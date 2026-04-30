İBB davasında 30. celse: İmamoğlu ile hakim arasında 'söz hakkı' tartışması

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 30'uncu celsesi bugün görülüyor.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günleri duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam edildi.

Davanın dünkü duruşmasında itirafçı sanık Adem Soytekin’in sırasının değiştirilip tutukluluk incelemesinden önceye alınan savunması ve sorgusu tamamlandı.

TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILACAK

Bugünkü duruşmanın sonunda ise yeni hafta öncesi tutukluluk incelemesi yapılacak. Tutuklu sanıkların savunmalarının ardından daha önce dosyası İBB davasıyla birleştirilen ve tahliye beyanında bulunamayan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve iki ismin tahliye beyanları alınacak.

Ardından savcılık, tutuklu sanıklar için mütalaasının verecek. Akşam saatlerinde kararın çıkması bekleniyor.

DİLEK İMAMOĞLU DURUŞMAYI DÜRBÜNLE İZLİYOR

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da duruşma salonundaki yerini aldı. Dilek İmamoğlu duruşmayı sarı renkli bir opera dürbünü ile izliyor.

Öte yandan İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ancak iddianamesi olmadan 11 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Ekrem İmamoğlu’nun şoförü Recep Cebeci de duruşmayı takip etmek için salona geldi.

12.05 | İMAMOĞLU İLE HAKİM ARASINDA TARTIŞMA

Avukatlar savcılığın mütalaasından önce İnan Güney'in avukatına söz verilmesine itiraz etti. Bu sırada söz isteyen Ekrem İmamoğlu'na mahkeme başkanı, "Bir ayrıcalık tanımayacağız" dedi. İmamoğlu, "Sesimizin duyulmasına karşı çıkıyorsunuz. Ben 10 korumayla gelip buraya kafasını eğerek giren biri değilim. Burada hiç kimsenin Ekrem İmamoğlu konuşmasın diyeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı, "Size ayrıcalık tanımayacağız" sözlerini yineledi. İmamoğlu, "Ayrıcalık iddianameyle yapılmış zaten" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Böyle devam ederse salondan çıkaracağım" yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının "Dışarı çıkaracağım" sözlerine yanıt olarak Ekrem İmamoğlu, "Başka bir motivasyonda mısınız?" ifadelerini kullandı. 15 dakika söz isteyen İmamoğlu'nun talebi reddedildi. İmamoğlu, "Sizin kendi iradenizin bana söz hakkı vermeye meyilli olduğunu düşünüyorum" dedi. Mahkeme başkanı, söz hakkı konusunda bir engel olmadığını, soru sorarken de savunma yaparken de istenilen şekilde konuşulabileceğini söyledi. İmamoğlu, Beyoğlu Belediyesi'yle ilgili 3 kişinin ardından mahkeme başkanının söz hakkı konusundaki kararını değiştirmesini beklediğini söyledi.

İmamoğlu ile hakim arasındaki tartışma şu şekilde yaşandı: Tahliye taleplerine geçirlirken Ekrem İmamoğlu söz hakkı istedi. Hakim "2 gün önce de belirttiniz ayrıca söz hakkı verilmeyeceğini belirttim" dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu söz almak istediğini belirttiği bir talepte bulundu. Ekrem İmamoğlu: Bakın olmaz. Burada benim sizden talebim yargılanan bu insanlarla ilgili benim duygumu duymanız gerekiyor. 86 milyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak konuşmak istiyorum. Burada tek bir kişinin bile benim konuşmama karşı çıkacağını düşünmüyorum. Hakim: Size ayrıcalık yapacak değiliz. Ekrem İmamoğlu: Ayrıcalığı iddianame yapmış zaten! Hakim: Ekrem bey böyle bağırmaya devam ederseniz salondan çıkartmak zorunda kalırım sizi.

11.50 | İNAN GÜNEY'İN AVUKATI SÖZ ALDI

Avukat Balsak, dosyada Adem Başer aleyhine bir iddia olmadığını, soruşturma sürecinde 4 ay boyunca kayyumla çalıştığını, kayyuma yardım ettiğini ve kayyumun müvekkili hakkında olumlu rapor verdiğini ifade etti. Müvekkilinin kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluğunun devam ettiğini söyleyen avukat Balsak, "Ailesiyle Yunanistan'a gitmiş, geri dönmüş" dedi. Müvekkilinin tahliyesini talep eden Balsak'ın ardından mahkeme başkanı tutukluluk incelemesi için Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in avukatına söz verdi.

11.20 | FATİH KELEŞ, İTİRAFÇININ NEDEN KENDİSİNİ ARADIĞINI SORDU

İBB davasının tutuklu sanıklarından Fatih Keleş, Adem Başer'e, "Madencilik sektöründe tecrübe edinsin' diye bir cümle kullandınız. Benim şirketimin ne kadar tecrübesi olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. Başer, "Bilmiyorum yanıtını verdi. Keleş'in "Kuzey İstanbul" adlı şirkette benim adıma ortaklık var mı?" sorusuna Başer'in yanıtı "Yok" şeklinde oldu. Keleş, itirafçı sanıklardan Sarp Yalçınkaya'nın kendisini niye aradığını sorduğunda ise Başer, "Sizi tanımadığı için bizden teyit almak istedi" dedi.

Fatih Keleş'in sorularının ardından Adem Başer'in avukatı Ozan Adar Balsak savunmasına başladı. "Yalan olduğunu bildiğiniz bir şeye karşı savunma yapmak zordur. Adem Başer hakkındaki tüm ifadeler, onun şirketteki pozisyonunu belirtmekten ibarettir." diyen avukat Balsak, müvekkilinin Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde çalıştığını, şirketteki toplantıların örgüt toplantısı olarak değerlendirildiğini ifade etti. Balsak, "İddianamedeki örgüt üyesi iddiası sadece iş yerindeki pozisyonunu tariflemektedir" dedi.

10.40 | DURUŞMA BAŞLIYOR

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. Duruşma başlıyor.

İlk sözü, dün savunmasını yapan ve sorgusunda sorulara yanıt veren tutuklu Adem Başer’in avukatları alacak. Saat 16.00'ya kadar tutuklu sanıklar dinlenecek. Ardından daha önce tahliye beyanında bulunamayan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve iki ismin tahliye beyanı alınacak.