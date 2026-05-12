İBB davasında 36'ncı gün: Savunmalar alınıyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 36. celsesi görülüyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklular katıldı.

Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da geldiği duruşmada, bazı CHP milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

"Casusluk" iddiasıyla da tutuklu yargılandığı davanın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki 4 No’lu Duruşma Salonu’nda yapılan ilk duruşmasında dün savunma yapan İmamoğlu, bugün İBB Davası’na katıldı. Salona geldiğinde izleyiciler, İmamoğlu’nu ayakta alkışlayarak karşıladı.

Duruşma ilk olarak tutuklu sanık iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan Yener Torunler savunma yaptı. İddianamede ismi geçen kişilerin çoğunun CHP ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığına vurgu yapan Torunler, şunları söyledi:

“Bu kişilerin çoğunun CHP’ye üye olmasına dahi karşı çıkarım. CHP’li olmanın gerekleri vardır. Burada savunma yapan bazı insanlar ceza almaktan korktukları için özellikle CHP’li olmadıklarını belirtiyorlar. Demek ki CHP’li oldukları kanaatine varılırsa daha fazla ceza alacaklarından korkuyorlar. Bu hissiyat gerçekten ölçüşse de ölçüşmese de demokratik siyasi hayata zarar verir. Benim için CHP’li olmak bir övünç kaynağıdır. Tavrımı sandıkta nasıl koyuyorsam mahkeme huzurunda da aynı şekilde koyarım. Dışarıdan tezgah kurmak suretiyle benim partimi ele geçirmeye çalışan kişilerle işbirliği yapmam mümkün mü? Biz bu partiye, partinin ilkelerini tam olarak benimsemeyen insanların üye olmasına dahi karşı çıkarken benim dışarıdan birileriyle partimi ele geçirmeye çalıştığım iddia ediliyor. Siz beni bu iddialar gereği mi yargılıyorsunuz? Ben bu iddiayı hayatım boyunca şahsıma yapılan en hileli operasyon olarak tanıyorum ve bu konuda başka bir şey söylemek istemiyorum.

"BOĞAZIMDAN HARAM GEÇMEDİ"

Benim mallarım bellidir. Bugüne kadar bir lokma haram para boğazımdan geçmedi. Allah bundan sonra da geçirmeyi nasip etmesin. Para çekme ve yatırma işlemleri üzerinde özellikle duruyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki savcılık sevk yazısında MASAK raporuna dayanılarak şirket hesaplarından para çektiğim iddia ediliyor. Benim hatırladığım kadarıyla nakit para çekim işlemleri şirket hesaplarından değil, Murat Bey’in şahsi hesaplarından yapılıyor. Bankadan para çekmek, benim görev alanımın dışında yaptığım bir işlem değildir; aksine uzun yıllardır şirkette çalışmam ve fiilen üstlendiğim görevler kapsamında zaman zaman finans birimi tarafından verilen bilgiler doğrultusunda bu işlemleri gerçekleştiriyorum. Görev tanımımı anlatırken belirttiğim üzere para çekilmesine ilişkin bilgiler bana finans bölümünden gelir.

“PARA ÇEKMEK, İŞİMİN PARÇASI”

İddia makamı beni 41 milyon TL çekmekle suçlamıştır. Öncelikle bu bir suç değil, işimin bir parçasıdır. Bu çekim işlemlerinin yıllara yayıldığını da özellikle belirtmek isterim. Bana 11 yıl boyunca toplam ne kadar para çektiğimi sorarsanız bilemem ama ne sıklıkla bankaya gittiğimi sorarsanız cevap vermeye çalışırım. Dosyada belirtildiği gibi sürekli ve sık sık nakit çekim işlemi yapmadım. Aslında bu işlem, mesaimin çok düşük bir bölümünü kapsar. Ayrıca 41 milyon liralık çekimi 11 yıllık bir süreçte yaptığımı görmelerine rağmen sanki ben bu parayı aynı gün çekip yok etmişim gibi bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Söz konusu işlemler kişisel ve ticari mahiyettedir. Bu sebeple bunların suç delili veya örgütlü bir faaliyet gibi değerlendirilerek hakkımda suç ispatı sayılmasını kabul etmiyorum. Yine döviz çekim işlemlerine ilişkin iddia, sanki ben bu parayı tek seferde çekmişim gibi bir izlenim oluşturuyor. Oysa ben çalıştığım süre boyunca hiçbir zaman tek seferde 4 milyon 500 bin dolar çekmedim, bu rakama yakın bir parayı da tek seferde çekmedim."

Öte yandan dün görülen duruşmada, tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın savunması alındı. Alpay'ın avukatının da savunmasını bitirmesiyle duruşmada toplam 46 sanığın savunmasını tamamlanmış oldu.

33 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü.

Mahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya'nın tahliyesine karar verildi.