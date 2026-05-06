İBB davasında 33'üncü celse: Ekrem İmamoğlu, duruşmayı izlemeye gelen Zülfü Livaneli'ye seslendi
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 33. celsesi görülüyor. Duruşma, tutuklu sanık Volkan Ateş'in savunmasıyla başladı. Cebeci Döküm Sahası ile ilgili belediye ve bakanlık yetkililerinin çağrılması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "Bu sıraladığım makamları buraya davet etmediğiniz sürece bu yok hükmündedir. Yazık etmeyin bu insanları evine yollayın" dedi.
Davanın dünkü duruşmasında tutuklu sanıklardan Ahmet Güldü savunma yapmış, Ekrem İmamoğlu'nun soruları alınmıştı.
İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 41 kişinin savunması alındı. Cuma günleri duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.
Dün Cebeci maden sahasına ilişkin iddialardan tutuklu olan Hakan Karanis, Hasan Tahsin Sönmez ve Tugay Tokdemir’in savunmaları alındı ve sorguları yapıldı. Bugün bir diğer tutuklu sanık Volkan Ateş savunma yapacak.
ZÜLFÜ LİVANELİ DE SALONDA
Usta sanatçı Zülfü Livaneli de davayı takip etmek için duruşma salonuna geldi. Livaneli'yi gören Ekrem İmamoğlu, "Sizi çok seviyorum Zülfü abi. 'Ey Özgürlük!' diye bağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Salonda bir izleyici "Ekrem başkanım Deniz burada, Yusuf burada, Hüseyin burada" diye bağırdı.
77 KİŞİ TUTUKLU
Davanın bir önceki haftasının son celsesinde 15 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti. Tahliye edilenler arasında savunması öne alınan itirafçı sanık Adem Soytekin de yer alıyor. Birleştirilen Beyoğlu dosyasıyla birlikte davada 110 tutuklu bulunuyordu. Önceki tutukluluk incelemesinde 18, son tutukluluk incelemesinde ise 15 kişi tahliye edildi. 77 kişinin tutukluluğu devam ediyor.
- CANLI BLOG
11.10 | İMAMOĞLU: EN TEMEL SORUMLULARI ÇAĞIRMALISINIZ
Cebeci Döküm Sahası tutuklularından Volkan Ateş kürsüye çıktı ve sadece 2 dakika savunma yaptı. Ateş, kantar sorumlusu olduğunu, aracın geçmesiyle sorumluluğunun bittiğini ifade etti ve "Her gün Sultangazi Belediyesi zabıtasının, belediye başkan yardımcısının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul Valiliği'nin uğradığı bir yerde kaçak işlem yapılacağını hiç düşünmedim" dedi.
Ateş'in savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu soru sormak için söz aldı. İmamoğlu, "Sahayı kim denetliyordu?" diye sordu. Volkan Ateş ise sahayı denetleyenleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mapeg, Sultangazi Belediyesi, Orman Müdürlüğü olarak saydı.
İmamoğlu, Ateş'in cevabının ardından şunları söyledi:
"Büyük bir yalan ve iftirayla oluşturulan suç isnadı ile karşı karşıyayım. 560 milyar yolsuzluk denilerek bir operasyon yapıldı. Sonra savcılık iddianemeyi yollarken 160 milyar liralık bir tespit yaptı. Bunun 110 milyarı Volkan Bey'in savunma yaptığı konunun muhatabı. Nedir bu biliyormusunuz 80 milyar alttaki madenler yok edilmiş buymuş, 30 milyarı da kaçak hafriyat dökülmüş buymuş. Ben sizden acil bir talep olarak Cebeci bölgesinin izin belgesini veren denetleyen dönemin valileri ve yardımcıları MAPEG genel müdürü, TEİAŞ Genel Müdürü, Sultangazi Belediye Başkanı, emniyet müdürü, kaymakam ve en temel sorumlu Çevre Bakanlığını acilen çağırmak zorundasınız. Yoksa şu dinlendiğniz masumlarla bir adım atılamaz burada. Uydurmadır bu. Bu kötü akıl ve bu kötü zihniyete karşı bu sıraladığım makamları buraya davet etmediğiniz sürece bu yok hükmündedir. Yazık etmeyin bu insanları evine yollayın."
10.15 | DURUŞMA BAŞLIYOR
Bugünkü celsede tutuklu sanıklardan Volkan Ateş savunma yapacak.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden" sıfatıyla, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alıyor.
Ayrıca iddianamede, 16 kişi "müşteki", 89'u tutuklu, 7'si firari, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere toplam 402 kişi "sanık" olarak bulunuyor.
İddianamede yer alan "örgüt" şemasında, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", tutuklu Murat Ongun, Fatih Keleş ile Adem Soytekin ve tutuksuz Ertan Yıldız, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ile Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu iddia ediliyor.
İMAMOĞLU'NUN 2 BİN 430 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
İddianamede, Keleş'in 48 kez "rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", 55 kez "ihaleye fesat karıştırma", 39 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 8 kez "suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Ongun'un "rüşvet", 53 kez "ihaleye fesat karıştırma", 33 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülüyor.
İddianamede, Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Gülibrahimoğlu'nun "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Gün'ün "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki bu sanıkların, örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtiliyor.
İddianamede, yakalandıktan sonra işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili bilgi veren sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma", 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istemine yer verilen iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplam 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.