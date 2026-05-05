İBB davasında 32'nci celse | Ekrem İmamoğlu: Neyi anlatamadık size?

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 77'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasında yeni hafta başladı.

Davada 9'uncu haftaya girilirken 31'inci celse dün görülmüş ancak kısa sürmüştü. Sanık avukatlarıyla mahkeme heyeti arasında yaşanan tartışmaların adından heyet salondan ayrılmış ve duruşma ertelenmişti.

Mahkeme başkanının avukatlara söz vermemesi nedeniyle çıkan gerginliğin ardından duruşma dün başlamadan bitmişti.

Bugünkü duruşmanın tutuklu sanıklardan Ahmet Güldü’nün savunmasıyla başladı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 38 kişinin savunması alındı. Cuma günleri duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam edildi.

77 KİŞİ TUTUKLU

Davanın bir önceki haftasının son celsesinde 15 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti. Tahliye edilenler arasında savunması öne alınan itirafçı sanık Adem Soytekin de yer alıyor. Birleştirilen Beyoğlu dosyasıyla birlikte davada 110 tutuklu bulunuyordu. Önceki tutukluluk incelemesinde 18, son tutukluluk incelemesinde ise 15 kişi tahliye edildi. 77 kişinin tutukluluğu devam ediyor.

CANLI BLOG

11.50 | GÜLDÜ'NÜN AVUKATININ SAVUNMASI BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu'nun sorularının ardından Ahmet Güldü'nün avukatı Ahmet Keskin'in savunması başladı. "Müvekkilimi bu davaya katmak için zorlasak ancak tanık olarak dinleyebilirdik. Burada resmen tutuklu tanık olarak bulunuyor" diyen Keskin, "Müvekkilin şirletteki konumuyla iddianamedeki konumu arasında ciddi bir kopukluk vardır" ifadelerini de kullandı. Güldü'ye verilen vekaletin birden fazla çalışanı kapsadığını söyleyen avukat Keskin, "Vekalatname bir suç belgesi değil yetki belgesidir" dedi.

11.30 | İMAMOĞLU SÖZ ALDI

Mahkeme başkanı ve duruşma savcısı Güldü'ye soru sormadı. Güldü'nün savunmasının tamamlanmasının ardından Ekrem İmamoğlu söz aldı.

"BU İNSANLAR TUTUKSUZ YARGILANSIN"

İmamoğlu şunları söyledi:

"Burada insanlar sadece beyanla tutuklu. 1 gün değil 15 gün değil aylarca. Bizim canımızın yanmasını sizin anlamanız gerektiğini düşünüyorum. Savunmasını yapıyor insanlar beyana göre. Geçenlerde birisi tutuklanıyor muhalif medya eleştiriyor. Yandaş medya savunacağınıza suçsuzluğunu ispat etsin diyor. Kurallar mı değişti dünyaya. Bu insanlığa sığmaz. Ahmet Güldü kardeşime bakıyorum tanımıyorum ama örgüt üyesi. Ve diyorlar anlat kendini savun. Çıktı bir şeyler anlattı belge yok bilgi yok. Ali Kurt burada belgeleriyle savunma yaptı. Ceyhun bey brifing verdi. Ne oldu beyan geçerli oldu. Bu insanlar beyanla tutuluyor. Şoförler aylarca yattı 8 ay yattı. Bu 8 gün değil Allah aşkına. Bunları yaşayıp biz bunları ifade etmeyecek miyiz? 110 milyar kamu zararı deniliyor bu nasıl uydurulur ya. Bu genç arkadaş ofis boy diyorlar ne diyebilir burada. Gerçekten içim yanıyor. Bu insanlar tutuksuz yargılansın diyorum. Israrla söylüyorum ben istemiyorum. Bu insanlara tutuksuz yargılama vermelisiniz bakın vermelisiniz. Yüce Türk yargısına yüzde 80 güvenmiyor artık. Anketler diyor bunu. Bir tekme de ben vurayım diyemezsiniz. Bu görevi yapmanız için en büyük sorumluluğu hisseden benim. Bu sözlerim size katkı sunmak içindir. Iraz neyi anlatamadı sayın başkan, Allah aşkına. Aykut Erdoğdu yatarı bile olmayan suçtan neden tutuluyor. Siyasi olduğu için mi? Benim 2 belediye başkanım neyi anlatamadı size? Allah aşkına bu ülkeye bu zulüm çektirilemez. Bu ülkede bu insanlar yoksulsa bu mahkeme kararları nedeniyledir."

11.20 | "70 KİŞİYLE AYNI YERDE KALIYORUM"

"70 kişiyle aynı yerde kalıyorum. Hepsi de uyuşturucudan içeride. Ben ne yapmışım da devlet beni bu insanlarla yatırıyor" diyen Güldü, "Seneye üniversite sınavına girecek evladım 'İstersen okulu bırakırım' diyor. Eşim buraya gelebilmek için gündelik işe gidiyor. Ben böyle bir aile reisi olmadım hiçbir zaman. Beni bu duruma düşürenleri Allah'a havale ediyorum." dedi ve tahliyesini talep etti.

11.00 | DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. Duruşma, tutuklu sanıklardan Ahmet Güldü’nün savunmasıyla başladı.

Tutuklu sanık Ahmet Güldü, Kuzey İstanbul şirketinde ofisboy olarak çalıştığını, bankadan para çekme ve yatırma işlerinin görevleri arasında olduğunu belirtti. Güldü, "İşlemleri kendi inisiyatifimle değil, verilen talimatla yapardım. Talimatı Adem Başer ve Murat Gülibrahimoğlu'ndan alırdım. Cebeci maden sahasıyla ilgili bir görevim yoktur" dedi. Güldü, şirketin vekaletinin kendisinde olduğunu, bu konu kendisine sorulmamasına rağmen samimiyetle anlattığını söyledi ve "Tarafıma verilen vekaletin cımbızlanarak aleyhime kullanılacağı aklıma gelmedi" ifadelerini kullandı.

Güldü ayrıca, kendisine sorulan bazı soruların tutanağa geçirilmediğini söyledi ve yaptığı işlemlerden komisyon alınıp alınmadığının sorulduğunu ifade etti. "Hesap hareketlerim ortada, komisyon almadım dedim ama tutanağa geçirilmedi. İşverenimin kimlerle görüştüğü sorgulandı, siyasetçiler olabilir, sanat dünyasından olabilir diye soruldu, bilmediğimi söyledim bu da tutanakta yer almadı" diyen Güldü, aynı görevi şirkete kayyum atandıktan sonra da yaptığını belirtti.