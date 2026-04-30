İBB davasında 30. celse: Savcı, 9 sanığın tahliyesini istedi
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 30. celsesi görülüyor. Savcı, aralarında itirafçı sanık Adem Soytekin'in de bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye istedi. Mahkeme başkanı, tahliye talepleriyle ilgili kararları açıklamak için duruşmaya 15.30'a kadar ara verdi.
İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günleri duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam edildi.
Davanın dünkü duruşmasında itirafçı sanık Adem Soytekin’in sırasının değiştirilip tutukluluk incelemesinden önceye alınan savunması ve sorgusu tamamlandı. Bugünkü duruşmada savcı, Soytekin'in tahliyesini istedi.
SAVCI, 9 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Davanın 30'uncu gününde duruşma savcısı, ara mütalaasında tahliye taleplerini mahkemeye sundu.
Savcı, şu tutuklu 9 sanık için tahliye talep etti:
- Emrah Yüksel
- İsmet Korkmaz
- Mehmet Çağlar Kuru
- Ulaş Yılmaz
- Yusuf Utku Şahin
- Çağlar Türkmen
- Adem Soytekin
- Seyhan Özcan
- Nuri Cem Ceylan
Mahkeme başkanı duruşmaya saat 15.30'a kadar ara verdi. Aranın ardından tahliye talepleriyle ilgili kararların açıklanması bekleniyor.
DİLEK İMAMOĞLU DURUŞMAYI DÜRBÜNLE İZLİYOR
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da duruşma salonundaki yerini aldı. Dilek İmamoğlu duruşmayı sarı renkli bir opera dürbünü ile izliyor.
"PEŞİNEN CEZALANDIRILIYORUZ"
Duruşmaya verilen arada kısa bir basın açıklaması yapan Dilek İmamoğlu, şunları söyledi:
"İnsanların yargılanıyormuş gibi yapıldığını ama peşinen cezalandırıldığını görüyoruz. İddianame her geçen gün çöküyor. Tel tel dökülen bu iddianame birilerinin kariyer basamağı olmuştur. İddia makamı dışında kimse bu insanların neyle suçlandığını bilmiyor. Masumiyet karinesi yerle bir edilmiş durumda."
Öte yandan İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ancak iddianamesi olmadan 11 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Ekrem İmamoğlu’nun şoförü Recep Cebeci de duruşmayı takip etmek için salona geldi.
12.45 | KARAR İÇİN ARA VERİLDİ
Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme başkanı, savcıdan mütalaasını istedi. Savcı, tutuklu 9 sanğın tahliyesini talep etti.
Mahkeme başkanı, karar için 15.30'a kadar ara verdi.
Savcının tahliyesini istediği 9 sanık şöyle:
- Emrah Yüksel
- İsmet Korkmaz
- Mehmet Çağlar Kuru
- Ulaş Yılmaz
- Yusuf Utku Şahin
- Çağlar Türkmen
- Adem Soytekin
- Seyhan Özcan
- Nuri Cem Ceylan
12.25 | "İNAN GÜNEY'İN İSMİ GEÇMİYOR"
İBB Davası'nda İnan Güney'in isminin geçmediğini söyleyen avukat Kocuk, MASAK raporunda da müvekkiliyle ilgili maddi bir bulguya rastlanmadığını, gizli ortağı olduğu iddia edilen şirketin gerçek ortağıyla hiçbir görüşmesinin olmadığını ifade etti.
İsmail Akkaya'nın İnan Güney'in ablasıyla evli olduğunu ifade eden avukat Doğan, "Aynı yastığa baş koyduğu eşiyle HTS kaydı çıkartılmış, suç delili olarak dosyaya konulmuş. Kayınbiraderiyle görüşmeleri de suçun delili olarak dosyada" dedi ve müvekkilinin tahliyesini talep etti. Doğan'ın ardından Seyhan Özcan'ın avukatı İbrahim Afacan söz aldı.
12.05 | İMAMOĞLU İLE HAKİM ARASINDA TARTIŞMA
Avukatlar savcılığın mütalaasından önce İnan Güney'in avukatına söz verilmesine itiraz etti. Bu sırada söz isteyen Ekrem İmamoğlu'na mahkeme başkanı, "Bir ayrıcalık tanımayacağız" dedi. İmamoğlu, "Sesimizin duyulmasına karşı çıkıyorsunuz. Ben 10 korumayla gelip buraya kafasını eğerek giren biri değilim. Burada hiç kimsenin Ekrem İmamoğlu konuşmasın diyeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı, "Size ayrıcalık tanımayacağız" sözlerini yineledi. İmamoğlu, "Ayrıcalık iddianameyle yapılmış zaten" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Böyle devam ederse salondan çıkaracağım" yanıtını verdi.
Mahkeme başkanının "Dışarı çıkaracağım" sözlerine yanıt olarak Ekrem İmamoğlu, "Başka bir motivasyonda mısınız?" ifadelerini kullandı. 15 dakika söz isteyen İmamoğlu'nun talebi reddedildi. İmamoğlu, "Sizin kendi iradenizin bana söz hakkı vermeye meyilli olduğunu düşünüyorum" dedi. Mahkeme başkanı, söz hakkı konusunda bir engel olmadığını, soru sorarken de savunma yaparken de istenilen şekilde konuşulabileceğini söyledi. İmamoğlu, Beyoğlu Belediyesi'yle ilgili 3 kişinin ardından mahkeme başkanının söz hakkı konusundaki kararını değiştirmesini beklediğini söyledi.
İmamoğlu ile hakim arasındaki tartışma şu şekilde yaşandı:
Tahliye taleplerine geçirlirken Ekrem İmamoğlu söz hakkı istedi. Hakim "2 gün önce de belirttiniz ayrıca söz hakkı verilmeyeceğini belirttim" dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu söz almak istediğini belirttiği bir talepte bulundu.
Ekrem İmamoğlu: Bakın olmaz. Burada benim sizden talebim yargılanan bu insanlarla ilgili benim duygumu duymanız gerekiyor. 86 milyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak konuşmak istiyorum. Burada tek bir kişinin bile benim konuşmama karşı çıkacağını düşünmüyorum.
Hakim: Size ayrıcalık yapacak değiliz.
Ekrem İmamoğlu: Ayrıcalığı iddianame yapmış zaten!
Hakim: Ekrem bey böyle bağırmaya devam ederseniz salondan çıkartmak zorunda kalırım sizi.
11.50 | İNAN GÜNEY'İN AVUKATI SÖZ ALDI
Avukat Balsak, dosyada Adem Başer aleyhine bir iddia olmadığını, soruşturma sürecinde 4 ay boyunca kayyumla çalıştığını, kayyuma yardım ettiğini ve kayyumun müvekkili hakkında olumlu rapor verdiğini ifade etti. Müvekkilinin kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluğunun devam ettiğini söyleyen avukat Balsak, "Ailesiyle Yunanistan'a gitmiş, geri dönmüş" dedi. Müvekkilinin tahliyesini talep eden Balsak'ın ardından mahkeme başkanı tutukluluk incelemesi için Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in avukatına söz verdi.
11.20 | FATİH KELEŞ, İTİRAFÇININ NEDEN KENDİSİNİ ARADIĞINI SORDU
İBB davasının tutuklu sanıklarından Fatih Keleş, Adem Başer'e, "Madencilik sektöründe tecrübe edinsin' diye bir cümle kullandınız. Benim şirketimin ne kadar tecrübesi olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. Başer, "Bilmiyorum yanıtını verdi. Keleş'in "Kuzey İstanbul" adlı şirkette benim adıma ortaklık var mı?" sorusuna Başer'in yanıtı "Yok" şeklinde oldu. Keleş, itirafçı sanıklardan Sarp Yalçınkaya'nın kendisini niye aradığını sorduğunda ise Başer, "Sizi tanımadığı için bizden teyit almak istedi" dedi.
Fatih Keleş'in sorularının ardından Adem Başer'in avukatı Ozan Adar Balsak savunmasına başladı. "Yalan olduğunu bildiğiniz bir şeye karşı savunma yapmak zordur. Adem Başer hakkındaki tüm ifadeler, onun şirketteki pozisyonunu belirtmekten ibarettir." diyen avukat Balsak, müvekkilinin Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde çalıştığını, şirketteki toplantıların örgüt toplantısı olarak değerlendirildiğini ifade etti. Balsak, "İddianamedeki örgüt üyesi iddiası sadece iş yerindeki pozisyonunu tariflemektedir" dedi.
10.40 | DURUŞMA BAŞLIYOR
Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. Duruşma başlıyor.
İlk sözü, dün savunmasını yapan ve sorgusunda sorulara yanıt veren tutuklu Adem Başer’in avukatları alacak. Saat 16.00'ya kadar tutuklu sanıklar dinlenecek. Ardından daha önce tahliye beyanında bulunamayan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve iki ismin tahliye beyanı alınacak.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden" sıfatıyla, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alıyor.
Ayrıca iddianamede, 16 kişi "müşteki", 89'u tutuklu, 7'si firari, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere toplam 402 kişi "sanık" olarak bulunuyor.
İddianamede yer alan "örgüt" şemasında, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", tutuklu Murat Ongun, Fatih Keleş ile Adem Soytekin ve tutuksuz Ertan Yıldız, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ile Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu iddia ediliyor.
İMAMOĞLU'NUN 2 BİN 430 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
İddianamede, Keleş'in 48 kez "rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", 55 kez "ihaleye fesat karıştırma", 39 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 8 kez "suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Ongun'un "rüşvet", 53 kez "ihaleye fesat karıştırma", 33 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülüyor.
İddianamede, Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Gülibrahimoğlu'nun "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Gün'ün "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki bu sanıkların, örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtiliyor.
İddianamede, yakalandıktan sonra işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili bilgi veren sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma", 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istemine yer verilen iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplam 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.