İBB davasında 29. celse başladı: İtirafçı sanık Adem Soytekin'in avukatı savunma yapıyor

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 29'uncu celsesi bugün görülüyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günleri duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Davanın dünkü duruşmasında itirafçı sanık Adem Soytekin’in sırasının değiştirilip tutukluluk incelemesinden önceye alınan savunması ve sorgusu tamamlandı.

Soytekin, ek savunma hakkı talep etti. Mahkeme başkanı Soytekin'e ek savunma hakkı verildiğini belirtti. İBB Davası, Soytekin'in avukatı Ahmet Burak Bilgin'in savunmasıyla başladı.

SAVUNMASININ ÖNE ALINMASINI İSTEMİŞTİ

Adem Soytekin, geçtiğimiz hafta verdiği dilekçede savunmasının öne alınmasını talep etmişti. İddianamede yer alan "örgüt" şemasında, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", tutuklu Murat Ongun, Fatih Keleş ile Adem Soytekin ve tutuksuz Ertan Yıldız, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ile Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu iddia ediliyor.

İddianamede, Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Gülibrahimoğlu'nun "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Soytekin, 21 farklı suçlamayla yargılanıyor.

İddianamede, yakalandıktan sonra işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili bilgi veren sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.

CANLI BLOG

11.00 | DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. Duruşma, itirafçı sanık Adem Soytekin'in avukatı Ahmet Burak Bilgin'in savunmasıyla başladı. Ahmet Burak Bilgin, müvekkilinin Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra KİPTAŞ'ın düzenlediği 43 ihaleden 2 tanesine girdiğini söyledi.

"ETKİN PİŞMANLIĞIN CEZALANDIRILMASI"

Avukat Bilgin, müvekkilinin bu ihalelerin birini tek başına, birini ortaklı aldığını belirtti. "İddia makamının müvekkili konumlandırdığı pozisyonu kabul etmiyoruz" diyen Bilgin, "Bu durum, etkin pişmanlığın cezalandırılmasıdır" dedi. Bilgin, müvekkilinin örgüt lideri olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu'yla ilgili tek bir beyanı veya iddiası olmadığını belirtti. Avukat Bilgin, "Savcılığın liderden alınan bir talimat olduğuna dair bir iddiası veya delili de yoktur" ifadelerini kullandı.