İBB davasında 28. celse: İtirafçı sanık Adem Soytekin savunma yapıyor

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 28'nci celsesi bugün görülüyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günleri duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın 26'ncı günde yarım kalan savunması dünkü duruşmada tamamlandı.

İBB davasında itirafçı olduktan sonra tahliye edilen ancak daha sonra tekrar tutuklanan müteahhit Adem Soytekin bugün savunma yapıyor.

SAVUNMASININ ÖNE ALINMASINI İSTEMİŞTİ

Adem Soytekin, geçtiğimiz hafta verdiği dilekçede savunmasının öne alınmasını talep etmişti. İddianamede yer alan "örgüt" şemasında, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", tutuklu Murat Ongun, Fatih Keleş ile Adem Soytekin ve tutuksuz Ertan Yıldız, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ile Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu iddia ediliyor.

İddianamede, Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Gülibrahimoğlu'nun "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Soytekin, 21 farklı suçlamayla yargılanıyor.

İddianamede, yakalandıktan sonra işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili bilgi veren sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.

CANLI BLOG

11.30 | ETKİN PİŞMANLIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Savcılık ifadesinde baskıya uğramadığını vurgulayan Soytekin, buna rağmen etkin pişmanlıktan faydalanmak istemesini "Beylikdüzü müteahhitlerinin ifadeleri basına yansımaya başladı. Rüşvet verdiklerini, daire ve dükkanları bana verdiklerini belirttiler. Bu haberler beni çok rahatsız etti" sözleriyle açıkladı.

"EN İYİ BELEDİYE YETKİLİLERİ BİLİYOR"

Soytekin, etkin pişmanlığa karar verme süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Basında bu şekilde çıkan haberlerde, bazı müteahhitlerin belediyeye yaptığım işlerin hak edişi olarak bana verdikleri çek ve taşınmazları "rüşvet" olarak nitelendirdiklerini, bunun gerçeği yansıtmadığını ve beni çok rahatsız ettiğini belirttim. Durumun böyle olmadığını en iyi belediye yetkililerinin bildiğini, gerekirse tüm belgeleri, faturaları ve belediyeyle olan cari tablomuzu kendilerine gönderebileceğimizi ilettim. Bu konuda ivedi olarak bir açıklama yapmaları gerektiğini söyledim; çünkü böyle bir açıklama beni ailem, medya ve kamuoyu nezdinde doğru yerde konumlandıracaktı. Gerçek de zaten buydu; onlardan olmayan bir şeyi söylemelerini istememişimdir. Ancak Onur Bey, belediye tarafıyla görüştüğünü ve böyle bir açıklamanın yapılmayacağını bana iletti. Nedenini sorduğumda sadece yapılmayacağını yineledi. Ben de bunun üzerine, "Madem öyle, tüm bunları kendim açıklarım" dedim. Hatta kendisi, "Etkin pişmanlık yapacaksan senin savunmanı üstlenmem" dedi. İşte benim etkin pişmanlık sürecim böyle başladı. Yaptığım tüm işlerin hak edişleri olarak aldığım bedellerin rüşvet olarak yansıtılması ve bunu en iyi bilen belediye yetkilileri tarafından bu konuda yalnız bırakılmam üzerine, kendimi ailemle ve kamuoyuna anlatma motivasyonuyla ben etkin pişmanlık sürecine başladım."

Soytekin, İmamoğlu Belediye Başkanı iken Beylikdüzü'nde yaptıkları işlerden ise şöyle bahsetti:

"Az önce anlattığım tanışma süreci ve akabinde, Beylikdüzü Belediyesi’nden hemen hemen tamamı ihalesiz olarak yapılan bu işleri aldım ve yaptım. Benim bu tesisleri yaptığım sabittir. Nereden sabittir? İddia makamının yazdığı Eylem 11'deki beyanlardan sabittir. Ayrıca burada sizin önünüzde, "Evet biz bu işleri bu şekilde yaptırdık; bu suç değildir, suçsa da biz bu suçu işledik ve işlemeye devam edeceğiz" diyen belediye yetkililerinin beyanlarından da sabittir. Başka nereden sabittir? Bizzat rüşvet verdiğini veya kendisinden zorla bağış adı altında rüşvet alındığını iddia eden müşteki iş insanlarının beyanlarından da sabittir. Evet, ben bahsettiğim işleri yaptım; fakat belirtmek isterim ki bunları tek başıma yapmadım. Bir yapının inşası 300’ün üzerinde bileşenden oluşur ve bunları tek başıma yapma ihtimalim yoktur. Bunların tedarikçileri, taşeronları ve yüzlerce çalışanı vardır; durum onlardan da sabittir.

Peki, şimdi gelelim bu tesisleri nasıl yaptığım meselesine; yani belediye ile hangi çalışma prensibi dahilinde çalışmaktaydık? Burada sistem şu şekildeydi: Belediye bize işi verir; örneğin "şurada kreş, kültür merkezi veya yurt yapacaksın" der. Devamında, buradan doğacak hak edişlerimizi "şu kişilerden kimi zaman daire, dükkan veya çek şeklinde alacaksın" diyerek bizi yönlendirirdi. Ben bu sürece dahil olduğumda; belediye ile ilgili kişi arasındaki adına rüşvet, bağış, pazarlık ya da sosyal donatı katkı payı ne derseniz deyin, o süreç çoktan bitmiş ve taraflar anlaşmış olurdu. Bu arada belirteyim ki, bu durum her seferinde yaptığım işin karşılığını doğrudan o işi yaptıran müteahhitten almak şeklinde olmazdı. Şöyle ifade edeyim: Bizim belediyeyle bir cari havuzumuz vardı. O caride benim yaptığım işlere karşılık belediyeden olan hak edişlerim birikir. Sonra belediyenin beni yönlendirdiği kişilerden bu hak edişlerime karşılık bahsettiğim gibi daire, dükkan, gayrimenkul veya çek alır ve bu tutarları carimden düşerim."

11.10 | SOYTEKİN'İN SAVUNMASI BAŞLADI

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, ilkokul mezunu olduğunu ifade eden Soytekin, çocukluğundan beri inşaat işi yaptığını, aldığı hiçbir işi yarım bırakmadığını, hayatında hiç maaşlı çalışan olmadığını, iş için kimsenin kapısına gitmediğini, kimsenin nüfuzuyla iş istemediğini söyledi. Soytekin, "Ben yaptığı işin karşılığını alan bir müteahhitim" ifadelerini kullandı.

'ÖDEMELERİ GİZLEMEDİM'

"Biz belediyeyle çalışmaktaydık. Belediye bize işi verirdi, hakedişlerimiz de kimi zaman daire, çek olarak ödenirdi" diyen Soytekin, "Ben işimi yaparım. Aldığım daire, çek vs. bunları veren kişilerin belediye karşılığı olmak zorunda değil." ifadelerini kullandı. Soytekin, "Ödemeleri gizlemedim. Suç örgütü üyesi değil, sorumlu bir Türk vatandaşı olarak davrandım. Ben inşaat işi yaptım, bir suç örgütünün parçası olmadım. Yurt dışında dahi yapı marketi olan bir şirketiz. İş yapmak için nüfuz ticaretine ihtiyacım olmadığı, bugüne kadar yaptığım işlerle ortadadır" dedi.

Soytekin, "Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Beylikdüzü Belediyesi tarafından dava açılmış da birisiyim. Örgüt üyesi olmak bir çelişki değil mi?" diye sordu.

11.00 | SOYTEKİN KÜRSÜYE GELDİ

Adem Soytekin, duruşma salonuna en son getirildi. Soytekin, kürsüye jandarma korumasıyla geldi. İzleyici sıralarında Soytekin'e desteğe gelenler kendisini alkış ve sloganlarla karşıladı.

10.10 | DURUŞMA BAŞLIYOR

İBB davasının 28'inci celse başlıyor. Duruşmada itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yapacak.