burada geçen 'yapı' ve 'sistem' ifadelerini sordu.

Adem Soytekin ise verdiği beyanı 'şablon olarak gördüğünü' ve ifadenin kendisine ait olmadığını savundu.

Savcı ve Soytekin arasındaki diyalog şu şekilde gerçekleşti:

Savcı: "Yine bu savcılık ifadenizde şöyle demişsiniz... Bu 17.06.2025 tarihli ifadenizde, iddianameye konu bir yapıdan bahsediyorsunuz ifadenizin başında. Hatta ifadenizde şöyle geçiyor: 'Ekrem Bey tarafından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süreciyle başlayan, öncelikle İBB Başkanlığı sonrasında Cumhurbaşkanlığı için gerekli sermayeyi toplamak amacıyla kurulan, Beylikdüzü'nde temelleri atılıp İstanbul'un tamamına yayılan çıkar amaçlı suç örgütünün tüm yapısı ve faaliyetleri hakkında bildiğim, gördüğüm ve dahil olduğum tüm olayları anlatarak etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum' şeklinde beyanınız var. Bu bahsettiğiniz yapı ve sistemle ilgili, sistem aktörlerinden bir tanesi..."

'NEREDEN BİLEYİM ADAY OLACAĞINI?'

Adem Soytekin: "O beyan... O beyan şöyle Sayın Savcım; nasıl, oradaki beyanı ben bir şablon olarak gördüm, o ifade bana ait değil. Ben onu şablon olarak gördüm, bana sorulan bir soru olduğunu…. Yani yoksa ben nereden bileyim 2014'te Beylikdüzü’nde Ekrem Bey'in aday olacağını veya aday gösterileceğini? Nereden bileyim? Gidecek aday gösterilecek, gidecek Ekrem Bey 2024'te seçilecek, sonra Cumhurbaşkanı olacak falan... Yani o biraz hayalperest bir şey olur. Dolayısıyla ben onu bana sorulan şablon soru gibi anladım."

16.20 | ONGUN'DAN SOYTEKİN'E SORU

İmamoğlu'nun sorularının ardından Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun sorularını yöneltti. Ongun, "Araç satışlarından bahsedildi. Özneyi karıştırmış olabilir mi acaba? Bana mı satacaktı" diye sordu. Soytekin, "Emrah Bağdatlı'ya" dedi.

Ongun'un ardından KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt sorular yöneltti. 70 dairenin CHP'lilere verildiği iddiaısna yönelik, "Satış listesi sizde yok mu?" diye soran Kurt, ayrıca "CHP'lilere 70 daire diye bir olay yoktur. Satış yetkisi kendisinde" dedi.

Ali Kurt, Soytekin’in etkin pişmanlık ifadesinde verdiğini söylediği 500 bin dolarla ilgili bugün tarihi 2022 olarak değiştirdiğini ifade etti ve “Şoförünüz de 2023’te parayı getirdiğini söylüyor” dedi. Kurt ayrıca, “Ortağınız Erdal Tokmakçı farklı bir beyanda bulunuyor” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine mahkeme başkanı araya girdi, “Onu Erdal’a sorarız” dedi. Ali Kurt ise, “Adem’e soruyorum siz cevap veriyorsunuz başkan bey” diyerek sorusunu yineledi. Soytekin bunun üzerine, “Ortak yalan söylüyorsa ben ne yapayım” diye konuştu.

16.10 | İMAMOĞLU'NDAN SOYTEKİN'E SORULAR

Hakim ve savcı sorgusunun ardından Ekrem İmamoğlu'nun soruları başladı. İmamoğlu, soruşturma savcılarından C.C.S.'nin kendisine bir ses kaydından bahsettiğini, sinkaflı ifadeler kullandığını ve bunların Adem Soytekin'e yönelik olduğunu söyledi ve "Savcı sizinle sinkaflı konuştu mu?" diye sordu.

Soytekin, savcı C.C.S.'nin kendisine her gittiğinde yemek ısmarladığını söyledi ve "Hatta Ankara'dan bir siyasi aramış. Şimdi adından bahsetmek istemiyorum" dedi. İmamoğlu bunun üzerine, "O zaman benim karşımda sana küfür etmiş" ifadelerini kullandı.

15.50 | İMAMOĞLU'NDAN ESRA IŞIK'A KELEPÇE TAKILMASINA TEPKİ

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Akbelen direnişçisi Esra Işık'ı selamladı. Işık'ın kelepçeli şekilde gözaltına alındığını hatırlatan İmamoğlu, "Esra hür olması gerekirken kelepçeli şekilde götürülerek yapılan yanlış işlemin de düzeltilmesini istiyorum" dedi.

İmamoğlu, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’in gasp ettiği ücret ve tazminatlar için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen ve Kurtuluş Parkı'nda eylemlerine devam eden maden işçilerini de "Ankara'da emek ve hak mücadelesi veren madencileri selamlıyorum" sözleriyle selamladı.

15.10 | DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Aradan sonra Adem Soytekin'in sorgusu başladı. Mahkeme başkanı, Adem Soytekin'in "Rüşvet vermedim, kendi rızamla verdim" dediği deprem bölgesindeki konteynerleri de kapsayan rüşvet iddiasını sordu. Soytekin bu soruyu "Rüşvet mi irtikap mı tanımı çok bilmiyorum. Bunların hepsi rüşvetmiş" diyerek yanıtladı. Soytekin, örgüt yapılanmasına ilişkin soruya, "O günkü konuşmayı net olarak hatırlamıyorum. Farklı bir şey söylersem, farklı bir yere gider" yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının "1,5 milyon olayı nedir?" sorusuna Soytekin "Ali Kurt'a verilen para" diye yanıt verince, mahkeme başkanı "Ne parası, Adem sende yanıtta zorlanıyoruz" dedi. Soytekin bunun üzerine, "Rüşvet. Bir kelime bile hatalı söylesem, bu böyledir öyle değil denilecek" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı, "Bunun kararını verecek olan biziz. Sen doğrusunu anlat" dedi.

Mahkeme başkanının ardından duruşma savcısının sorgusu başladı. Savcının "Neden Mehmet Pehlivan'ı aradınız?" sorusuna, "Bu operasyonu Mehmet Pehlivan takip ediyordu. Daha iyi bilgisi var diye onu aradım" dedi. Savcının, "Toplantıda gizlilik için telefonları kapattınız mı? Gizlilik kaygısı neden?" sorusuna ise Soytekin'in yanıtı, "Telefonu yan odaya koymuştuk. Kaygı herkeste var" şeklinde oldu.

Duruşma savcısı, "Etkin pişmanlık aşamasında hür iradenizle mi konuştunuz? Avukatlar tarafından şahsınıza baskı yapıldığını, 'Adem dik dur' notu gönderildiğini söylediniz. Başka baskılara maruz kaldınız mı?" diye sordu. Soytekin bu soruya, "Ekrem Bey'den geldiği söylenen notlar" yanıtını verdi. Duruşma savcısı, sorularını sorarken Soytekin'in ifadelerini tek tek okuması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir müdahale etti ve "Bu yasak sorgu yöntemidir" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "O kısımların içeriğini anlatmadığı için müdahale etmedim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, savcının sorularında sık sık sistem demesine ilişkin, "Varlığı kanıtlanmamış bir örgütü varmış gibi sanığa söyletmeye çalışıyor" dedi. Duruşma savcısının soruları devam ederken mahkeme başkanı Ali Kurt'la ilgili iddiaları sordu ve Soytekin'e "Sistem kelimesi kullanılıyor muydu?" dedi. Soytekin'in yanıtı, "Kullanıyordu sistem kelimesini" şeklinde oldu.

Adem Soytekin hakim sorgusunda gelen soruların bazılarına "Çok ifade verdiğim için hatırlamıyorum" dedi.

12.50 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Yeni Şafak'a verdiği röportajda İBB soruşturmasını ocak ayında öğrendiğini söyleyen Soytekin, duruşmadaki ifadesinde öğrenme tarihini güncelledi ve 5 Şubat'ta Mehmet Şahin'den öğrendiğini ifade etti. Soytekin, savunmasını sonlandırırken, mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi. Aradan sonra Soytekin'in sorgusu başlayacak.

Soytekin, salondan ayrılırken 'Bilmeyen bilsin' diyerek bozkurt işareti yaptı.

11.30 | ETKİN PİŞMANLIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Savcılık ifadesinde baskıya uğramadığını vurgulayan Soytekin, buna rağmen etkin pişmanlıktan faydalanmak istemesini "Beylikdüzü müteahhitlerinin ifadeleri basına yansımaya başladı. Rüşvet verdiklerini, daire ve dükkanları bana verdiklerini belirttiler. Bu haberler beni çok rahatsız etti" sözleriyle açıkladı.

Suç örgütü yöneticisi olarak yargılanan Soytekin, bir örgütün varlığından haberdar olmadığını şu ifadelerle anlattı:

"Peki, 'Ben neden etkin pişmanlık yaptım?' sorusuna gelirsek: Suç işlemediğimi anlatabilmek, eğer bir örgüt iddiası varsa ve ben bilmeden de olsa bu örgütün içindeysem 'pişmanım' demek için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandım."

Hakkında ifade veren Dursun Keleş'i tanımadığını, kendisiyle hiçbir zaman görüşmediğini belirten Soytekin, "Yalan ifadesi sebebiyle beni sanki Ekrem Bey adına baskı ve şantajla tahsilat yapan birisi gibi göstererek, iddianamede yönetici olarak yazılmama sebebiyet vermiştir" dedi. Soytekin, Keleş'in iddia ettiği 2020 dönemindeki HTS kayıtlarına bakıldığında, Ekrem İmamoğlu'yla tek bir irtibatının dahi olmadığını ifade etti ve "Tutuklamaya gerekçe gösterilen HTS ve baz analizleri benim lehime yorumlanması gerekirken hiç dikkate alınmamıştır" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki tehdit suçlamasına ilişkin, "Bahattin Uçar ile Florya'da bir balıkçıda bir araya gelmiştik. Bir ortaklık tehditle başlamaz. Bu iddia tamamen gerçekdışıdır. Yemekteki diğer arkadaşımız da durumun şahididir. Çağrılması durumunda kendisi de konuşacaktır" dedi. KİPTAŞ'ın zarar ettirildiği iddiasına yönelik de konuşan Soytekin, "Kamuyu zarara uğrattığımız iddiasını kabul etmiyorum. KİPTAŞ'ı bu kadar kar ettiren bir ihalesi olduğunu zannetmiyorum. Ortada bi kamu zararı değil, kamu karı mevcuttur" ifadelerini kullandı.

"MEHMET PEHLİVAN'A İFTİRA ATMADIM"

Tarafına ihalesiz ve bağış yöntemiyle işler yaptırıldığı iddiasına yönelik "Biz işi teslim ettikten aylar sonra bağışçı bulunuyor. Paramızı işe başladıktan 8-10 ay sonra alabilmişiz" diyen Soytekin, Saraçhane'ye 6 yıllık süreçte en fazla 2 defa gittiğini, menfaat elde edecek bir şeyin içinde olmadığını savundu. Soytekin ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'a iftira atmadığını söyledi.

"EN İYİ BELEDİYE YETKİLİLERİ BİLİYOR"

Soytekin, etkin pişmanlığa karar verme süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Basında bu şekilde çıkan haberlerde, bazı müteahhitlerin belediyeye yaptığım işlerin hak edişi olarak bana verdikleri çek ve taşınmazları "rüşvet" olarak nitelendirdiklerini, bunun gerçeği yansıtmadığını ve beni çok rahatsız ettiğini belirttim. Durumun böyle olmadığını en iyi belediye yetkililerinin bildiğini, gerekirse tüm belgeleri, faturaları ve belediyeyle olan cari tablomuzu kendilerine gönderebileceğimizi ilettim. Bu konuda ivedi olarak bir açıklama yapmaları gerektiğini söyledim; çünkü böyle bir açıklama beni ailem, medya ve kamuoyu nezdinde doğru yerde konumlandıracaktı. Gerçek de zaten buydu; onlardan olmayan bir şeyi söylemelerini istememişimdir. Ancak Onur Bey, belediye tarafıyla görüştüğünü ve böyle bir açıklamanın yapılmayacağını bana iletti. Nedenini sorduğumda sadece yapılmayacağını yineledi. Ben de bunun üzerine, "Madem öyle, tüm bunları kendim açıklarım" dedim. Hatta kendisi, "Etkin pişmanlık yapacaksan senin savunmanı üstlenmem" dedi. İşte benim etkin pişmanlık sürecim böyle başladı. Yaptığım tüm işlerin hak edişleri olarak aldığım bedellerin rüşvet olarak yansıtılması ve bunu en iyi bilen belediye yetkilileri tarafından bu konuda yalnız bırakılmam üzerine, kendimi ailemle ve kamuoyuna anlatma motivasyonuyla ben etkin pişmanlık sürecine başladım."

Soytekin, İmamoğlu Belediye Başkanı iken Beylikdüzü'nde yaptıkları işlerden ise şöyle bahsetti:

"Az önce anlattığım tanışma süreci ve akabinde, Beylikdüzü Belediyesi’nden hemen hemen tamamı ihalesiz olarak yapılan bu işleri aldım ve yaptım. Benim bu tesisleri yaptığım sabittir. Nereden sabittir? İddia makamının yazdığı Eylem 11'deki beyanlardan sabittir. Ayrıca burada sizin önünüzde, "Evet biz bu işleri bu şekilde yaptırdık; bu suç değildir, suçsa da biz bu suçu işledik ve işlemeye devam edeceğiz" diyen belediye yetkililerinin beyanlarından da sabittir. Başka nereden sabittir? Bizzat rüşvet verdiğini veya kendisinden zorla bağış adı altında rüşvet alındığını iddia eden müşteki iş insanlarının beyanlarından da sabittir. Evet, ben bahsettiğim işleri yaptım; fakat belirtmek isterim ki bunları tek başıma yapmadım. Bir yapının inşası 300’ün üzerinde bileşenden oluşur ve bunları tek başıma yapma ihtimalim yoktur. Bunların tedarikçileri, taşeronları ve yüzlerce çalışanı vardır; durum onlardan da sabittir.

Peki, şimdi gelelim bu tesisleri nasıl yaptığım meselesine; yani belediye ile hangi çalışma prensibi dahilinde çalışmaktaydık? Burada sistem şu şekildeydi: Belediye bize işi verir; örneğin "şurada kreş, kültür merkezi veya yurt yapacaksın" der. Devamında, buradan doğacak hak edişlerimizi "şu kişilerden kimi zaman daire, dükkan veya çek şeklinde alacaksın" diyerek bizi yönlendirirdi. Ben bu sürece dahil olduğumda; belediye ile ilgili kişi arasındaki adına rüşvet, bağış, pazarlık ya da sosyal donatı katkı payı ne derseniz deyin, o süreç çoktan bitmiş ve taraflar anlaşmış olurdu. Bu arada belirteyim ki, bu durum her seferinde yaptığım işin karşılığını doğrudan o işi yaptıran müteahhitten almak şeklinde olmazdı. Şöyle ifade edeyim: Bizim belediyeyle bir cari havuzumuz vardı. O caride benim yaptığım işlere karşılık belediyeden olan hak edişlerim birikir. Sonra belediyenin beni yönlendirdiği kişilerden bu hak edişlerime karşılık bahsettiğim gibi daire, dükkan, gayrimenkul veya çek alır ve bu tutarları carimden düşerim."

11.10 | SOYTEKİN'İN SAVUNMASI BAŞLADI

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, ilkokul mezunu olduğunu ifade eden Soytekin, çocukluğundan beri inşaat işi yaptığını, aldığı hiçbir işi yarım bırakmadığını, hayatında hiç maaşlı çalışan olmadığını, iş için kimsenin kapısına gitmediğini, kimsenin nüfuzuyla iş istemediğini söyledi. Soytekin, "Ben yaptığı işin karşılığını alan bir müteahhitim" ifadelerini kullandı.

'ÖDEMELERİ GİZLEMEDİM'

"Biz belediyeyle çalışmaktaydık. Belediye bize işi verirdi, hakedişlerimiz de kimi zaman daire, çek olarak ödenirdi" diyen Soytekin, "Ben işimi yaparım. Aldığım daire, çek vs. bunları veren kişilerin belediye karşılığı olmak zorunda değil." ifadelerini kullandı. Soytekin, "Ödemeleri gizlemedim. Suç örgütü üyesi değil, sorumlu bir Türk vatandaşı olarak davrandım. Ben inşaat işi yaptım, bir suç örgütünün parçası olmadım. Yurt dışında dahi yapı marketi olan bir şirketiz. İş yapmak için nüfuz ticaretine ihtiyacım olmadığı, bugüne kadar yaptığım işlerle ortadadır" dedi.

Soytekin, "Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Beylikdüzü Belediyesi tarafından dava açılmış da birisiyim. Örgüt üyesi olmak bir çelişki değil mi?" diye sordu.

11.00 | SOYTEKİN KÜRSÜYE GELDİ

Adem Soytekin, duruşma salonuna en son getirildi. Soytekin, kürsüye jandarma korumasıyla geldi. İzleyici sıralarında Soytekin'e desteğe gelenler kendisini alkış ve sloganlarla karşıladı.

10.10 | DURUŞMA BAŞLIYOR

İBB davasının 28'inci celse başlıyor. Duruşmada itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yapacak.