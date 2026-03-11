İBB davasında 3'üncü gün: 2 sanık daha savunma yaptı

Fiili OHAL baskısı altında başlayan 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB davası, üçüncü günde savunmalarla devam etti.

Dünkü celsede sanıklarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve avukatları savunma yapmıştı.

Mahkeme başkanı, savunmaların arife gününe (19 Mart) kadar devam edeceğini ve nisan sonunda ara karar verileceğini açıklamıştı.

İMAMOĞLU: TALİMATI VEREN CUMHURBAŞKANI

İBB davası sürdüğü sırada sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, "Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır. Talimatı alıp yerine getiren ve bütün bu hukuksuzlukları sürdüren siyasetçi görünümlü eski başsavcıdır" dedi.

Kötü niyetli 19 Mart darbecilerinin yalanları, iftiraları kursaklarında kalacak.



Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır.



Talimatı alıp yerine getiren ve bütün bu hukuksuzlukları sürdüren siyasetçi görünümlü eski başsavcıdır.



Operasyonların ödülü bakanlık; bedeli… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) March 11, 2026

CANLI BLOG

16.20 | İMAMOĞLU'NDAN TRT'YE TEPKİ

Duruşmanın ardından salondan ayrıldığı sırada TRT'ye tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, "Milletin parası ile ahlâksızlık yapmaya devam eden TRT'yi kınıyorum. Haram zıkkım olsun" dedi.

16.15 | ÜÇÜNCÜ CELSE SONA ERDİ

Avukatı Hüseyin Cengiz'in savunmasının ardından üçüncü celse sona erdi. Yarın görülecek dördüncü celsede savunmalar devam edecek.

16.00 | HÜSEYİN CENGİZ'İN SAVUNMASINA GEÇİLDİ

Sırrı Küçük'ün ardından avukatı Hüseyin Cengiz'in savunmasına geçildi. Cengiz, Fatih Keleş'i ziyaret edip itirafçılığa zorlayan avukat Recep Seyhan'ın Sırrı Küçük'ü de ziyaret ettiğini söyledi ve "Sırrı'dan iftiracı olmaz. Sırrı'nın borsada değeri yoktur. Şimdi bunu tutanaklara geçirmemizin nedeni borsa müptezellerinin de tarihe not olarak düşürülmesi." dedi.

15.40 | "KIZIMLA OYNAMAK İSTİYORUM"

Rüşvet verdiği iddiasına ilişkin olarak Küçük, Başak Petrol’de kameraların olduğu yerde para almasının mantığa aykırı olduğunu söyledi. Küçük “Ben salak mıyım binlerce kamera ortasında para alayım. 5 milyon bir valiz dolusu para edermiş, avukatım söyledi. Alıp da cebime koyacağım bir para değil” diye konuştu.

Sırrı Küçük'ün son sözlerinin ardından, sıra avukatlarına geldi. Küçük savunmasını şöyle bitirdi:

“Kızımla oynamak, kızımla uyumak istiyorum. Ailemle kaybettiğim günlerin telafi etmek istiyorum. Adli kontrol şartları ne olursa olsun, dilerseniz yurt dışı, dilerseniz imza ne olursa olsun ben sizden 5 yaşındaki kızıma kavuşmak istiyorum.”

14.50 | SANIKLAR "SİZİ SEVİYORUZ" SÖZLERİYLE KARŞILANDI

Tutuklu sanıklar izleyiciler tarafından "Sizi seviyoruz" sözleriyle karşılandı. Duruşma "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganıyla başladı. Savunmasını yapmak üzere kürsüye gelen Sırrı Küçük, duruşma salonuna kızının fotoğrafını gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın şoförlüğünü yapan Küçük şunları söyledi:

“İstanbul bizim seçim bölgemizdir. İstanbul içinde birçok noktada birçok etkinliğe sayın vekilimizi götürmüşümdür. Size şunun yeminini edebilirim. Sayın vekilimiz benim yanımda bir yerde para alışverişi için kimseyle görüşmemiştir.”

14.30 | DURUŞMA TEKRAR BAŞLADI

Verilen ara sona erdi. Tutuklu sanıklar salona getiriliyor. Duruşma, Sırrı Küçük'ün savunmasıyla devam edecek.

13.05 | İMAMOĞLU'NDAN GAZETECİLERE MESAJ

Duruşmaya ara verilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu bazı gazetecilere dönüp "Bir yıldır bize hakaret eden, üç gündür burada olup bir kelime yazamayan basın utansın" dedi. İmamoğlu, savunmasını ve suçlamalara verdiği cevabı yazan basın mensuplarına ise "İyi ki varsınız siz olmasanız sesimiz çıkmazdı" diye seslendi.

13.00 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Okur'un ardından söz alan avukat Ali Başar Temiz, Aydöner hakkında tahliye talep ederek “Müvekkilim ve ifadesi biten tüm sanıklar hakkında hepsinin tahliyesinin verilmesini talep ediyorum” dedi.

Avukatların savunmasının ardından mahkemeye 1 saat ara verildi. Duruşma 14.00'da devam edecek.

12.50 | "BEN BÖYLE BİR SENET DÜZENLEMEDİM"

Bulut Aydöner'in savunmasının bitmesinin ardından mahkeme başkanı ve duruşma savcısının sorgusuna geçildi. Hakimin senetlerle ilgili sorusuna Aydöner, "Ben böyle bir senet düzenlemedim" yanıtını verdi. Aydöner, savcının sorusu üzerine ise hakkında ifade veren Serbülend Danış'la ilgili "Yalan beyan veren evrakta sahtecilik de yapar" ifadelerini kullandı.

Aydöner'in avukatı Aysun Okur, müvekkilinin tutuklanmasına neden olan Serbülend Danış'ın emniyet ifadesinde "Ekonomik olarak zor durumdayım" dediğini hatırlattı ve Danış'ın 5 milyar liralık hesap hareketleri dökümünü mahkemeye sunarak, "Savcı bunu nasıl görmezden gelmiştir" dedi ve suç duyurusunda bulundu.

12.00 | AYDÖNER, TUTUKLULUK SÜRECİNİ ANLATTI

Bulut Aydöner, tutuklanmasına giden süreci şöyle anlattı:

"Benim hakkımdaki iddialarına ilişkin tek doğru var. Biri beni tanımadığı diğer şirketime ve unvanıma dair belirttiği detaylar. Serbülent Danış yalan beyanlarla beni tutuklattırdı. İlk ifadesinde beni hatırlamayıp, abim tutuklandıktan sonra ikinci ifadesinde beni hatırladığını söylüyor."

3 kez koğuş değişikliği yaşadığını ve şu an cinayet koğuşunda olduğunu belirten Aydönder, şunları söyledi:

“Beni burada tanıyan yoktur. Ancak emniyet döneminde ve cezaevinde avukat kabininde denk geldiğimizde tanıştık. Cezaevinde 3 kez koğuş değişikliği yaşadım. Maalesef cinayet koğuşunda kalıyorum."

10.45 | DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma, tutuklu iş insanı Bulut Aydöner'in savunmasıyla başladı. Aydöner, "Hayatımda hiç tanımadığım, görmediğim Taylan Danış'ın beyanları nedeniyle tutuklandım. Danış ise 2 ay sonra ifade verdi" dedi.

10.30 | İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da duruşma salonuna getirildi. İzleyiciler İmamoğlu'nu 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganlarıyla alkışlayarak selamladı.

10.15 | JANDARMA İLE SANIK ARASINDA TARTIŞMA

Tutuklu sanıklar duruşma salonuna alkışlarla getirildi. Bu sırada seyircilere selam vermeye çalışan Yavuz Saltık, jandarma tarafından ittirilince gerginlik çıktı. Avukatlar jandarmaya tepki gösterdi. Yavuz Saltık, "Ben kime selam vereceğimi kimseye sormam, suçlu değilim" dedi.

Dilek İmamoğlu’nun tutuklu kardeşi Cevat Kaya, jandarmalara tepki gösterdi. Kaya, jandarmaların izleyicileri selamlamasını engellemesine “40 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum. Bana insan gibi davranın” diyerek tepki gösterdi.

10.00 | DURUŞMA BAŞLIYOR

Basın mensupları ve avukatlar duruşma salonuna alındı. Tutuklu sanıklar ile mahkeme heyetinin gelmesi bekleniyor. Duruşma, tutuklu iş insanı Bulut Aydöner'in savunmasıyla başlayacak.

İKİNCİ CELSEDE NELER YAŞANDI?

Tarihi İBB davasının ikinci duruşması dün saat 11.00 civarında başladı. Ekrem İmamoğlu'nun iddia makamı ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Hakime, "Kimden talimat alıyorsunuz?" diye soran ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından kürsüye gelen İmamoğlu, iddia makamını, "Bana göre şaibelidir, suçludur. Bir gün yargılanacaklar" sözleriyle eleştirdi.

Dünkü celsede yapılan sanık yoklamasının ardından iddianamenin özeti okundu ve savunmalara geçildi. Dünkü celsede yalnızca tutuklu sanıklardan Aykut Erdoğdu ve avukatları savunma yaptı. Erdoğdu'nun avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.