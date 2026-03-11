İBB davasında 3'üncü gün: Duruşma, savunmalarla devam ediyor

Fiili OHAL baskısı altında başlayan 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB davası, üçüncü günde savunmalarla devam etti.

Dünkü celsede sanıklarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve avukatları savunma yapmıştı.

Mahkeme başkanı, savunmaların arife gününe (19 Mart) kadar devam edeceğini ve nisan sonunda ara karar verileceğini açıklamıştı.

CANLI BLOG

10.45 | DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma, tutuklu iş insanı Bulut Aydöner'in savunmasıyla başladı. Aydöner, "Hayatımda hiç tanımadığım, görmediğim Taylan Danış'ın beyanları nedeniyle tutuklandım. Danış ise 2 ay sonra ifade verdi" dedi.

10.30 | İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da duruşma salonuna getirildi. İzleyiciler İmamoğlu'nu 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganlarıyla alkışlayarak selamladı.

10.15 | JANDARMA İLE SANIK ARASINDA TARTIŞMA

Tutuklu sanıklar duruşma salonuna alkışlarla getirildi. Bu sırada seyircilere selam vermeye çalışan Yavuz Saltık, jandarma tarafından ittirilince gerginlik çıktı. Avukatlar jandarmaya tepki gösterdi. Yavuz Saltık, "Ben kime selam vereceğimi kimseye sormam, suçlu değilim" dedi.

Dilek İmamoğlu’nun tutuklu kardeşi Cevat Kaya, jandarmalara tepki gösterdi. Kaya, jandarmaların izleyicileri selamlamasını engellemesine “40 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum. Bana insan gibi davranın” diyerek tepki gösterdi.

10.00 | DURUŞMA BAŞLIYOR

Basın mensupları ve avukatlar duruşma salonuna alındı. Tutuklu sanıklar ile mahkeme heyetinin gelmesi bekleniyor. Duruşma, tutuklu iş insanı Bulut Aydöner'in savunmasıyla başlayacak.

İKİNCİ CELSEDE NELER YAŞANDI?

Tarihi İBB davasının ikinci duruşması dün saat 11.00 civarında başladı. Ekrem İmamoğlu'nun iddia makamı ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Hakime, "Kimden talimat alıyorsunuz?" diye soran ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından kürsüye gelen İmamoğlu, iddia makamını, "Bana göre şaibelidir, suçludur. Bir gün yargılanacaklar" sözleriyle eleştirdi.

Dünkü celsede yapılan sanık yoklamasının ardından iddianamenin özeti okundu ve savunmalara geçildi. Dünkü celsede yalnızca tutuklu sanıklardan Aykut Erdoğdu ve avukatları savunma yaptı. Erdoğdu'nun avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.