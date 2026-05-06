İBB davasında 33'üncü celse: Ekrem İmamoğlu, duruşmayı izlemeye gelen Zülfü Livaneli'ye seslendi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 77'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasında 33'üncü celse bugün görülüyor.

Davanın dünkü duruşmasında tutuklu sanıklardan Ahmet Güldü savunma yapmış, Ekrem İmamoğlu'nun soruları alınmıştı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 41 kişinin savunması alındı. Cuma günleri duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Dün Cebeci maden sahasına ilişkin iddialardan tutuklu olan Hakan Karanis, Hasan Tahsin Sönmez ve Tugay Tokdemir’in savunmaları alındı ve sorguları yapıldı. Bugün bir diğer tutuklu sanık Volkan Ateş savunma yapacak.

ZÜLFÜ LİVANELİ DE SALONDA

Usta sanatçı Zülfü Livaneli de davayı takip etmek için duruşma salonuna geldi. Livaneli'yi gören Ekrem İmamoğlu, "Sizi çok seviyorum Zülfü abi. 'Ey Özgürlük!' diye bağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Salonda bir izleyici "Ekrem başkanım Deniz burada, Yusuf burada, Hüseyin burada" diye bağırdı.

77 KİŞİ TUTUKLU

Davanın bir önceki haftasının son celsesinde 15 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti. Tahliye edilenler arasında savunması öne alınan itirafçı sanık Adem Soytekin de yer alıyor. Birleştirilen Beyoğlu dosyasıyla birlikte davada 110 tutuklu bulunuyordu. Önceki tutukluluk incelemesinde 18, son tutukluluk incelemesinde ise 15 kişi tahliye edildi. 77 kişinin tutukluluğu devam ediyor.

CANLI BLOG

11.10 | İMAMOĞLU: EN TEMEL SORUMLULARI ÇAĞIRMALISINIZ

Cebeci Döküm Sahası tutuklularından Volkan Ateş kürsüye çıktı ve sadece 2 dakika savunma yaptı. Ateş, kantar sorumlusu olduğunu, aracın geçmesiyle sorumluluğunun bittiğini ifade etti ve "Her gün Sultangazi Belediyesi zabıtasının, belediye başkan yardımcısının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul Valiliği'nin uğradığı bir yerde kaçak işlem yapılacağını hiç düşünmedim" dedi.

Ateş'in savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu soru sormak için söz aldı. İmamoğlu, "Sahayı kim denetliyordu?" diye sordu. Volkan Ateş ise sahayı denetleyenleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mapeg, Sultangazi Belediyesi, Orman Müdürlüğü olarak saydı.

İmamoğlu, Ateş'in cevabının ardından şunları söyledi:

"Büyük bir yalan ve iftirayla oluşturulan suç isnadı ile karşı karşıyayım. 560 milyar yolsuzluk denilerek bir operasyon yapıldı. Sonra savcılık iddianemeyi yollarken 160 milyar liralık bir tespit yaptı. Bunun 110 milyarı Volkan Bey'in savunma yaptığı konunun muhatabı. Nedir bu biliyormusunuz 80 milyar alttaki madenler yok edilmiş buymuş, 30 milyarı da kaçak hafriyat dökülmüş buymuş. Ben sizden acil bir talep olarak Cebeci bölgesinin izin belgesini veren denetleyen dönemin valileri ve yardımcıları MAPEG genel müdürü, TEİAŞ Genel Müdürü, Sultangazi Belediye Başkanı, emniyet müdürü, kaymakam ve en temel sorumlu Çevre Bakanlığını acilen çağırmak zorundasınız. Yoksa şu dinlendiğniz masumlarla bir adım atılamaz burada. Uydurmadır bu. Bu kötü akıl ve bu kötü zihniyete karşı bu sıraladığım makamları buraya davet etmediğiniz sürece bu yok hükmündedir. Yazık etmeyin bu insanları evine yollayın."

10.15 | DURUŞMA BAŞLIYOR

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyetinin yerini almasından sonra duruşma başlayacak. Bugünkü celsede tutuklu sanıklardan Volkan Ateş savunma yapacak.