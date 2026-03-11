İBB davasında 3'üncü gün: Duruşma, savunmalarla devam ediyor
İBB davasında 3'üncü celse bugün görülecek. Dünkü celseye İmamoğlu'nun iddia makamına yönelik sözleri dikkat çekerken mahkeme başkanı ara kararın nisanda açıklanacağını söylemişti. Dünkü celsede iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmalara geçildi ve Aykut Erdoğdu ile avukatları savunma yaptı. Bugünkü celse, tutuklu iş insanı Bulut Aydöner'in savunmasıyla başladı.
Fiili OHAL baskısı altında başlayan 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB davası, üçüncü günde savunmalarla devam etti.
Dünkü celsede sanıklarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve avukatları savunma yapmıştı.
Mahkeme başkanı, savunmaların arife gününe (19 Mart) kadar devam edeceğini ve nisan sonunda ara karar verileceğini açıklamıştı.
CANLI BLOG
10.45 | DURUŞMA BAŞLADI
Duruşma, tutuklu iş insanı Bulut Aydöner'in savunmasıyla başladı. Aydöner, "Hayatımda hiç tanımadığım, görmediğim Taylan Danış'ın beyanları nedeniyle tutuklandım. Danış ise 2 ay sonra ifade verdi" dedi.
10.30 | İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da duruşma salonuna getirildi. İzleyiciler İmamoğlu'nu 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganlarıyla alkışlayarak selamladı.
10.15 | JANDARMA İLE SANIK ARASINDA TARTIŞMA
Tutuklu sanıklar duruşma salonuna alkışlarla getirildi. Bu sırada seyircilere selam vermeye çalışan Yavuz Saltık, jandarma tarafından ittirilince gerginlik çıktı. Avukatlar jandarmaya tepki gösterdi. Yavuz Saltık, "Ben kime selam vereceğimi kimseye sormam, suçlu değilim" dedi.
Dilek İmamoğlu’nun tutuklu kardeşi Cevat Kaya, jandarmalara tepki gösterdi. Kaya, jandarmaların izleyicileri selamlamasını engellemesine “40 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum. Bana insan gibi davranın” diyerek tepki gösterdi.
10.00 | DURUŞMA BAŞLIYOR
Basın mensupları ve avukatlar duruşma salonuna alındı. Tutuklu sanıklar ile mahkeme heyetinin gelmesi bekleniyor. Duruşma, tutuklu iş insanı Bulut Aydöner'in savunmasıyla başlayacak.
İKİNCİ CELSEDE NELER YAŞANDI?
Tarihi İBB davasının ikinci duruşması dün saat 11.00 civarında başladı. Ekrem İmamoğlu'nun iddia makamı ile ilgili sözleri dikkat çekti.
Hakime, "Kimden talimat alıyorsunuz?" diye soran ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından kürsüye gelen İmamoğlu, iddia makamını, "Bana göre şaibelidir, suçludur. Bir gün yargılanacaklar" sözleriyle eleştirdi.
Dünkü celsede yapılan sanık yoklamasının ardından iddianamenin özeti okundu ve savunmalara geçildi. Dünkü celsede yalnızca tutuklu sanıklardan Aykut Erdoğdu ve avukatları savunma yaptı. Erdoğdu'nun avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.
İmamoğlu hakkında 2352 yıl hapis talebi
İddianamede, İmamoğlu hakkında; doğrudan işlediği öne sürülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)" suçlarıyla birlikte, iddianameye konu toplam 143 eylem kapsamında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Hakkında kamu davası açılan sanıklardan 99’unun "örgüt mensubu" olduğu (1’i örgütün kurucusu ve lideri olduğu iddia edilen şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92’si ise örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanının ise "örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen" konumunda olduğu iddia ediliyor.