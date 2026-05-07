İBB davasında 34'üncü gün: Ekrem İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı!

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 ismin yargılandığı davanın 34. celsesi görülüyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu isimler katıldı.

Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da geldiği duruşmada, bazı CHP milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Bugünkü duruşmada iddianameye konu Cebeci Maden Bölgesi'nde kaçak hafriyat dökümü yapıldığı iddiasıyla yöneltilen suçlamalara karşı savunmalar alınıyor.

15.19 | Tutuklu Mustafa Keleş'in avukatı Nergis İnce, müvekkilinin savunması için söz aldı.

İnce, müvekkilinin lehine olan beyanın ifade tutanağına geçmediğini vurgulayarak "Savcılık yorumunu destekleyen tek bir beyanın olmadığını tekrarlıyorum. İddianameye başka başka şeyler söylendi. Bu yüzden varsayımname diyorum" ifadelerini kullandı.

İnce, kaçak döküm olsaydı kamu kurumlarının böyle bir durumun altına girmeyeceğini söyledi. Avukat İnce, aksi halde valiliğin kaçak dökümden para kazandığını söylemek zorunda kalacağını belirtti.

Müvekkili Mustafa Keleş'in tutukluluk halinin sonlanmasını ve tahliye edilmesini talep eden İnce, "Takdir sizin, Mustafa Keleş ya Fatih Keleş'in oğlu olduğunun için tutukluluğu devam edecek ya da tahliye edilecek" dedi.

İnce'nin savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu Mustafa Keleş'e soru sormak üzere söz aldı.

Sesi titreyen ve duygulanan İmamoğlu, "Mustafa, değerli kardeşim; bu olaylar yaşanmasaydı da bir bayramda karşılaşsaydık. Seninle bayramdan bayrama dışında bir sohbetimiz oldu mu?" diye sordu. İmamoğlu ayrıca, "Allah hiçbir babaya böyle evlat işkencesi yaşatmasın. Ben bu delikanlıdan bu devlet adına, bu millet adına ve yüce Türk yargısı adına özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

14.50 | Duruşma verilen aranın ardından yeniden başladı.

İBB Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi Fatih Keleş’in kendisi gibi tutuklu yargılanan oğlu Mustafa Keleş'in savunması alınıyor. Savcılığın kendisi ve babasının örgüt yöneticisi olduğunu iddia ettiğini aktaran Keleş, "Aramızda baba-oğul dışında herhangi bir örgütsel bağ yok. Benim hakkımda beyan bile yok. Buna rağmen örgüt üyesi olduğum söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Cebeci Maden Bölgesi'nde yetkisi ve dahli olmadığını söyleyen Keleş, "Ben bir örgüt üyesi değilim, illegal faaliyetlerin içinde bulunmadım. Dosyada ismimin geçtiği tek bir somut olay anlatımı yok, hiçbir tanığın benimle ilgili suç isnadı yok. İmza yetkim yok, herhangi bir konuda attığım bir imza, aldığım bir karar yok. Şirketin hesaplarına, mali işlemlerine erişimim yok. Bütün bunları siz de en başından beri önünüzdeki dosyalardan görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Fatih Keleş’in oğlu olmak bir suç değil. Yargılamanın sonunda beraat edeceğime inancım tam. Tahliyemi talep ediyorum, anneme ve kız kardeşime kavuşmak istiyorum. Yaşadığım mağduriyete son verilmesini istiyorum" dedi.

Cezaevi koşullarına da değinen Keleş, savunmasının ardından tahliyesini talep etti.

13.00 | Avukat savunmalarının ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

12.59 | Duruşma, Yağmur Cansu Yeşilyurt’un avukatlarının savunmalaarıyla sürüyor. Avukat Duygu Çetinbaş Söner, müvekkili hakkında sanık tanık ifadesi bulunmadığını vurguladı.



11.00 | Tutuklu isimler, avukatlar, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. Cebeci maden sahasına yönelik suçlamalar nedeniyle tutuklu yargılanan Yağmur Cansu Yeşilyurt’un avukatı Metin Çetinbaş, yarım kalan savunmasına başladı.

Çetinbaş, maden faaliyeti için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Maden Petrol Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu olduğunu vurguladı. Maden faaliyeti için raporların alındığını belirten avukat Çetinbaş, savcıların kurum yetkilileri hakkında dava açması gerektiğini söyledi. Ben isimlerini vereyim diyen Çetinbaş, şöyle devam etti: "Ortada böyle bir iddia varsa Berat Albayrak, Fatih Dönmez, Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar, Mithat Cansız, Davut Gül, Mahmut Kaşıkçı'ya dava açılmasını beklerdik."

Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci şirketlerinin mevzuat gereğince yasal olarak oluşturulan şirketler olduğunu ve birleştirme işlemlerini savcıların suç saydığını ifade eden Çetinbaş, iddianameyi hazırlayan savcıların bu mevzuatı bilmediklerini söyledi. Maden bölgesinde tedbirleri almak için kurulan komisyonun üyelerinin İstanbul Valiliği tarafından atandığını belirten Çetinbaş, toplantılara katılan müvekkilinin bununla suçlandığını vurguladı.