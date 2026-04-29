İBB davasında 29. celse: İtirafçı sanık Adem Soytekin'in avukatı savunma yapıyor

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 29'uncu celsesi bugün görülüyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günleri duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Davanın dünkü duruşmasında itirafçı sanık Adem Soytekin’in sırasının değiştirilip tutukluluk incelemesinden önceye alınan savunması ve sorgusu tamamlandı.

Soytekin, ek savunma hakkı talep etti. Mahkeme başkanı Soytekin'e ek savunma hakkı verildiğini belirtti. İBB Davası, Soytekin'in avukatı Ahmet Burak Bilgin'in savunmasıyla başladı.

SAVUNMASININ ÖNE ALINMASINI İSTEMİŞTİ

Adem Soytekin, geçtiğimiz hafta verdiği dilekçede savunmasının öne alınmasını talep etmişti. İddianamede yer alan "örgüt" şemasında, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", tutuklu Murat Ongun, Fatih Keleş ile Adem Soytekin ve tutuksuz Ertan Yıldız, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ile Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu iddia ediliyor.

İddianamede, Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Gülibrahimoğlu'nun "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Soytekin, 21 farklı suçlamayla yargılanıyor.

İddianamede, yakalandıktan sonra işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili bilgi veren sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.

CANLI BLOG

12.50 | İMAMOĞLU: KİME NE SAYGISIZLIK YAPMIŞIZ?

Mahkeme başkanı, Adem Soytekin’e söz verdi, "Dosyada dilekçen var olayı anlat" dedi. Soytekin, "Murat Kapki bana 'Film çekeceğiz, rolünü oynar mısın' dedi. Buğra Gökce de, ‘O rolü oynayacak bilmem ne çocuğu buluruz' dedi" diye belirtti.

Söz alan Ekrem İmamoğlu, “Çok ayıp, zan altında kalıyoruz. Kime ne saygısızlık yapmışız" ifadelerini kullandı. Murat Kapki, "Adem yalan konuşuyor siz de kabul ediyorsunuz" diye tepki gösterdi.

İMAMOĞLU, BABASINA SESLENDİ: MORALLİ OL

Ekrem İmamoğlu araya giderken babası Hasan İmamoğlu'na "Moralli ol, sıkma canını. Bunlar tırıvırı, geçer gider" dedi.

Duruşmaya ara verildi.

11.00 | SOYTEKİN'İN AVUKATI SAVUNMA YAPIYOR

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. Duruşma, itirafçı sanık Adem Soytekin'in avukatı Ahmet Burak Bilgin'in savunmasıyla başladı. Ahmet Burak Bilgin, müvekkilinin Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra KİPTAŞ'ın düzenlediği 43 ihaleden 2 tanesine girdiğini söyledi.

"ETKİN PİŞMANLIĞIN CEZALANDIRILMASI"

Avukat Bilgin, müvekkilinin bu ihalelerin birini tek başına, birini ortaklı aldığını belirtti. "İddia makamının müvekkili konumlandırdığı pozisyonu kabul etmiyoruz" diyen Bilgin, "Bu durum, etkin pişmanlığın cezalandırılmasıdır" dedi. Bilgin, müvekkilinin örgüt lideri olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu'yla ilgili tek bir beyanı veya iddiası olmadığını belirtti. Avukat Bilgin, "Savcılığın liderden alınan bir talimat olduğuna dair bir iddiası veya delili de yoktur" ifadelerini kullandı.

Soytekin'in avukatlarından Simge Büyük savunma için söz aldı. Müvekkilinin ticari yapısının denetlenebilir olduğunu, mali hareketlerinin, şirket kayıtlarının sabit olduğunu ifade eden Büyük, "Müvekkilimin mal varlığında sonradan ortaya çıkmış, izah edilemeyen bir durum yoktur. Mal varlığı, müvekkilimin yıllara yayılan emeği ile oluşmuştur" dedi.

Müvekkilinin belediye tarafından yönlendirilerek cari alacağına karşılık daireleri aldığını ifade eden avukat Büyük, "İddia edilen menfaat pazarlığının taraflarının kimler olduğu tartışmalıdır. Taraflar arasında müvekkilim yoktur. Tarafı olmadığı bir pazarlığın aracısı olması da mantıken mümkün değildir" ifadelerini kullandı.